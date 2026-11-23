Alguns cuidados na hora de lavar ajudam a preservar as peças e mantê-las em boas condições por mais tempo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A maneira como as roupas são lavadas influencia diretamente sua durabilidade, sua aparência e seu estado de conservação. A escolha inadequada de produtos, temperaturas elevadas e ciclos incompatíveis com o tecido podem provocar desbotamento, encolhimento, deformações e desgaste das fibras. Por isso, alguns cuidados são importantes desde a separação das peças até a secagem.

Antes de iniciar a lavagem, por exemplo, é importante observar as etiquetas, identificar as características de cada tecido e separar as peças de acordo com as cores e o nível de sujeira. Também é necessário considerar as recomendações do fabricante da máquina e dos produtos utilizados.

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Veja a seguir como lavar cada tipo de roupa!

Peças coloridas ou escuras

Roupas coloridas e escuras devem ser separadas das brancas e das peças muito claras para evitar a transferência de tinta durante a lavagem. Uma boa estratégia é organizar as cargas por tonalidade, reunindo roupas de cores semelhantes. Nas primeiras lavagens, principalmente quando se trata de peças novas ou com cores muito intensas, o ideal é lavá-las separadamente ou junto de outras roupas de tonalidades parecidas.

Antes de colocar as peças na máquina, vire-as do avesso. Esse cuidado ajuda a reduzir o atrito direto sobre a parte externa do tecido e preserva a aparência das cores. Também é interessante utilizar detergentes específicos para roupas coloridas, respeitando a dosagem indicada na embalagem. Além disso, prefira água fria ou a temperatura recomendada na etiqueta e evite deixar as peças de molho por períodos prolongados, especialmente quando houver risco de desbotamento.

Peças brancas

As roupas brancas precisam de atenção especial para evitar manchas provocadas pelo contato com tecidos coloridos. Além disso, resíduos de detergente, suor e sujeiras acumuladas podem comprometer a aparência das peças com o passar do tempo. Por isso, lave-as separadamente e organize-as de acordo com o tipo de tecido e o nível de sujeira, evitando misturar materiais delicados com roupas mais resistentes.

Antes da lavagem, observe se existem manchas e, quando necessário, faça um pré-tratamento com um produto adequado ao tecido. Além disso, utilize a quantidade correta de sabão, pois o excesso pode deixar resíduos nas fibras. Caso precise recorrer a um alvejante, confira se a etiqueta permite esse procedimento e escolha uma formulação compatível com a peça.

Peças delicadas

Roupas de seda, renda, cetim, lã e outros tecidos delicados exigem cuidados específicos, pois podem sofrer alterações na textura, na forma e na aparência quando submetidas a atrito intenso ou temperaturas inadequadas. Antes de lavar, verifique se a peça pode ser colocada na máquina ou se exige lavagem à mão. Quando o procedimento for permitido, selecione o ciclo delicado, que utiliza movimentos e centrifugação mais suaves. O uso de sabão apropriado para tecidos delicados também ajuda a conservar as fibras.

Lingeries e peças pequenas podem ser colocadas em sacos protetores de lavagem, que diminuem o atrito e evitam que detalhes e fechos fiquem presos a outras roupas. Já peças com bordados, aplicações, rendas e pedrarias devem ser lavadas separadamente ou dentro desses acessórios, desde que a etiqueta permita a lavagem doméstica. Por fim, evite esfregar ou torcer os tecidos com força e não utilize alvejantes sem verificar previamente as orientações de conservação.

Toalhas de mesa e panos de prato

Toalhas de mesa e panos de prato costumam acumular resíduos de alimentos, gordura e outras sujeiras do cotidiano. Por isso, é importante observar as manchas antes da lavagem e utilizar produtos compatíveis com o tecido. Primeiro, retire os resíduos sólidos de alimentos e, nas áreas manchadas, faça um pré-tratamento com um produto específico, seguindo as instruções de uso.

Também é recomendável separar as peças muito sujas das roupas de uso pessoal, principalmente quando houver resíduos de gordura e alimentos. Toalhas e panos de prato de algodão podem ser lavados com água morna ou quente quando a etiqueta permitir. A temperatura precisa ser adequada à composição do tecido. Além disso, evite sobrecarregar a máquina, pois as peças precisam de espaço para que a água e o sabão circulem durante o ciclo.

Toalhas de banho e roupas de cama

Toalhas, lençóis e fronhas precisam ser lavados regularmente, pois ficam em contato frequente com a pele e podem acumular suor, oleosidade e resíduos. Para preservar as características das fibras, separe as peças de acordo com as cores, os tecidos e as instruções das etiquetas. Evite misturar materiais muito delicados com toalhas pesadas, que podem provocar atrito durante a lavagem.

Outro cuidado importante é não colocar uma quantidade excessiva de peças na máquina. Lençóis e toalhas precisam de espaço para serem movimentados adequadamente. Utilize sabão na quantidade recomendada pelo fabricante e escolha a temperatura indicada na etiqueta.

Para peças brancas amareladas, avalie a utilização de um alvejante à base de oxigênio, desde que o tecido e as instruções do produto permitam. Após a lavagem, retire as peças da máquina e coloque-as para secar, evitando que permaneçam úmidas por muito tempo no tambor.

