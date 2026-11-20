Com ajustes simples no cardápio, quem usa canetas emagrecedoras ou tem diabetes pode aproveitar a ceia de Natal sem abrir mão do bem-estar (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As celebrações de fim de ano costumam ser marcadas por mesas fartas, mas a ceia de Natal exige cuidados específicos para quem faz uso de medicamentos injetáveis à base de GLP-1 as chamadas “canetas emagrecedoras” ou convive com o diabetes.

Segundo Franciele Camara, nutricionista e professora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), é perfeitamente possível manter as tradições festivas sem abrir mão do bem-estar gastrointestinal e da saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Respeito à saciedade e digestão lenta

A especialista salienta que quem utiliza fármacos análogos do GLP-1 passa por um processo de esvaziamento gástrico mais prolongado, o que gera plenitude com volumes menores de alimento. Por esse motivo, a recomendação é atender aos sinais de saciedade expedidos pelo próprio corpo.

“O segredo está em fracionar as porções, mastigar devagar e evitar excessos à mesa. Refeições muito volumosas ou ricas em gordura podem intensificar episódios de náusea, refluxo e estufamento”, alerta.

Para garantir sabor e leveza, o prato deve priorizar proteínas magras a exemplo do tradicional peru ou chester , acompanhadas de vegetais e opções de carboidratos com sementes e leguminosas, como arroz com castanhas e farofa colorida.

Cardápios digestivos para a ceia

Para orientar a montagem das refeições sem comprometer a digestão, Franciele Camara recomenda três combinações leves contendo entrada, prato principal e sobremesa, que podem ser adaptadas ao gosto pessoal:

Menu tradicional leve: entrada de salada de folhas verdes com cubos de manga e castanhas fatiadas (temperada com azeite de oliva e limão). Prato principal com peru assado com ervas finas, arroz com amêndoas e legumes grelhados (abobrinha e cenoura). Sobremesa de carpaccio de abacaxi com raspas de limão e hortelã; Menu tropical: entrada de ceviche de peixe branco ao limão, coentro e cebola-roxa. Prato principal composto por lombo suíno assado ao molho de laranja natural e purê de mandioquinha. Sobremesa de frutas vermelhas frescas acompanhadas de iogurte grego natural e baunilha; Menu frescor: entrada de tomates recheados com pasta de ricota fresca e ervas. Prato principal de salmão assado sobre cama de limão-siciliano, servido com cuscuz marroquino e legumes crocantes. Sobremesa de musse leve de maracujá à base de iogurte, sem adição de açúcar.

Pessoas com diabetes precisam equilibrar vegetais, proteínas e porções comedidas de acompanhamentos festivos na ceia de Natal (Imagem: Polina Ronca | Shutterstock)

Cuidados essenciais para quem tem diabetes

Para as pessoas com diabetes, a atenção deve se voltar ao planejamento da rotina alimentar e ao fracionamento adequado dos carboidratos ao longo do evento. Ficar longos períodos em jejum antes da ceia é uma prática desaconselhada.

“O prato principal precisa equilibrar vegetais, proteínas e porções comedidas de acompanhamentos festivos, como farofas e arrozes. No momento da sobremesa, as frutas in natura surgem como escolhas prioritárias, ao passo que os doces tradicionais exigem adequação ao plano alimentar de cada pessoa”, lembra Franciele Camara.

Horários da refeição e prevenção do refluxo

A organização do tempo é outro fator decisivo para uma festividade tranquila. O ideal é programar o jantar para o início da noite. Para as famílias que mantêm a tradição de servir o banquete à meia-noite, a orientação da especialista é realizar a refeição mais substancial mais cedo, deixando a madrugada apenas para pequenas beliscadas leves.

Para evitar quadros de refluxo gastroesofágico transtorno comum em refeições tardias , a nutricionista recomenda guardar um intervalo de duas a três horas entre o término da alimentação e o momento de se deitar.

Hidratação e escolha de bebidas

Em relação à ingestão hídrica ao longo do dia da celebração, Franciele Camara salienta que esse cuidado é fundamental para manter a função intestinal regular e prevenir a constipação, sintoma frequentemente relatado por usuários de medicação emagrecedora. Contudo, deve-se evitar ingerir grandes volumes de líquido de uma única vez durante a refeição, para não sobrecarregar o estômago.

Para o brinde, a prioridade deve ser dada à água pura, água com gás, infusões geladas sem açúcar e águas aromatizadas com frutas e ervas frescas. “Refrigerantes e bebidas com elevado teor de açúcar devem ser evitados. O consumo de bebidas alcoólicas deve ser intercalado com copos d’água para minimizar os efeitos metabólicos da substância. Para pacientes que usam análogos de GLP-1 e enfrentam desconfortos gástricos recorrentes, a conduta mais segura é evitar o álcool durante as comemorações”, complementa a nutricionista.

Por João Alécio Mem