O biomédico pode exercer a profissão em diversos segmentos, de acordo com sua habilitação e as exigências de cada área (Imagem: Arthur Bargan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Biomedicina é uma das áreas da saúde que oferece diferentes possibilidades de atuação profissional. Embora muitas pessoas associem o biomédico principalmente à realização de exames laboratoriais, sua formação permite trabalhar em diversos segmentos.

A biomedicina desempenha um papel importante na identificação de alterações no organismo, na investigação de doenças e no desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias voltados à saúde. A atuação desses profissionais pode ocorrer em hospitais, laboratórios, clínicas, centros de pesquisa, indústrias e instituições de ensino, conforme sua habilitação e as exigências de cada área, detalha Amanda Catariny, profissional da área e coordenadora do curso de Biomedicina do Centro Universitário Unime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A professora aponta que a graduação, por si só, não autoriza automaticamente o exercício de todas as atividades possíveis na área. O biomédico precisa obter a habilitação correspondente, cumprir os requisitos de formação e registro profissional e observar as normas do Conselho Federal de Biomedicina e dos Conselhos Regionais.

A seguir, veja possíveis áreas de atuação para quem se forma em Biomedicina.

1. Análises clínicas

Uma das áreas mais conhecidas da Biomedicina é a de análises clínicas. Nela, o profissional atua em laboratórios realizando e supervisionando exames de sangue, urina e outros materiais biológicos. Os resultados auxiliam médicos na investigação de doenças, no acompanhamento de tratamentos e na avaliação das condições de saúde dos pacientes.

2. Imagenologia

Na área de imagenologia, o biomédico pode atuar em serviços de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiologia e medicina nuclear, conforme sua habilitação. O trabalho envolve conhecimentos sobre equipamentos e tecnologias utilizados para produzir imagens que auxiliam na identificação de alterações anatômicas e funcionais do organismo.

3. Biomedicina estética

A biomedicina estética é uma possibilidade de atuação voltada aos procedimentos estéticos e aos cuidados com a aparência. O profissional habilitado pode realizar procedimentos previstos nas normas do Conselho Federal de Biomedicina, respeitando os limites técnicos e legais da profissão. Entre as possibilidades, estão determinados tratamentos faciais e corporais, sempre considerando a avaliação individual e a segurança do paciente.

4. Microbiologia

Na microbiologia, o biomédico trabalha com a identificação e o estudo de microrganismos, como bactérias, fungos e vírus. A atuação é importante para a investigação de infecções, identificação de agentes causadores de doenças e avaliação da sensibilidade de bactérias a determinados antimicrobianos. O conhecimento da área também contribui para ações de vigilância e controle de infecções.

O biomédico pode atuar em exames moleculares e investigação de alterações genéticas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

5. Genética e biologia molecular

Essa área envolve o estudo do material genético e dos mecanismos relacionados à hereditariedade e ao funcionamento das células. O biomédico pode atuar em exames moleculares, investigação de alterações genéticas, identificação de predisposições a determinadas doenças e pesquisas relacionadas ao diagnóstico e ao desenvolvimento de novas tecnologias.

6. Reprodução humana

Na reprodução humana, o profissional pode trabalhar em laboratórios especializados em fertilidade, participando de atividades relacionadas à análise de gametas, ao processamento de sêmen e a procedimentos laboratoriais de reprodução assistida, de acordo com sua habilitação. É uma área que exige conhecimentos específicos sobre biologia celular, embriologia e desenvolvimento humano.

7. Toxicologia

A toxicologia investiga os efeitos de substâncias químicas no organismo. O biomédico habilitado pode atuar em análises toxicológicas, identificando a presença de medicamentos, drogas, metais e outros compostos em amostras biológicas. Esses exames podem ter aplicações clínicas, ocupacionais, ambientais e forenses, conforme o contexto de atuação.

8. Pesquisa científica e desenvolvimento de novas tecnologias

A pesquisa científica também oferece oportunidades para o biomédico. Em universidades, centros de pesquisa e indústrias, o profissional pode participar de estudos sobre doenças, desenvolvimento de métodos diagnósticos, investigação de novos tratamentos e aprimoramento de tecnologias utilizadas na saúde. A área também permite seguir carreira acadêmica e contribuir para a formação de novos profissionais.

Possibilidade para diferentes tipos de profissionais

Diante de tantas possibilidades, a escolha da área profissional deve considerar os interesses, as habilidades e os objetivos de carreira de cada estudante. Quem gosta de investigação e diagnóstico pode se identificar com análises clínicas, microbiologia ou genética. Já aqueles que têm interesse em tecnologia podem encontrar oportunidades em imagenologia e biologia molecular. Para quem prefere pesquisa e desenvolvimento, a carreira acadêmica e científica pode ser um caminho interessante, salienta Amanda Catariny.

Além dessas possibilidades, a professora pontua que a Biomedicina continua ampliando seus campos de atuação, acompanhando os avanços científicos e tecnológicos e as novas demandas da sociedade. Entre as áreas que vêm ganhando destaque, estão a Gerontologia Biomédica, o Desenvolvimento de Produtos de Saúde, a Inovação Tecnológica em Saúde e a Fisiologia do Esporte e da Prática do Exercício Físico. Também se destacam as possibilidades de atuação na cadeia da cannabis para fins medicinais e científicos, além do crescente interesse pela neuromodulação, campo que integra neurociência e novas tecnologias em saúde, conclui.

Por Camila Souza Crepaldi