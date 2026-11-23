O tarot aconselha os nativos a observarem as oportunidades com atenção nesta segunda-feira (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As previsões do tarot apontam uma segunda-feira de novas oportunidades e decisões importantes, com espaço para esclarecer situações que vinham gerando dúvidas. Cartas como O Mago, Ás de Ouros e A Imperatriz indicam um momento favorável para iniciativas profissionais, crescimento material e reconhecimento das próprias capacidades. Já o 8 de Copas e o 4 de Espadas convidam a perceber quando é hora de mudar de direção ou desacelerar.

Nos relacionamentos, o momento pedirá conversas sinceras, reciprocidade e maturidade para compreender que nem sempre insistir em uma situação significa demonstrar dedicação. O conselho para este início de semana é observar as oportunidades com atenção, organizar prioridades e agir com confiança, sem permitir que a pressa ou as expectativas dos outros determinem suas escolhas.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Pajem de Espadas

Uma conversa importante poderá mudar os rumos da vida amorosa de Áries (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas indica curiosidade, disposição para aprender e vontade de esclarecer assuntos que despertaram dúvidas recentemente.

No amor, uma conversa poderá trazer informações importantes, mas será preciso ter cuidado com o excesso de perguntas e evitar conclusões precipitadas sobre as atitudes da pessoa amada.

Na carreira, notícias, reuniões e trocas de mensagens poderão dar andamento a projetos. Antes de decidir os próximos passos, vale conferir os detalhes.

Na saúde, tenha cuidado com a agitação mental e o excesso de informações.

Entre amigos, poderão surgir novidades interessantes, mas será importante evitar comentários ou fofocas que possam gerar desentendimentos.

Touro 8 de Copas

O taurino poderá sentir a necessidade de buscar novos caminhos (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta 8 de Copas mostra que você poderá perceber que determinadas situações já não oferecem a satisfação que proporcionavam antes, despertando a necessidade de buscar novos caminhos.

No amor, uma relação marcada por promessas não cumpridas poderá exigir uma conversa sincera sobre expectativas e limites, especialmente se você sente que está oferecendo mais do que recebe.

Na carreira, um projeto poderá deixar de corresponder aos seus objetivos, incentivando uma avaliação sobre possibilidades de mudança, sem abandonar a segurança financeira por impulso.

A saúde pedirá atenção ao desgaste emocional.

Entre amigos, algumas pessoas poderão ajudar você a compreender que encerrar um ciclo também pode representar uma escolha de amadurecimento.

Gêmeos 4 de Espadas

O geminiano deverá revisar compromissos e estabelecer prioridades na carreira (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas indica que você poderá começar a segunda-feira sentindo necessidade de silêncio e organização mental, especialmente depois de dias movimentados.

No amor, será importante evitar conversas difíceis quando estiver cansado, pois pequenas diferenças poderão parecer maiores do que realmente são.

Na carreira, revisar compromissos e estabelecer prioridades poderá ser mais eficiente do que tentar resolver todas as pendências de uma só vez.

A saúde pedirá atenção à qualidade do sono, às pausas durante o expediente e à recuperação das energias.

Entre amigos, os mais próximos precisarão compreender que sua disponibilidade pode estar menor e que reservar momentos para você também é uma forma de preservar o equilíbrio.

Câncer Ás de Ouros

O canceriano terá um dia favorável para oportunidades na vida financeira (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros anuncia uma segunda-feira favorável para oportunidades concretas, especialmente aquelas relacionadas à estabilidade financeira e à construção de novos projetos.

No amor, uma conversa sobre planos futuros poderá fortalecer a confiança, enquanto quem estiver solteiro(a) poderá se interessar por alguém que demonstre segurança e atitudes consistentes.

Na carreira, uma proposta ou oportunidade de investir em suas habilidades poderá representar o início de uma fase promissora, desde que exista planejamento. A saúde se beneficiará de hábitos mais organizados e cuidados com o corpo.

Entre amigos, contatos profissionais e informações compartilhadas poderão contribuir para seu crescimento.

Leão Pajem de Ouros

O leonino terá oportunidades de aprendizado e desenvolvimento (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros mostra oportunidades de aprendizado e desenvolvimento por meio de experiências que exigem dedicação e disposição para começar algo novo.

No amor, atitudes simples e demonstrações constantes de interesse poderão fortalecer uma aproximação, especialmente quando existir vontade de construir uma relação madura.

Na carreira, um curso, treinamento ou proposta inicial poderá despertar entusiasmo e abrir possibilidades de crescimento financeiro nos próximos meses.

A saúde se beneficiará da organização de uma rotina mais equilibrada.

Entre amigos, indicações de oportunidades poderão incentivar você a desenvolver uma habilidade que vinha deixando em segundo plano.

Virgem 6 de Ouros

O virginiano sentirá com uma energia de reciprocidade e colaboração (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros traz uma energia de reciprocidade e colaboração, mostrando que o equilíbrio entre oferecer e receber será fundamental neste início de semana.

