Embora seja comum observar o cachorro se coçando de vez em quando, quando esse comportamento se torna frequente e intenso, pode indicar que algo não está bem com a saúde do animal. A coceira persistente pode estar relacionada a diferentes problemas dermatológicos, como a dermatite atópica, uma doença inflamatória crônica que compromete a barreira de proteção natural da pele.

“A dermatite atópica canina é uma das doenças de pele mais comuns em cães. Trata-se de uma condição inflamatória crônica associada a uma resposta exagerada do organismo a substâncias presentes no ambiente, como ácaros, poeira e pólen, causando coceira recorrente”, explica o Prof. Dr. Ronaldo Lucas, médico-veterinário e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária (SBDV).

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Quando a coceira deixa de ser algo passageiro

A coceira pode ocorrer ocasionalmente por diferentes motivos, como contato com sujeira, poeira ou pequenas irritações temporárias. No entanto, alguns sinais ajudam a identificar quando o problema merece atenção:

Coceira diária ou frequente;

Lambedura constante das patas;

Mordedura da pele;

Vermelhidão;

Queda de pelos;

Feridas provocadas pelo ato de coçar;

Otites recorrentes.

Quando esses sintomas passam a fazer parte da rotina do animal, é recomendável procurar orientação veterinária. “A coceira recorrente nunca deve ser considerada normal, especialmente quando acompanhada de outros sinais”, explica a Profa. Me. Romeika Reis, médica-veterinária e especialista em Dermatologia Veterinária.

No entanto, nem sempre a coceira vem acompanhada de lesões visíveis na pele. Em alguns casos, o animal pode apresentar desconforto e se coçar com frequência antes mesmo do surgimento de vermelhidão, feridas ou falhas de pelo. “Existe uma condição conhecida na dermatologia veterinária como pruritus sine materia, em que a coceira está presente mesmo sem alterações aparentes na pele. Por isso, é importante ter em mente que não é necessário esperar lesões aparecerem para procurar orientação veterinária”, alerta o Prof. Dr. Ronaldo Lucas.

Tratamento para a dermatite atópica

A dermatite atópica é considerada uma doença crônica. Isso significa que não existe uma cura definitiva, mas há formas eficazes de controlar os sintomas e proporcionar qualidade de vida ao animal. “O objetivo do tratamento é controlar a doença e permitir que o cão tenha conforto e bem-estar no dia a dia. Com diagnóstico correto, tratamento adequado conforme prescrito pelo médico-veterinário e acompanhamento contínuo, muitos pacientes levam uma vida absolutamente normal”, afirma o Prof. Dr. Ronaldo Lucas.

Entre as soluções disponíveis no mercado atualmente, estão Apoquel®, tratamento oral que atua no controle rápido da coceira associada à dermatite atópica, oferecendo alívio a partir de uma hora; e Cytopoint®, o primeiro anticorpo monoclonal da saúde animal, que controla o prurido por até 8 semanas. A definição da melhor abordagem deve sempre ser feita pelo médico-veterinário, de acordo com as necessidades de cada animal.

Para evitar a volta da coceira, o acompanhamento contínuo e o uso adequado dos medicamentos são importantes mesmo quando o animal está bem (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Dermatite atópica exige cuidados contínuos

Segundo a Profa. Me. Romeika Reis, o controle da dermatite atópica exige cuidados que vão além do alívio dos sintomas, especialmente para evitar novas crises. “A dermatite atópica costuma apresentar períodos de melhora e de piora ao longo da vida. Fatores ambientais, exposição a alérgenos, mudanças climáticas e até infecções secundárias podem contribuir para o reaparecimento dos sinais clínicos”, diz.

Por isso, o acompanhamento contínuo e o uso adequado dos medicamentos são importantes mesmo quando o animal está bem. “A melhora dos sintomas não significa que a doença desapareceu. Pelo contrário, pode significar apenas que o tratamento está tendo o efeito desejado. Seguindo esse raciocínio, interrompê-lo sem orientação pode favorecer o retorno da coceira e das lesões. Nunca pare o tratamento sem antes consultar o médico-veterinário”, instrui o Prof. Dr. Ronaldo Lucas.

A alimentação pode influenciar a saúde da pele

Uma alimentação equilibrada é importante para a manutenção da saúde da pele e da pelagem. Além disso, “alguns cães podem apresentar reações adversas a determinados ingredientes da dieta, o que pode contribuir para o aparecimento de sinais dermatológicos. Por isso, qualquer mudança alimentar deve ser orientada pelo médico-veterinário”, informa a Profa. Me. Romeika Reis.

Procure orientação ao identificar a coceira

Segundo os especialistas, um dos erros mais comuns é acreditar que a coceira faz parte da rotina normal dos cães. “Muitos animais convivem durante meses ou até anos com desconforto antes de receber um diagnóstico adequado. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de controlar a doença e preservar a qualidade de vida do paciente”, conclui a Profa. Me. Romeika Reis.

A observação atenta do comportamento do animal e a busca por orientação veterinária diante dos primeiros sinais continuam sendo as principais formas de preservar a saúde da pele e garantir mais conforto e bem-estar aos cães.

Por Gabrielle Dowalite