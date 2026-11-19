O feijão-fradinho é um alimento nutritivo e versátil, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Fonte de proteínas, fibras, ferro e vitaminas do complexo B, ele contribui para o funcionamento do intestino, auxilia na saciedade e participa de diferentes funções do organismo. Na cozinha, combina com ingredientes variados e pode ser utilizado no preparo de diferentes pratos. Uma das possibilidades é a salada, que reúne vegetais frescos e temperos naturais em uma preparação leve, colorida e saborosa.

A seguir, veja a receita de salada de feijão-fradinho para o jantar!

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1. Salada de feijão-fradinho

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-fradinho

1/2 cenoura cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1 tomate cortado em cubos

1/3 de xícara de chá de cebolinha cortada em rodelas finas

1/4 de xícara de chá de coentro picado

1/3 de xícara de chá de alho-poró fatiado

1 fatia de limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque o feijão-fradinho na panela de pressão, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair completamente e verifique se os grãos estão macios, mas ainda firmes. Escorra e deixe esfriar.

Em uma tigela, misture o feijão-fradinho com a cenoura, o tomate, a cebolinha, o coentro e o alho-poró. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano e misture delicadamente. Transfira para uma travessa, decore com a fatia de limão-siciliano e sirva em seguida.