As informações da etiqueta orientam como lavar a peça corretamente e garantir a durabilidade do tecido (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Peças que exigem lavagem a seco

Algumas roupas possuem características que exigem procedimentos de limpeza específicos, que não podem ser reproduzidos em uma lavagem doméstica convencional. Peças de alfaiataria, determinados casacos, vestidos estruturados e tecidos delicados podem apresentar essa necessidade. Por isso, confira os símbolos de conservação na etiqueta antes de iniciar qualquer procedimento.

Quando houver indicação de limpeza profissional a seco, procure uma lavanderia especializada. Não coloque na água uma peça cuja etiqueta proíba a lavagem doméstica, pois pode causar encolhimento, deformações ou danos aos acabamentos. Caso tenha dúvidas sobre o procedimento indicado, consulte o fabricante ou um profissional especializado.

Cuidados na lavagem à máquina

A máquina de lavar facilita a rotina doméstica, mas precisa ser utilizada corretamente para evitar danos às roupas e ao próprio equipamento. A escolha do ciclo, da temperatura e da quantidade de sabão deve considerar o tipo de tecido, o nível de sujeira e a capacidade da lavadora.

Também é importante verificar os bolsos e retirar moedas, papéis, objetos pequenos e outros itens que possam danificar as peças ou o equipamento. Feche os zíperes e os fechos para evitar que se prendam em outros tecidos, mas desabotoe as camisas para reduzir a tensão sobre os botões. Virar peças estampadas, jeans e roupas escuras do avesso ajuda a diminuir o atrito sobre a superfície externa.

Para proteger lingeries e roupas delicadas, utilize sacos protetores quando a etiqueta permitir a lavagem na máquina. Respeite a capacidade máxima indicada pelo fabricante, pois o excesso de roupas prejudica a movimentação das peças e pode comprometer a limpeza. Por fim, escolha o ciclo e a temperatura conforme as instruções das etiquetas e utilize a quantidade correta de sabão, considerando o volume de roupas e as orientações do produto.

Como lavar roupas à mão

A lavagem manual é uma alternativa para peças delicadas ou roupas cuja etiqueta recomenda esse procedimento. Quando realizada corretamente, permite controlar a intensidade dos movimentos e reduzir o atrito sobre os tecidos. O primeiro cuidado é conferir a temperatura da água indicada na etiqueta, já que muitas peças delicadas pedem água fria ou morna, mas a recomendação depende da composição do tecido.

Dissolva o sabão na água antes de adicionar a roupa, evitando o contato concentrado do produto com uma única área da peça. Em seguida, mergulhe a peça e movimente-a cuidadosamente, sem esfregar com força, puxar ou torcer. Caso seja necessário deixar a roupa de molho, siga as recomendações do fabricante do produto e evite períodos prolongados, principalmente em peças coloridas.

Depois da lavagem, enxágue até retirar os resíduos de sabão. Para remover o excesso de água, pressione delicadamente o tecido, sem torcê-lo. Em peças muito frágeis, uma toalha limpa pode ajudar a absorver a umidade sem provocar deformações.

Como utilizar alvejantes nas roupas

Os alvejantes podem ajudar a remover manchas e recuperar a aparência de determinadas peças, mas precisam ser utilizados com cuidado. Existem diferentes formulações, e nem todas são adequadas para roupas coloridas, tecidos delicados ou fibras naturais. Antes de utilizar qualquer produto, confira o símbolo de alvejamento na etiqueta e as instruções da embalagem:

Triângulo vazio: permite qualquer tipo de alvejante, tanto os tradicionais à base de cloro (como água sanitária) quanto os sem cloro (à base de oxigênio).

permite qualquer tipo de alvejante, tanto os tradicionais à base de cloro (como água sanitária) quanto os sem cloro (à base de oxigênio). Triângulo com duas linhas diagonais: permite apenas alvejantes sem cloro, à base de oxigênio;

permite apenas alvejantes sem cloro, à base de oxigênio; Triângulo riscado: não permite alvejamento.

Respeite a dosagem, a diluição e o tempo de contato indicados pelo fabricante, pois não existe um período de molho universal para todas as roupas e formulações.

Nunca misture água sanitária ou outros alvejantes com vinagre, amônia ou produtos de limpeza diferentes. Essas combinações podem provocar reações químicas perigosas e liberar gases tóxicos. Também evite utilizar produtos em tecidos que não permitem esse tratamento, pois eles podem provocar manchas, perda de cor e enfraquecimento das fibras.

Cuidados na secagem das roupas

A secagem também faz parte da conservação das peças. A exposição inadequada ao sol, o excesso de calor e a posição incorreta durante esse processo podem provocar desbotamento, encolhimento e deformações. Por isso, confira a etiqueta para saber se a roupa pode ser colocada na secadora e, quando permitido, escolha a temperatura indicada.

Ao estender as peças, prefira locais arejados e deixe espaço entre elas para favorecer a circulação do ar. Roupas coloridas e tecidos sensíveis devem, preferencialmente, secar à sombra, pois a exposição solar prolongada pode contribuir para o desbotamento. Malhas, peças de lã e outros tecidos que possam deformar devem ser colocados sobre uma superfície plana, respeitando as orientações da etiqueta.

Ao retirar peças de malha da máquina, ajuste delicadamente a forma delas enquanto ainda estiverem úmidas. Também é importante evitar guardar roupas molhadas ou úmidas. Antes de colocá-las no armário, certifique-se de que estejam completamente secas para evitar odores desagradáveis e o aparecimento de mofo.