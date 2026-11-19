A inovação tecnológica e a expansão das fontes renováveis devem transformar o setor energético mundial nas próximas décadas (Imagem: tech_BG | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A expansão da inteligência artificial, a crescente demanda por eletricidade e a necessidade de integrar diferentes fontes de energia estão acelerando mudanças no setor energético mundial. De data centers e baterias em larga escala à robótica no pré-sal, passando por combustíveis renováveis, fusão nuclear e geração solar no espaço, dez megatendências devem orientar investimentos, políticas públicas e decisões estratégicas do mercado até 2050.

É o que aponta o relatório 10 Energy Megatrends 2026, produzido pelo Energy Summit e pela MIT Technology Review Brasil, com apoio da Deloitte. O estudo parte da análise dos debates e apresentações técnicas do Energy Summit Global 2026 e de uma triagem de mais de 60 macrotendências tecnológicas e regulatórias.

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O levantamento identifica transformações em diferentes estágios de desenvolvimento. Inteligência artificial aplicada à energia e os sistemas de armazenamento e flexibilidade aparecem entre as tendências com avanço mais imediato, com horizonte de 2026 a 2028. Já tecnologias como a fusão nuclear e geração de energia no espaço estão entre as apostas de longo prazo, com horizontes que podem chegar a 2045 e 2050, respectivamente.

Uma das projeções destacadas pelo estudo é o crescimento do consumo elétrico dos data centers, que poderá superar 950 TWh em 2030, segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA) citados no relatório. O avanço da demanda computacional coloca a disponibilidade de energia entre os fatores determinantes para a expansão da economia.

Para Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit, essas transformações mostram que o setor está entrando em uma nova fase, marcada pela integração entre diferentes soluções energéticas. O que estamos vendo agora é diferente. A demanda por energia vai crescer com a inteligência artificial, a eletrificação, a digitalização e a reindustrialização. Isso exige adicionar soluções, combinar tecnologias e construir um sistema muito mais flexível, integrado e resiliente.

A análise é orientada pelo conceito de adição energética, segundo o qual o crescimento da demanda e a busca pela descarbonização exigirão a incorporação de novas fontes, tecnologias, infraestruturas e modelos de negócio, em vez de uma transformação baseada exclusivamente na substituição de uma fonte por outra.

10 megatendências identificadas pelo estudo

1. Energia para a IA e IA para energia (2026-2028)

A expansão dos data centers aumenta a necessidade de energia firme, limpa e contínua, enquanto a inteligência artificial passa a ser utilizada para melhorar a previsão de geração renovável, o planejamento e a operação dos sistemas elétricos.

2. Flexibilidade e armazenamento em escala (2026-2028)

Baterias, armazenamento de longa duração, resposta da demanda e usinas virtuais ganham relevância diante da expansão das fontes renováveis variáveis.

3. Minerais críticos e valor industrial (2027-2032)

Lítio, terras raras, nióbio e níquel ganham importância nas cadeias de baterias, motores elétricos e materiais avançados. O relatório aponta que a principal oportunidade brasileira está em avançar da extração mineral para o processamento, o refino e a fabricação de produtos de maior valor agregado.

4. Robótica e inteligência artificial física em óleo e gás (2026-2030)

Robôs submarinos, sensores inteligentes, sistemas autônomos e gêmeos digitais ampliam as possibilidades de automação das operações offshore. A experiência brasileira em águas ultraprofundas, especialmente no pré-sal, pode favorecer o desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias.

A tecnologia pode ampliar as possibilidades de conservação, restauração florestal e manejo sustentável dos recursos naturais (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

5. Soluções baseadas na natureza e bioeconomia florestal (2026-2029)

Conservação, restauração florestal, manejo sustentável e tecnologias de monitoramento ambiental podem impulsionar novos modelos econômicos. O avanço depende de mecanismos de rastreabilidade, integridade ambiental e financiamento capazes de transformar o potencial natural em projetos economicamente viáveis.

6. Biorrefinarias avançadas e combustíveis renováveis (2026-2030)

Combustível sustentável de aviação (SAF), biometano, diesel verde (HVO) e etanol de segunda geração ganham espaço em atividades nas quais a eletrificação direta enfrenta limitações.

7. Infraestrutura para mobilidade elétrica e híbrida flex (2026-2029)

A expansão dos veículos elétricos e híbridos exige investimentos em recarga, integração à rede e novos modelos de abastecimento. No Brasil, a combinação entre eletrificação e biocombustíveis abre caminhos complementares para reduzir emissões no transporte.

8. Fusão nuclear (2035-2045)

Considerada uma tecnologia de ruptura, a fusão por confinamento magnético busca abrir uma nova fronteira para a geração de energia firme e de baixa emissão. Apesar dos avanços científicos, sua aplicação comercial em larga escala ainda depende da superação de desafios tecnológicos e econômicos.

9. Energia no espaço (2038-2050)

A geração solar em órbita e o desenvolvimento de microrreatores orbitais representam possibilidades ainda experimentais de produção e fornecimento de energia.

10. Hidrogênio verde marítimo e combustíveis sintéticos (2030-2038)

Rotas Power-to-X permitem converter eletricidade renovável em produtos como amônia e metanol de baixa emissão, com aplicações potenciais na navegação e na siderurgia.

O Brasil aparece nessas tendências não por uma única vantagem, mas pela combinação de várias delas. Temos energia renovável, biomassa, recursos minerais, conhecimento acumulado no offshore e uma indústria capaz de desenvolver novas cadeias. O ponto central agora é transformar potencial em execução e fazer governo, empresas, academia, investidores e empreendedores avançarem na mesma direção, complementa Hudson Mendonça.

Por Thiago Patrício