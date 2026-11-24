Com aparência marcante e instinto caçador, o welsh springer spaniel se destaca não só pela beleza, mas também pela inteligência e pelo temperamento companheiro (Imagem: chrisukphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O welsh springer spaniel é um cachorro originário do País de Gales, na Grã-Bretanha, que chama a atenção pela pelagem vermelha e branca, pelas orelhas caídas e pela personalidade alegre. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de uma raça muito antiga, desenvolvida para atividades de caça. Sua estrutura física resistente, combinada com a agilidade e a disposição, permite que desempenhe atividades que exigem movimento e resistência.

Ele pertence ao grupo 8 da Federação Cinológica Internacional (FCI), que reúne cães retrievers, levantadores de caça e cães d’água. Apesar de sua origem como cachorro de trabalho, também pode ser um excelente companheiro para famílias que apreciam atividades ao ar livre.

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Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça welsh springer spaniel!

Cachorro de porte médio e com pelagem funcional

O welsh springer spaniel é um cachorro de porte médio, com corpo compacto, forte, musculoso e bem proporcionado. Segundo o padrão oficial da CBKC, os machos apresentam aproximadamente 48 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas medem cerca de 46 cm. Conforme o American Kennel Club (AKC), eles são descritos por seus admiradores como tendo um “tamanho prático”: maiores e mais fortes que os cocker spaniels, mas menores que os english springers.

A cabeça possui crânio ligeiramente arredondado, focinho de comprimento médio e olhos de coloração avelã ou escura. As orelhas são caídas, próximas às bochechas, e apresentam formato semelhante ao de uma folha de videira. A pelagem é lisa, sedosa e densa, bem como resistente às intempéries e a espinhos, com franjas moderadas nas pernas, nas orelhas e na cauda. A única combinação de cores aceita para a raça é vermelho e branco.

Ativo, leal e afetuoso

O welsh springer spaniel é conhecido por seu comportamento alegre, afetuoso e cheio de energia, embora possa ser reservado com pessoas desconhecidas. De acordo com a CBKC, apresenta temperamento afável, sem demonstrar agressividade ou nervosismo. Por ter sido desenvolvido para o trabalho, costuma apresentar bastante disposição para atividades físicas e brincadeiras, especialmente aquelas que envolvem movimento e exploração do ambiente.

Também pode desenvolver uma relação próxima com o tutor e gostar de participar das atividades familiares. Entretanto, sua natureza ativa exige atenção, pois a falta de exercícios e estímulos pode favorecer o tédio e comportamentos indesejados. Por isso, é mais indicado para famílias que tenham tempo para oferecer companhia, passeios e atividades regulares.

A rotina de cuidados com o welsh springer spaniel exige alimentação adequada, escovação regular e atenção especial à saúde das articulações e dos olhos (Imagem: el-ka | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cachorro ativo e musculoso, o welsh springer spaniel precisa de uma alimentação equilibrada, com nutrientes adequados à sua idade, ao peso e ao nível de atividade física. A quantidade de ração deve ser orientada pelo médico-veterinário, evitando excessos que possam favorecer o ganho de peso.

A raça possui pelagem densa e sedosa, que exige cuidados regulares para permanecer saudável. Por isso, o tutor deve realizar escovações frequentes para remover pelos soltos e evitar nós, principalmente nas regiões com franjas. Segundo a AKC, as orelhas caídas também merecem atenção, pois podem favorecer o acúmulo de umidade e o desenvolvimento de infecções.

Além disso, ainda conforme a entidade, é importante acompanhar a saúde das articulações e dos olhos, já que a raça pode apresentar predisposição a problemas como displasia coxofemoral e doenças oculares. Consultas veterinárias, vacinação e controle de parasitas também devem fazer parte da rotina.

Educação e socialização

O welsh springer spaniel é um cachorro inteligente, disposto e que costuma responder bem ao treinamento quando recebe orientações consistentes e estímulos positivos. Sua origem como levantador de caça está relacionada à resistência física e à capacidade de realizar atividades que exigem agilidade e movimentação. Por isso, é importante iniciar a educação ainda filhote, ensinando comandos básicos e estabelecendo uma rotina de convivência.

A socialização também deve começar cedo, com apresentações graduais e positivas a pessoas, animais e diferentes ambientes, pois alguns deles podem ser reservados diante de desconhecidos. O uso de recompensas, como petiscos, elogios e brincadeiras, ajuda a tornar o aprendizado mais agradável.