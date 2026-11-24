Nesta terça-feira, enquanto alguns signos celebrarão conquistas, outros terão que lidar com decepções e encerramentos (Imagem: MergeIdea | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a terça-feira será marcada por descobertas emocionais, oportunidades inesperadas e situações que pedirão mais atenção aos sentimentos. Enquanto alguns signos poderão viver momentos de satisfação, receber notícias importantes e encontrar novas chances de crescimento, outros precisarão lidar com decepções, inseguranças e a necessidade de encerrar o que não faz mais sentido.

As cartas “9 de Copas”, “Ás de Copas” e “O Mago” destacam a importância de reconhecer as próprias capacidades e aproveitar os momentos de renovação, enquanto “A Lua”, “A Sacerdotisa” e “3 de Espadas” convidam a observar aquilo que nem sempre é fácil de entender de imediato.

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O conselho para este dia é confiar mais na própria percepção, sem abandonar a razão, lembrando que algumas respostas aparecem quando se observa os acontecimentos com calma e maturidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries A Lua

O nativo de Áries terá um dia de sentimentos intensos e dúvidas sobre as intenções das outras pessoas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica uma terça-feira de sentimentos intensos e situações que despertarão dúvidas sobre as intenções das outras pessoas. No amor, uma atitude diferente da pessoa amada ou uma lembrança tenderá a provocar insegurança, mas será importante evitar conclusões precipitadas antes de esclarecer o que realmente aconteceu.

Na carreira, informações incompletas ou mudanças mal explicadas exigirão atenção redobrada, principalmente em negociações e decisões financeiras. A saúde pedirá cuidado com a ansiedade e com a qualidade do sono. Entre os amigos, procure segurar comentários baseados em suposições e lembrar que nem tudo precisa ser resolvido na hora.

Touro A Sacerdotisa

O nativo de Touro precisará respeitar o tempo de outras pessoas e não cobrar respostas imediatas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida a observar mais e falar menos, principalmente diante de situações que ainda não reúnem todas as informações necessárias para uma decisão. No amor, sentimentos guardados ou atitudes discretas poderão despertar curiosidade, mas será importante respeitar o tempo da outra pessoa e não cobrar respostas imediatas.

Na carreira, uma informação reservada, uma pesquisa ou uma análise cuidadosa o(a) ajudará a entender melhor uma oportunidade, favorecendo decisões tomadas com discrição. A saúde se beneficiará de momentos de silêncio e de atividades que tragam equilíbrio emocional. Entre os amigos, alguém confiará um segredo ou procurará a sua companhia para dividir assuntos delicados.

Gêmeos 8 de Paus

O nativo de Gêmeos viverá uma terça-feira movimentada, com mensagens e acontecimentos que destravarão o que estava parado (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” anuncia uma terça-feira movimentada, com mensagens, respostas e acontecimentos que poderão destravar situações que estavam paradas. No amor, uma conversa inesperada trará esclarecimentos ou despertará o interesse por alguém, especialmente se você vinha esperando uma iniciativa da outra pessoa.

Na carreira, reuniões, negociações e novas demandas tenderão a exigir agilidade, sendo importante organizar prioridades para não assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. A saúde pedirá atenção ao ritmo acelerado e à ansiedade. Entre os amigos, alguém aparecerá com convites de última hora ou notícias que mudarão os seus planos para os próximos dias.

Câncer 9 de Copas

O nativo de Câncer viverá um dia de satisfação pessoal e de conquistas que merecerão ser comemoradas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” anuncia um dia de satisfação pessoal e de oportunidades para reconhecer conquistas que merecem ser comemoradas. No amor, um encontro agradável ou uma demonstração de carinho poderá trazer segurança emocional. Se estiver solteiro(a), perceberá que está mais preparado(a) para viver uma relação sem abrir mão das próprias necessidades.

Na carreira, uma resposta positiva, um elogio ou um resultado esperado dará motivação e fortalecerá a confiança nos seus projetos. A saúde se beneficiará de momentos prazerosos e de uma rotina que também reserve espaço para o descanso. Entre os amigos, alguém compartilhará boas notícias ou convidará você para celebrar uma realização especial.

Leão 6 de Espadas

O nativo de Leão poderá começar a encontrar soluções para situações que vinham causando desgaste (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra que você poderá começar a encontrar soluções para situações que vinham causando desgaste, especialmente se houver disposição para mudar a maneira de lidar com certos problemas. No amor, uma conversa mais tranquila o(a) ajudará a superar desentendimentos recentes. Se estiver solteiro(a), perceberá que precisa deixar algumas lembranças para trás antes de se abrir para uma nova conexão.

Na carreira, mudanças de estratégia ou a reorganização de tarefas tenderão a facilitar a resolução de pendências importantes. A saúde pedirá atenção à recuperação do equilíbrio emocional. Entre os amigos, haverá quem ofereça apoio em uma fase de transição ou ajude você a enxergar alternativas que antes não havia considerado.

Virgem 3 de Espadas

O nativo de Virgem viverá um dia de maior sensibilidade diante de palavras ou atitudes que despertam frustrações antigas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” indica uma terça-feira de maior sensibilidade, especialmente diante de palavras ou atitudes que despertam frustrações antigas. No amor, uma conversa difícil tenderá a revelar diferenças de expectativas, mas será importante não transformar uma decepção pontual em uma conclusão definitiva sobre a relação.

Na carreira, uma crítica, uma resposta negativa ou uma mudança de planejamento poderá provocar desânimo, exigindo maturidade para separar as questões profissionais dos sentimentos pessoais. A saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e à necessidade de respeitar os próprios limites. Entre os amigos de confiança, haverá quem ofereça acolhimento e o(a) ajude a compreender os acontecimentos com mais equilíbrio.

Libra 7 de Ouros

O nativo de Libra precisará fazer ajustes de estratégia em projetos que ainda não deram o retorno esperado (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” convida a avaliar os resultados de seus esforços e compreender que algumas conquistas precisam de tempo para amadurecer. No amor, será importante observar se a relação está evoluindo bem, evitando cobranças excessivas se houver dedicação e disposição para construir algo duradouro.

Na carreira, projetos que ainda não deram o retorno esperado tenderão a exigir ajustes de estratégia, especialmente em questões financeiras ou investimentos profissionais. A saúde se beneficiará da manutenção de hábitos consistentes. Entre os amigos, haverá quem compartilhe experiências e ajude você a perceber que nem sempre os resultados aparecem na velocidade desejada.

Escorpião 10 de Espadas

O nativo de Escorpião poderá encontrar apoio nos amigos para lembrar que um fim abre espaço para novas possibilidades (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” mostra que você poderá perceber que uma situação desgastante chegou ao limite e precisa ser encerrada ou profundamente transformada. No amor, insistir em discussões antigas ou esperar mudanças que nunca se concretizam tenderá a provocar frustração, sendo importante reconhecer quando uma dinâmica está prejudicando o equilíbrio emocional.

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou a necessidade de abandonar uma estratégia trará desconforto, mas também abrirá espaço para decisões mais conscientes. A saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias. Entre os amigos próximos, haverá quem ofereça apoio e lembre que o encerramento de um ciclo não representa o fim de todas as possibilidades.

Sagitário 6 de Copas

O nativo de Sagitário poderá experimentar uma terça-feira de lembranças, reencontros e sentimentos ligados ao passado (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” anuncia uma terça-feira marcada por lembranças, reencontros e situações que remetem a sentimentos ligados ao passado. No amor, uma pessoa conhecida poderá reaparecer ou uma conversa trará recordações marcantes, mas será necessário avaliar se aquilo que desperta saudade também combina com as suas necessidades atuais.

Na carreira, um contato antigo apresentará uma oportunidade ou uma experiência anterior que o(a) ajudará a resolver uma questão que vinha gerando dúvidas. A saúde se beneficiará de atividades que tragam conforto e tranquilidade. Entre as amizades de longa data, alguém retomará contato e trará momentos agradáveis de nostalgia e cumplicidade.

Capricórnio Ás de Copas

O nativo de Capricórnio viverá um dia de renovação afetiva, com encontros e reconciliações (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia uma terça-feira de renovação afetiva, favorecendo encontros, reconciliações e a chance de viver sentimentos positivos. No amor, uma nova aproximação poderá despertar entusiasmo. Caso esteja em uma relação, encontrará espaço para conversar com mais carinho e deixar para trás pequenos desentendimentos.

Na carreira, uma proposta com a qual você se identifica poderá trazer motivação, principalmente se estiver ligada a atividades criativas ou a projetos que combinem com os seus valores. A saúde se beneficiará de momentos de acolhimento e de equilíbrio emocional. Entre os amigos, alguém possivelmente o(a) surpreenderá com gestos de afeto ou notícias que trarão alegria.

Aquário Pajem de Ouros

O nativo de Aquário poderá se interessar por um curso ou pela chance de desenvolver novas habilidades (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz uma energia de aprendizado, planejamento e oportunidades que poderão contribuir para o crescimento pessoal e profissional. No amor, uma aproximação possivelmente evoluirá por meio de atitudes simples e constantes. Caso esteja em uma relação, encontrará espaço para conversar sobre planos financeiros ou projetos compartilhados.

Na carreira, um curso, uma proposta inicial ou a chance de desenvolver novas habilidades poderá despertar interesse, especialmente se você estiver buscando formas de ampliar os rendimentos. A saúde se beneficiará da adoção de hábitos mais organizados. Entre os amigos, alguém compartilhará informações úteis ou o(a) incentivará a investir em um objetivo que vinha sendo adiado.

Peixes O Mago

O nativo de Peixes viverá um dia de iniciativa e criatividade para transformar ideias em ações concretas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “O Mago” anuncia uma terça-feira de iniciativa, criatividade e oportunidades para transformar ideias em ações concretas. No amor, a sua facilidade de comunicação poderá favorecer aproximações e conversas que esclarecerão expectativas, especialmente se estiver disposto(a) a demonstrar interesse sem esperar sinais perfeitos da outra pessoa.

Na carreira, uma apresentação, uma negociação ou um projeto que dependa das suas habilidades ganhará destaque, mostrando que você tem recursos importantes para conquistar novos espaços. A saúde se beneficiará de atividades que estimulem a disposição e a concentração. Entre os amigos, alguém poderá apresentar contatos ou incentivar um plano que merecerá sair do papel.