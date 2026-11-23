Para quem gosta de acompanhar as novidades dos streamings, a semana promete boas opções para assistir. De 23 a 27 de novembro, a Netflix recebe filmes e séries para diferentes gostos, com histórias de suspense, dramas familiares, atrações infantis e realities que prometem boas doses de entretenimento.

Entre os principais destaques, estão produções inspiradas em acontecimentos reais e novas temporadas de títulos já conhecidos pelo público, com alternativas para quem busca desde uma história envolvente até um programa mais descontraído.

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Abaixo, confira os detalhes das estreias na Netflix e escolha a sua próxima maratona!

1. Os Julgamentos de Karen Read (23/11)

Os Julgamentos de Karen Read apresenta diferentes perspectivas sobre a investigação e os julgamentos envolvendo a morte do policial John OKeefe (Imagem: Reprodução digital | Sandpaper Films e Netflix)

“Os Julgamentos de Karen Read” é uma série documental dividida em três partes que revisita a investigação e os julgamentos relacionados à morte do policial John OKeefe, encontrado inconsciente na neve, em janeiro de 2022, nos arredores de uma residência em Canton, Massachusetts. Na época, sua namorada, Karen Read, foi acusada pelo crime. Com entrevistas de jurados, testemunhas, familiares e pessoas próximas ao casal, a produção apresenta diferentes perspectivas sobre o caso e os acontecimentos daquela noite.

2. Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo – 4ª temporada (23/11)

A quarta temporada de Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo traz novos episódios que ensinam as crianças a reconhecer emoções, praticar a gentileza e desenvolver relacionamentos saudáveis (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Um dos programas infantis mais queridos da televisão retorna com novas histórias que combinam diversão, música e aprendizado. Nos novos episódios de Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo, os personagens ajudam as crianças a reconhecer e lidar com emoções intensas, desenvolver a gentileza e construir relacionamentos saudáveis. A temporada também conta com animações, brincadeiras, situações engraçadas e participações especiais de artistas como Zara Larsson, Post Malone, Tyler James Williams e Michelle Buteau.

3. Ilhados com a Sogra – 4ª temporada (25/11)

A quarta temporada de Ilhados com a Sogra reúne sete famílias, incluindo participantes famosos, em uma disputa marcada por desafios, conflitos e convivência (Imagem: Reprodução digital | Mixer Films e Netflix)

Na quarta temporada do reality Ilhados com a Sogra, sete famílias embarcam em uma disputa por um prêmio capaz de mudar suas vidas. Desta vez, o programa traz uma novidade: cada grupo conta com um integrante famoso, acompanhado de seus familiares. Em meio a desafios em um cenário paradisíaco, os participantes precisam lidar com mágoas antigas, desentendimentos e fofocas, além de tentar superar as diferenças para conquistar a vitória. Entre os famosos convidados, estão o ator Arthur Aguiar, a atriz Luana Zucoloto, as cantoras MC Carol e Pepita, além de Gabô Pantaleão, Almir Jr. e Viih Tube.

4. Toos: Um Sequestro Entre os Van der Valk (26/11)

“Toos: Um Sequestro Entre os Van der Valk retrata os dias de angústia de uma família dos Países Baixos após o sequestro de Toos Van der Valk (Imagem: Reprodução digital | Submarine e Netflix)

Inspirada em um caso real, a minissérie dramática Toos: Um Sequestro Entre os Van der Valk retrata como a vida de uma das famílias mais influentes dos Países Baixos muda completamente após Toos van der Valk ser sequestrada, em novembro de 1982. Durante 20 dias, seu marido, Gerrit, e os filhos enfrentam uma corrida contra o tempo para resgatá-la, enquanto a polícia tenta localizar os criminosos. Em meio à pressão da imprensa, às exigências dos sequestradores e à preocupação do governo com o pagamento do resgate, Toos luta para sobreviver ao cativeiro.

5. O Menino (27/11)

O Menino acompanha uma mãe e um avô que enfrentam o luto após perderem uma criança em uma explosão de gás em uma escola (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em O Menino, adaptação do romance de Fernando Aramburu, uma tragédia real muda para sempre a vida de uma família. Em outubro de 1980, uma explosão de gás em uma escola de Ortuella, no País Basco, provoca a morte de várias crianças, entre elas, o filho de Mariaje e neto de Nicasio. Diante da perda, mãe e avô reagem de maneiras diferentes: ela tenta reconstruir a vida; já ele tem dificuldade para aceitar o ocorrido. Em meio à dor e às lembranças, os dois precisam encontrar seus próprios caminhos para lidar com o luto.