Para o lanche da tarde, este bolo salgado de ovos e espinafre é uma ótima opção. Ele é rico em proteínas, leve e feito com ingredientes simples e saudáveis. Verde por dentro e douradinho por cima, ele fica macio, saboroso e rende várias fatias perfeitas para comer em casa, levar na marmita ou acompanhar um café. Confira a receita a seguir!
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Bolo salgado de ovos e espinafre
Ingredientes
- 6 ovos
- 3 xícaras de chá de espinafre picado
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Depois, junte o espinafre e refogue rapidamente, apenas até murchar. Reserve e deixe amornar.
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Em uma tigela, bata os ovos e misture a ricota, a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada, até obter uma massa homogênea. Acrescente o espinafre refogado e, por último, o fermento, misturando delicadamente.
Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, alise a superfície e polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, até firmar e dourar. Espere amornar, desenforme e corte em fatias. Sirva em seguida.