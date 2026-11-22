Quando chega o fim de semana, dá vontade de preparar algo especial, saboroso e reconfortante para reunir a família à mesa. A moqueca de grão-de-bico é uma releitura vegetariana do clássico da culinária brasileira: no lugar do peixe, o grão-de-bico entra como protagonista. Com leite de coco, dendê, tomate e aquele aroma inconfundível de coentro, ela fica cremosa, colorida e perfeita para servir com arroz branco no almoço de sábado. Confira o passo a passo a seguir!

Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

Moqueca

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4 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 200 ml de leite de coco

1 tomate picado

1 cebola picada

1 cenoura cortada em tiras

1 pimentão vermelho picado

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Páprica, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Junte o pimentão e a cenoura e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate e o extrato de tomate e cozinhe até o tomate começar a desmanchar.

Adicione o grão-de-bico, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho encorpar e ficar cremoso. Finalize com o suco de limão e ajuste o sal. Sirva com o coentro.