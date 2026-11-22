A semana favorecerá a autoconfiança e o equilíbrio emocional dos nativos (Imagem: Cedar Taylor | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a semana será marcada por oportunidades de crescimento, conquistas e novas experiências. Enquanto alguns signos poderão avançar em projetos pessoais, alcançar reconhecimento profissional e conquistar mais estabilidade financeira, outros terão momentos de alegria, fortalecimento dos relacionamentos e realização de desejos.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Cavaleiro de Espadas

O ariano deverá confiar nas próprias ideias e agir com determinação (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A semana trará movimento e oportunidades para agir com determinação, segundo a carta Cavaleiro de Espadas. Por isso, confie nas suas ideias, mas procure pensar antes de tomar decisões impulsivas. Sua coragem fará a diferença.

Touro A Imperatriz

O taurino terá oportunidades de prosperidade e crescimento na vida financeira (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Prosperidade, crescimento e bem-estar marcarão os próximos dias. A carta A Imperatriz favorece a vida financeira, os relacionamentos e a realização de projetos pessoais.

Gêmeos 8 de Ouros

O geminiano verá seus esforços serem reconhecidos e colherá os frutos de sua dedicação (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Seu esforço começará a render frutos. A carta 8 de Ouros mostra que a dedicação aos estudos, ao trabalho ou a um projeto importante será reconhecida. Por isso, continue investindo no seu crescimento.

Câncer O Sol

O canceriano aproveitará uma fase de alegria e vitalidade para fortalecer laços (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Uma energia de alegria, sucesso e vitalidade iluminará sua semana, revela a carta O Sol. Por isso, aproveite este período para fortalecer laços, iniciar novos projetos e celebrar suas conquistas.

Leão Rei de Paus

O leonino terá facilidade para assumir a liderança e inspirar pessoas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A liderança, a confiança e a iniciativa estarão em alta. A carta Rei de Paus mostra que você terá facilidade para inspirar pessoas e conquistar espaço em tudo aquilo que se dedicar.

Virgem 9 de Copas

O virginiano poderá realizar um desejo importante e vivenciar momentos de satisfação (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta 9 de Copas anuncia satisfação e realização. Um desejo importante poderá começar a se concretizar, trazendo mais felicidade e segurança para seguir em frente.

Libra A Temperança

O libriano encontrará equilíbrio e serenidade para resolver situações pendentes (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Equilíbrio e serenidade serão fundamentais. Segundo a carta A Temperança, a semana favorecerá acordos, reconciliações e a resolução de situações que exigem paciência.

Escorpião O Carro

O escorpiano avançará em seus objetivos e superará obstáculos com determinação (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será o momento de avançar sem medo. A carta O Carro indica progresso, vitórias e a superação de obstáculos por meio da determinação e da confiança.

Sagitário Ás de Copas

O sagitariano viverá experiências positivas e terá os sentimentos e as relações fortalecidos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Novos sentimentos e experiências positivas chegarão à sua vida. Segundo a carta Ás de Copas, o amor, as amizades e a espiritualidade estarão fortalecidos nesta semana.

Capricórnio 10 de Ouros

O capricorniano poderá conquistar mais estabilidade e receber boas notícias (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A estabilidade e a prosperidade estarão em destaque, revela a carta 10 de Ouros. Dessa maneira, questões familiares e financeiras tenderão a trazer tranquilidade e boas notícias.

Aquário O Mundo

O aquariano concluirá um ciclo importante com sucesso (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Um ciclo importante chegará ao fim com sucesso. A carta O Mundo indica reconhecimento, realização e a abertura de novos caminhos ainda mais promissores.

Peixes A Lua

O pisciano estará com a intuição mais forte nesta semana (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua intuição estará especialmente forte, mostra a carta A Lua. Por isso, confie nos sinais, nos sonhos e na sua percepção. A semana favorecerá o autoconhecimento, a criatividade e a conexão espiritual.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.