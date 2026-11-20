O desgaste dos brinquedos pode transformar a diversão de cães e gatos em situações de risco para a saúde (Imagem: Rusanova Svetlana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Bolinhas, cordas, mordedores e brinquedos de pelúcia ajudam a entreter cães e gatos e podem contribuir para a atividade física e a estimulação mental. Com o uso contínuo, porém, esses objetos sofrem desgaste e podem deixar de ser seguros. Rachaduras, partes soltas, enchimento aparente e redução do tamanho original são sinais que merecem atenção dos tutores.

Segundo Nayma Picanço, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, não existe um prazo único para substituir todos os brinquedos. A necessidade de troca depende do material, da frequência de uso, do porte do animal e da forma como ele brinca ou mastiga.

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“O mais importante é fazer inspeções frequentes. Um brinquedo que estava adequado pode se tornar perigoso depois de ser rasgado, quebrado ou reduzido a um tamanho que o animal consiga engolir. Ao perceber alterações, o tutor deve retirar o objeto de circulação”, orienta.

Rasgos, rachaduras e partes soltas

Brinquedos de tecido ou pelúcia devem ser descartados quando apresentam costuras abertas, enchimento exposto ou peças que possam se desprender. Mordedores de borracha ou plástico exigem atenção a rachaduras, bordas pontiagudas e fragmentos soltos. Apitos, guizos, olhos plásticos e outros componentes pequenos também podem ser engolidos.

“Pedaços desprendidos podem causar engasgo ou ser ingeridos. Dependendo do tamanho, do formato e do material, existe risco de obstrução ou lesão no trato gastrointestinal. Se o tutor suspeitar que o animal engoliu uma parte do brinquedo, deve procurar atendimento veterinário”, explica Nayma Picanço.

Quando o tamanho deixa de ser seguro

O objeto precisa ser compatível com o porte e a força do pet. Brinquedos muito pequenos podem caber inteiros na boca, enquanto produtos grandes ou rígidos demais podem dificultar a brincadeira e favorecer acidentes dentários. Em casas com animais de tamanhos diferentes, os brinquedos devem ser guardados quando não estiverem sob supervisão.

Também é importante substituir peças que diminuíram de tamanho por causa do desgaste. Uma bola ou mordedor que inicialmente era adequado pode se transformar em risco após perder partes ou ser intensamente mastigado.

Cordas, fios e brinquedos para gatos

Cordas desfiadas, fitas e brinquedos com fios devem ser utilizados com cuidado. Fibras e pedaços podem ficar presos nos dentes ou ser ingeridos. Para gatos, varinhas, linhas e brinquedos com cordões devem ser oferecidos com supervisão e guardados após a brincadeira.

“Materiais lineares merecem atenção especial porque podem ser engolidos aos poucos. Não é indicado puxar um fio que esteja saindo da boca ou do ânus do animal, pois isso pode agravar uma possível lesão interna. Nessa situação, a orientação é buscar avaliação veterinária”, alerta a especialista.

A limpeza dos brinquedos dos pets exige cuidados específicos para evitar o acúmulo de resíduos e garantir a segurança dos animais (Imagem: rai106 | Shutterstock)

Sujeira, odor e dificuldade de higienização

Além do desgaste físico, a higiene também deve ser considerada. Brinquedos acumulam saliva, pelos e resíduos do ambiente. A limpeza deve respeitar as orientações do fabricante e o material do produto. Se o objeto permanecer com odor forte, mofo, sujeira impregnada ou não puder mais ser higienizado adequadamente, a troca é recomendada.

Antes de devolver o brinquedo ao animal, o tutor deve verificar se ele está completamente seco e se nenhum produto de limpeza ficou na superfície. Produtos perfumados, corrosivos ou inadequados para animais não devem ser usados.

Brinquedos muito duros também exigem cuidado

A resistência não é o único critério de segurança. Objetos excessivamente rígidos podem contribuir para desgaste ou fratura dentária, principalmente em cães que mordem com muita força. Ossos cozidos não devem ser oferecidos, pois podem se fragmentar em pontas e causar lesões ou obstruções.

Materiais com revestimentos, tintas ou componentes desconhecidos também devem ser evitados. A recomendação é escolher produtos próprios para animais, compatíveis com a espécie, o porte, a idade e o comportamento do pet.

Quando interromper a brincadeira e procurar ajuda

Engasgos, vômitos repetidos, salivação excessiva, dificuldade para respirar, falta de apetite, dor abdominal, apatia, alterações nas fezes ou esforço para evacuar após a destruição de um brinquedo são sinais que exigem avaliação veterinária. Em situações de dificuldade respiratória ou engasgo, o atendimento deve ser imediato.

“O tutor não deve esperar que todo brinquedo fique completamente destruído para fazer a substituição. A inspeção antes e depois das brincadeiras, associada à supervisão, é uma medida simples que ajuda a prevenir acidentes”, conclui Nayma Picanço.

Por Leticia Zuim Gonzalez