As tortinhas de frutas são uma ótima opção para quem deseja servir uma sobremesa bonita, saborosa e delicada nas festas de fim de ano. Com massa amanteigada, recheio cremoso e cobertura de frutas frescas, elas combinam diferentes texturas e sabores em porções individuais. Veja como preparar a receita para as ceias de Natal e Ano Novo!

Tortinhas de frutas

Ingredientes

Massa

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2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

100 g de manteiga

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

Creme

2 xícaras de chá de leite

3 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Cobertura

2 kiwis cortados em fatias

2 pêssegos cortados em fatias

8 morangos cortados ao meio

cortados ao meio 1/2 xícara de chá de framboesa

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e a manteiga até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a essência de baunilha e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, abra a massa com um rolo e distribua em forminhas individuais, pressionando o fundo e as laterais. Faça pequenos furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Retire e deixe esfriar.

Creme

Em uma tigela, dissolva o amido de milho em um pouco do leite. Em uma panela, misture as gemas, o açúcar e o restante do leite. Acrescente o amido dissolvido. Leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Adicione a essência de baunilha, misture e desligue o fogo. Deixe esfriar. Reserve.

Montagem

Preencha as massas assadas com o creme e distribua os kiwis e os pêssegos cortados em fatias. Finalize com os morangos, as framboesas e as folhas de hortelã, organizando as frutas sobre o creme. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Sirva em seguida.