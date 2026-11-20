Versáteis, saborosas e fáceis de preparar, as tortas de liquidificador são uma excelente alternativa para quem deseja variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha. Feitas com ingredientes simples e acessíveis, elas permitem diversas combinações de recheios, agradando a diferentes paladares. Além disso, o preparo da massa é rápido e prático, perfeito para o lanche da tarde.
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Abaixo, confira receitas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!
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1. Torta de cogumelo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para finalizar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 300 g de cogumelo paris picado
- 200 g de cogumelo shimeji picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até que liberem a água e fiquem macios. Adicione a muçarela e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até incorporar todos os ingredientes. Desligue o fogo e reserve.
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por aproximadamente 2 minutos. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma mistura homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.
Distribua o recheio de cogumelos por cima e cubra com o restante da massa. Finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 45 minutos, até a superfície ficar dourada e gratinada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
2. Torta de atum, escarola e ovo
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 170 g de atum sólido ao natural escorrido
- 2 ovos cozidos e picados
- 1 xícara de chá de escarola picada e refogada
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse apenas para incorporar. Transfira metade da massa para uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.
Espalhe o atum, os ovos cozidos, a escarola e o queijo muçarela sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície com uma colher. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Torta de banana
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 4 bananas maduras
- 2 colheres de sopa de açúcar para finalizar
- 1 colher de chá de canela em pó para finalizar
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Descasque as bananas e corte 3 delas em rodelas. Reserve a quarta para a cobertura, cortando-a em fatias no sentido do comprimento. No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e a canela em pó e bata novamente até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma redonda untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua as rodelas de banana sobre a massa. Cubra com o restante da massa e disponha as fatias de banana na superfície. Misture o açúcar com a canela reservados para a finalização e polvilhe sobre a torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.