Ter um amigo para brincar, explorar o ambiente e compartilhar momentos de descanso pode ser muito positivo para o cachorro. Afinal, os cães são animais sociais e muitos gostam da companhia de outros da mesma espécie. Para os tutores que desejam aumentar a família, adotar outro cachorro da mesma raça pode, em alguns casos, facilitar a convivência, especialmente quando os pets apresentam necessidades de exercícios, níveis de energia e comportamentos semelhantes.

Entretanto, também é possível formar uma dupla harmoniosa com cachorros de raças diferentes. Algumas combinações podem funcionar muito bem devido à personalidade sociável, ao comportamento brincalhão e à facilidade de adaptação dos animais. Ainda assim, é importante lembrar que a raça não determina sozinha a compatibilidade. A idade, o histórico de socialização, as experiências anteriores e a maneira como os cães são apresentados também influenciam a relação.

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A seguir, conheça combinações de raças que podem conviver bem!

1. Golden retriever e labrador retriever

O golden retriever e o labrador retriever costumam ser sociáveis, amigáveis e brincalhões (Imagem: J.Zvalena | Shutterstock)

O golden retriever e o labrador retriever formam uma combinação que pode dar muito certo, principalmente por apresentarem temperamentos sociáveis, amigáveis e brincalhões. Ambas as raças costumam gostar da companhia de pessoas e outros animais, além de terem bastante disposição para atividades físicas. Como possuem porte semelhante e níveis de energia geralmente elevados, podem acompanhar um ao outro em caminhadas, brincadeiras com bolinhas e atividades ao ar livre.

2. Beagle e cocker spaniel inglês

Ativos e curiosos, o beagle e o cocker spaniel inglês podem se divertir juntos em brincadeiras de busca (Imagem: milatiger | Shutterstock)

O beagle e o cocker spaniel inglês podem desenvolver uma relação bastante divertida, pois são cães ativos, curiosos e que geralmente apreciam a companhia de outros animais. O primeiro possui um forte instinto farejador e gosta de explorar diferentes cheiros, enquanto o segundo também apresenta características ligadas à sua origem como cão de caça. Essa semelhança pode favorecer brincadeiras de busca, passeios e atividades que estimulem o olfato.

3. Poodle e bichon frisé

O poodle e o bichon frisé podem aproveitar juntos brincadeiras dentro de casa e desafios de inteligência (Imagem: Jilin Su | Shutterstock)

O poodle e o bichon frisé podem ser bons companheiros, especialmente quando apresentam portes e níveis de energia semelhantes. O primeiro é conhecido pela inteligência, facilidade de aprendizado e disposição para interagir com a família. O segundo, por sua vez, costuma ser alegre, afetuoso e sociável, características que podem contribuir para uma relação amigável. Como ambos geralmente gostam de atenção e atividades compartilhadas, podem aproveitar brincadeiras dentro de casa, pequenos desafios de inteligência e passeios diários.

4. Border collie e pastor australiano

O border collie e o pastor australiano formam uma dupla ativa, com muita disposição para exercícios físicos e mentais (Imagem: Annabell Gsoedl | Shutterstock)

O border collie e o pastor australiano podem formar uma dupla bastante ativa, principalmente porque compartilham características relacionadas ao trabalho de pastoreio. Ambas as raças são inteligentes, atentas ao ambiente e apresentam grande disposição para atividades físicas e mentais. Por isso, podem aproveitar a companhia uma da outra durante caminhadas, brincadeiras de busca e exercícios de treinamento.

5. Cavalier king charles spaniel e shih tzu

Afetuosos e de porte pequeno, o cavalier king charles spaniel e o shih tzu costumam conviver bem dentro de casa (Imagem: Inheart | Shutterstock)

O cavalier king charles spaniel e o shih tzu podem conviver de maneira harmoniosa, principalmente por serem cães de companhia que costumam apresentar comportamento afetuoso e gostar da proximidade com a família. O primeiro geralmente é sociável, gentil e receptivo às interações, enquanto o segundo tende a ser carinhoso, brincalhão e adaptável à rotina doméstica. Como ambos possuem porte pequeno, podem compartilhar brincadeiras mais tranquilas e momentos de descanso próximos aos tutores.