Mais do que receitas, a culinária afro-brasileira preserva técnicas, memórias, celebrações e saberes sobre o aproveitamento integral dos alimentos (Imagem: bikinitrip | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A culinária afro-brasileira nasceu do encontro entre conhecimentos africanos, ingredientes disponíveis no Brasil e influências indígenas e europeias. Mais do que receitas, ela preserva técnicas, memórias, celebrações e formas de aproveitar integralmente os alimentos.

De acordo com a Ma. Tatiane Barreto de Carvalho, coordenadora do curso de Agronomia da Faculdade Unopar, ingredientes como feijão-fradinho, quiabo, coco, milho e gergelim aparecem em preparações como acarajé, abará, caruru, mungunzá e cuxá. “Outros alimentos, como a ora-pro-nóbis, foram incorporados às tradições alimentares regionais e ajudam a mostrar a diversidade da cozinha brasileira”, aponta.

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A seguir, a especialista lista sete ingredientes presentes nessas tradições e suas principais características nutricionais. Confira!

1. Ora-pro-nóbis

As folhas da ora-pro-nóbis podem ser usadas em refogados, ensopados, recheios, farofas, pães e preparações com carnes. Elas fornecem fibras e minerais como cálcio, ferro, magnésio e potássio. A planta também chama atenção pelo teor de proteínas nas folhas desidratadas. Isso não significa, porém, que uma pequena porção fresca substitua carnes, ovos ou leguminosas.

2. Quiabo

De origem africana, o quiabo ganhou espaço em diferentes preparações brasileiras, como caruru, ensopados e refogados. Sua textura característica vem da mucilagem, uma fibra solúvel popularmente chamada de baba. Além de possuir poucas calorias, o alimento fornece fibras, que contribuem para o funcionamento intestinal e ajudam a prolongar a saciedade. Segundo dados da TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research, uma porção de 100 gramas do alimento cru contém aproximadamente 4 gramas de fibras.

3. Feijão-fradinho

Também conhecido como feijão-de-corda, caupi ou macassar, o feijão-fradinho está presente no acarajé, no abará, no omolocum e em saladas. Como outras leguminosas, oferece proteínas vegetais, fibras, carboidratos e minerais. Quando combinado com cereais, como arroz ou milho, contribui para uma refeição com maior variedade de aminoácidos.

O demolho antes do cozimento pode reduzir substâncias que causam desconforto intestinal em algumas pessoas. O acarajé e o abará mostram como o mesmo ingrediente pode receber preparações diferentes: o primeiro é tradicionalmente frito no dendê, enquanto o segundo é envolvido em folha e cozido no vapor.

O inhame aparece em diferentes preparações da culinária afro-brasileira e fornece carboidratos, fibras e minerais ao corpo (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock)

4. Inhame

O nome inhame pode ser usado para tubérculos diferentes conforme a região brasileira. Em comum, essas raízes fornecem carboidratos, fibras e minerais, funcionando como fontes de energia para o organismo. O inhame pode integrar purês, sopas, ensopados e massas.

Na culinária afro-brasileira, aparece em diferentes preparações e possui importância simbólica em tradições de matriz africana. O alimento deve ser consumido cozido. Algumas variedades não são apropriadas para consumo cru e podem causar irritação.

5. Milho

O milho está presente em receitas como mungunzá, angu, cuscuz e diferentes tipos de mingau. Ele fornece carboidratos, fibras e carotenoides, especialmente nas variedades amarelas. Seu valor nutricional depende da preparação. Receitas com grande quantidade de açúcar, leite condensado, manteiga ou carnes gordurosas apresentam composição diferente daquela do milho cozido ou do cuscuz acompanhado de legumes e proteínas.

6. Coco

O coco aparece em leites, molhos, doces, mingaus, vatapás e outras preparações. A polpa fornece fibras e gorduras, enquanto a água de coco contém líquidos e minerais. Apesar de ser um alimento nutritivo, a polpa e o leite apresentam quantidade relevante de gorduras saturadas. Por isso, devem fazer parte de uma alimentação variada, sem a ideia de que o consumo concentrado trará benefícios adicionais. O leite de coco também contribui para o sabor e a textura de pratos como cuscuz, mungunzá e vatapá.

7. Gergelim

As sementes de gergelim fazem parte de pratos como o cuxá maranhense e podem ser utilizadas em farofas, pães, saladas e molhos. O alimento fornece gorduras insaturadas, proteínas, fibras e minerais. Como as sementes são pequenas e calóricas, porções moderadas já ajudam a complementar a refeição. Triturar ou mastigar bem pode facilitar o aproveitamento dos nutrientes.

A culinária afro-brasileira não deve ser reduzida a uma lista de ingredientes considerados saudáveis. Os alimentos carregam histórias, conhecimentos e significados culturais. Valorizar essa tradição também envolve reconhecer suas origens, preservar as formas de preparo e evitar transformar receitas ancestrais apenas em tendências nutricionais.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos