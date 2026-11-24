Empreender exige mais do que coragem para começar. Entre conquistar os primeiros clientes, organizar as finanças e transformar uma atividade individual em uma empresa estruturada, existem decisões que podem determinar o futuro de um negócio.

Para muitas mulheres, esse caminho também envolve mudanças de carreira, maternidade, dificuldades financeiras e a necessidade de recomeçar. Abaixo, sete empresárias de diferentes setores compartilham experiências e conselhos sobre como construir um negócio, superar obstáculos e encontrar oportunidades de crescimento.

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1. Comece com o que você tem

Beatriz Santos fundou a Recrute Já com R$ 5 mil emprestados pelo pai. Sem uma grande estrutura, utilizou sua experiência profissional para desenvolver um serviço de recrutamento e seleção. A iniciativa abriu caminho para a criação da VoraVia, plataforma que recebeu um investimento de R$ 120 mil. Sua trajetória mostra que começar com recursos limitados não impede a construção de um negócio com potencial de crescimento.

“Para começar a empreender, você não precisa ter muito dinheiro ou uma estrutura perfeita. Muitas vezes, o primeiro passo é usar aquilo que já tem: seu conhecimento, sua experiência e sua capacidade de resolver um problema. O importante é começar de forma consciente, testar sua ideia e crescer conforme o negócio apresenta resultados. Quando decidi abrir a empresa, eu não tinha uma grande estrutura nem dinheiro sobrando. Tinha experiência, vontade de trabalhar e um pai que acreditou em mim mais uma vez”, conta.

2. Nunca é tarde para mudar de profissão

Bárbara Sossai Peres, enfermeira especialista em Estética Avançada, deixou a neonatologia para construir uma carreira na estética. Investiu em especializações, administrou uma clínica e, após encerrar a operação em 2025, reorganizou sua atuação em espaços parceiros. Sua experiência mostra que mudar de profissão não significa desperdiçar o conhecimento adquirido, mas encontrar novas maneiras de utilizá-lo em uma atividade com a qual exista maior identificação.

“Não existe idade certa ou momento perfeito para mudar de profissão. Às vezes, a gente passa anos em uma área e percebe que deseja construir uma história diferente. Empreender em outro setor exige estudo, planejamento e disposição para começar novamente, mas toda a experiência anterior pode contribuir para essa nova fase. O mais importante é não permanecer em um caminho apenas por medo de mudar. Hoje sou muito grata por ter tido coragem de tentar e por ter encontrado algo que realmente amo fazer”, diz.

3. Amplie seus horizontes e considere empreender fora do Brasil

Empreender não precisa significar construir uma empresa apenas no país de origem. Patricia Mutzke enfrentou desafios para exercer a advocacia na Alemanha e encontrou na especialização em Direito Internacional uma oportunidade de carreira. Em 2016, fundou seu escritório suíço-brasileiro na região de Berna. Sua experiência mostra que o mercado internacional pode oferecer possibilidades, desde que o empreendedor compreenda as exigências legais e as particularidades do país escolhido.

“Empreender não precisa ter fronteiras. Muitos brasileiros possuem conhecimento, experiência e capacidade para desenvolver negócios em outros países, mas acabam limitando suas possibilidades por acreditar que o processo é complicado demais. Na Suíça, por exemplo, existem oportunidades para quem deseja empreender, mas é fundamental compreender as regras migratórias, a estrutura jurídica adequada e as exigências para exercer uma atividade econômica. O segredo é transformar o desejo de internacionalização em um projeto bem planejado”, afirma.

À medida que o negócio se expande, o empreendedor precisa deixar de centralizar as atividades operacionais e dedicar mais atenção ao planejamento e às decisões estratégicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Aprenda a delegar para conseguir crescer

Carol Braga transformou sua experiência como professora de biologia no Foco Medicina, negócio educacional que hoje reúne mais de 100 profissionais. Com a expansão, percebeu que não bastava dominar o serviço oferecido: era necessário desenvolver processos, formar lideranças e distribuir responsabilidades.

Sua trajetória mostra que o crescimento exige uma mudança de postura, especialmente quando o empreendedor deixa de executar todas as tarefas para assumir decisões estratégicas. “Empreender exige aprender, assumir riscos, desenvolver visão estratégica e ter coragem de delegar”, afirma a especialista em pré-vestibular e CEO do Foco Medicina.

5. Faça da experiência do cliente seu maior diferencial

Com mais de 20 anos de atuação no setor de beleza, a terapeuta capilar Odila Martins construiu sua carreira como cabeleireira e passou a investir na terapia capilar. Ao desenvolver seu próprio espaço, percebeu que a fidelização não depende exclusivamente da qualidade técnica. A atenção individualizada, a confiança e a maneira como o cliente é recebido também influenciam sua decisão de retornar.

Sua estratégia está em transformar cada atendimento em uma oportunidade de fortalecer o relacionamento. “Porque um bom serviço pode trazer alguém pela primeira vez, mas é a experiência vivida que faz essa pessoa querer voltar”, afirma.

6. Deixe de fazer tudo sozinha para transformar talento em empresa

Catherine Meffe começou a produzir doces em casa com R$ 100 retirados de seu último salário no banco. A atividade se transformou na Senhorita Confeitaria, que hoje registra faturamento médio de R$ 250 mil mensais. Com o aumento dos pedidos, a empresária precisou aprender a administrar funcionários, organizar a produção e controlar custos. O maior desafio foi compreender que vender mais não seria suficiente para sustentar o crescimento.

“O maior desafio foi entender que crescer a empresa significava muito mais do que vender mais. Eu saí de uma operação pequena, em que eu fazia absolutamente tudo, para uma empresa com uma equipe, muito mais pedidos e uma estrutura mais complexa. E eu precisei aprender a liderar pessoas, organizar os processos, controlar custos”, conta a chef confeiteira e fundadora da Senhorita Confeitaria.

7. Aprenda com os erros e invista na formação de lideranças

Thathiana Tavares comprou sua primeira franquia do Método Supera em 2011, mas enfrentou dificuldades administrativas e encerrou a unidade cinco anos depois. A experiência contribuiu para reorganizar sua maneira de empreender. Atualmente, administra três unidades no Rio de Janeiro e também está à frente da ConectaCérebro. Sua trajetória mostra que uma experiência malsucedida pode se transformar em aprendizado para construir um negócio mais estruturado.

“Um dos maiores aprendizados que tive como empreendedora foi entender que errar não significa fracassar definitivamente. É preciso olhar para aquilo que não funcionou, identificar o que precisa mudar e construir uma gestão mais preparada. Também aprendi que ninguém consegue crescer sozinho. Você precisa desenvolver pessoas, compartilhar responsabilidades e criar uma equipe que tenha autonomia para tomar decisões. Porque só quando eu consigo criar lideranças comigo é que, de fato, eu cresço, eu escalo e eu evoluo”, afirma a multifranqueada do Método Supera.

As sete histórias mostram que o sucesso empresarial não depende apenas do investimento inicial ou da capacidade de vender. Identificar oportunidades, desenvolver uma gestão eficiente, conquistar a confiança dos clientes e formar equipes preparadas são estratégias que ajudam a transformar uma atividade individual em um negócio sustentável. Mais do que uma fórmula pronta, essas mulheres compartilham a importância de aprender com as dificuldades e adaptar suas decisões a cada etapa de crescimento.

Por Sarah Carvalho