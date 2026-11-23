Variar o cardápio do jantar não precisa significar abrir mão do sabor. A abobrinha, por exemplo, pode ganhar um formato diferente e se transformar em um espaguete de fios delicados, ideal para quem busca uma alternativa à massa tradicional. Quando combinada com tomate-cereja, alho, pinoli e manjericão, ela resulta em um prato colorido, aromático e com diferentes texturas.

Além de valorizar ingredientes vegetais, a receita é uma opção leve para o jantar, com preparo simples e rápido. O segredo está em refogar a abobrinha pelo tempo necessário para preservar sua textura e evitar que fique muito macia. A seguir, confira como preparar esse espaguete vegetariano!

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Espaguete de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

10 tomates-cereja cortados em meia-lua

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de pinoli

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

Modo de preparo

Com um espiralizador ou cortador apropriado, transforme as abobrinhas em fios semelhantes aos de espaguete. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Acrescente os tomates-cereja e refogue por alguns minutos, até começarem a ficar macios.

Adicione o espaguete de abobrinha e misture delicadamente para incorporar os sabores. Refogue por 5 minutos, evitando cozinhar demais para que os fios mantenham a textura firme. Desligue o fogo, acrescente o pinoli e misture. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.