No amor, será importante perceber se as responsabilidades estão sendo divididas de maneira justa, evitando assumir sozinho(a) todas as necessidades da relação.

Na carreira, uma ajuda inesperada, parceria ou reconhecimento por um trabalho realizado poderá favorecer seus planos, especialmente se você estiver disposto(a) a compartilhar conhecimentos.

Na saúde, será importante não deixar suas necessidades em segundo plano ao cuidar dos outros.

Entre amigos, alguém poderá buscar seu apoio ou surpreender você com um gesto de generosidade.

Libra O Mago

O libriano deverá buscar atividades que estimulem a disposição e a concentração (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta O Mago anuncia iniciativa, criatividade e oportunidades de transformar ideias em ações concretas.

No amor, sua capacidade de comunicação poderá favorecer aproximações e conversas que esclarecerão expectativas, especialmente se você estiver disposto(a) a demonstrar interesse sem esperar sinais perfeitos da outra pessoa.

Na carreira, uma apresentação, negociação ou projeto que depende das suas habilidades poderá ganhar destaque, mostrando que você possui recursos importantes para conquistar novos espaços.

A saúde se beneficiará de atividades que estimulem a disposição e a concentração.

Entre amigos, novos contatos e incentivos poderão ajudar uma ideia a sair do papel.

Escorpião Rei de Espadas

O escorpiano deverá agir com objetividade e maturidade diante de decisões importantes (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Rei de Espadas convida a agir com objetividade e maturidade diante de situações que exigem decisões importantes.

No amor, uma conversa direta poderá ajudar a esclarecer expectativas, especialmente quando sentimentos intensos estiverem dificultando a compreensão dos fatos.

Na carreira, negociações, contratos ou questões administrativas poderão exigir análise cuidadosa, sendo importante separar interesses pessoais de responsabilidades profissionais.

A saúde pedirá atenção ao excesso de cobranças.

Entre amigos, alguém poderá procurar sua orientação para resolver um problema, mas será necessário oferecer conselhos sem assumir o controle das decisões alheias.

Sagitário Cavaleiro de Espadas

O sagitariano terá uma segunda-feira acelerada (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas indica uma segunda-feira movimentada, com notícias e situações que poderão exigir decisões e respostas rápidas.

No amor, uma conversa poderá acontecer de maneira inesperada, mas será importante controlar a impulsividade para não transformar diferenças de opinião em discussões desnecessárias.

Na carreira, reuniões, negociações e demandas urgentes poderão movimentar a rotina, favorecendo quem conseguir agir com agilidade sem deixar de verificar informações importantes.

A saúde pedirá atenção ao estresse e à pressa excessiva. Entre amigos, novidades e convites de última hora poderão surgir, exigindo flexibilidade para reorganizar compromissos.

Capricórnio A Imperatriz

O capricorniano terá um dia favorável para demonstrações de carinho e aproximações (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta A Imperatriz anuncia um início de semana favorável ao crescimento, à criatividade e à valorização das conquistas pessoais.

No amor, o momento favorecerá demonstrações de carinho e aproximações que despertarão segurança emocional, enquanto quem estiver solteiro(a) poderá perceber maior interesse de pessoas que admiram sua personalidade.

Na carreira, projetos criativos, negociações e iniciativas relacionadas à expansão financeira poderão apresentar boas perspectivas, especialmente quando você reconhecer o valor do próprio trabalho.

A saúde se beneficiará de momentos de autocuidado e atenção às necessidades do corpo.

Entre amigos, pessoas próximas poderão procurar sua companhia para compartilhar boas notícias ou celebrar realizações importantes.

Aquário Ás de Espadas

O aquariano deverá estabelecer expectativas mais realistas no amor (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas traz uma energia de clareza mental, decisões importantes e oportunidades de compreender situações que antes pareciam confusas.

No amor, uma conversa sincera poderá esclarecer dúvidas e ajudar a estabelecer expectativas mais realistas.

Na carreira, uma ideia inovadora, proposta ou informação importante poderá contribuir para solucionar problemas e abrir caminhos profissionais.

A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à necessidade de equilibrar atividades intelectuais com momentos de descanso. Entre amigos, diferentes perspectivas poderão ajudar você a tomar uma decisão com mais segurança.

Peixes Rainha de Paus

O pisciano terá uma segunda-feira de autoconfiança e criatividade (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus anuncia uma segunda-feira de autoconfiança, criatividade e disposição para assumir uma postura mais ativa diante dos próprios desejos.

No amor, seu magnetismo poderá favorecer aproximações e despertar interesse, especialmente quando você demonstrar segurança.

Na carreira, uma oportunidade de mostrar suas habilidades ou assumir a liderança de um projeto poderá trazer reconhecimento e motivação.

A saúde se beneficiará de atividades que renovam a energia e fortaleçam a autoestima.

Entre amigos, poderão surgir convites para programas animados ou um incentivo para experimentar algo diferente.