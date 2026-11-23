Pequenas decisões podem afetar o orçamento e dificultar a construção de uma relação saudável com o dinheiro (Imagem: Irene Miller | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A organização financeira é um desafio para milhões de brasileiros. Em julho de 2026, 82% das famílias do país tinham dívidas, e o comprometimento médio do orçamento com esses débitos chegou a 29,5%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Embora o endividamento também esteja relacionado a fatores como renda insuficiente, custo de vida e juros elevados, a forma de administrar o dinheiro faz diferença para quem tem alguma margem no orçamento.

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Segundo o executivo e consultor Tony Diniz, autor do livro Pobreza é Opção?, publicado pela LC Books Editora, identificar hábitos de consumo, rever decisões impulsivas e desenvolver uma rotina de planejamento são atitudes que podem contribuir para uma relação mais saudável com o dinheiro. A seguir, confira 5 comportamentos que merecem atenção.

1. Tentar faturar mais sem parar o desperdício diário

Antes de buscar uma expansão de renda ou esperar por um salário maior, a prioridade absoluta deve ser conter o sangramento do orçamento. Como sintetiza Tony Diniz, “é preciso parar de cavar” antes de qualquer tentativa de sair do buraco. A recomendação é estancar vazamentos invisíveis no dia a dia, como o acúmulo de pequenos consumos não planejados e o excesso de deliveries.

2. Decidir no impulso e ceder à falsa urgência

Gatilhos como “últimas unidades” ou descontos por tempo limitado são desenhados para cumprir as metas de quem vende, e não para proteger quem compra. Diante de qualquer decisão tomada sob pressão ou empolgação, o autor orienta aplicar uma disciplina simples antes de fechar negócio: parar, pesquisar e comparar. Sem cair na furada de agir por impulsividade.

3. Tratar dinheiro como consumo em vez de liberdade

O hábito de utilizar os ganhos para ostentar status social ou manter uma imagem dispendiosa perpetua a vulnerabilidade. O objetivo real do dinheiro não é a exibição, mas a compra de paz e autonomia, até o ponto em que a pessoa deixa de sentir medo ao abrir o extrato bancário. Para construir essa margem, a orientação é adotar o princípio de “pagar a si mesmo primeiro”, separando 10% da renda antes de quitar qualquer despesa.

Conhecer a própria realidade financeira é um passo importante para assumir o controle das despesas e planejar o futuro (Imagem: brizmaker | Shutterstock)

4. Dar desculpas à realidade em vez de assumir a responsabilidade

Justificar gastos supérfluos ou ignorar a dimensão exata das dívidas configura o que o especialista chama de “mentir para si mesmo”. Embora as decisões do passado tenham determinado a situação presente, a responsabilidade sobre as escolhas futuras pertence exclusivamente a quem as toma.

5. Esperar um milagre financeiro em vez de cultivar uma rotina consistente

A expectativa por atalhos ou eventos mágicos de sorte raramente produz transformações duradouras. A sorte e as oportunidades costumam bater à porta de quem já se encontra em movimento e devidamente preparado. No longo prazo, a consistência de hábitos supera qualquer solução mirabolante de curto prazo.

Por Genielli Rodrigues