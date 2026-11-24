O meu cheiro no ralo nem sempre é causado pela falta de limpeza, a origem costuma estar no próprio sistema hidráulico (Imagem: evgeniykleymenov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O cheiro de esgoto que sobe dos ralos é um problema comum nas residências, especialmente em banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Além de comprometer o conforto e o bem-estar dos moradores, o mau odor pode indicar problemas que vão além da limpeza dos ambientes.

Segundo Maíra Lima e Lucca Vari, profissionais à frente do escritório Lima Vari Arquitetos, na maioria das vezes a causa está no próprio sistema hidráulico: a perda da barreira de água que bloqueia os gases, falhas de vedação ou erros na execução da instalação.

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“O que impede que o odor do esgoto retorne para dentro dos ambientes é uma pequena barreira de água existente nos sifões e caixas sifonadas, chamada de fecho hídrico”, explica Lucca Vari. Se a água evapora, a vedação falha ou a instalação foi malfeita, os gases podem retornar aos ambientes internos.

Apartamentos e imóveis já construídos

Em imóveis mais antigos, o problema tende a ser mais frequente, porque muitos têm tubulações sem ventilação adequada ou sistemas que já não atendem aos padrões atuais. Ralos pouco usados, resíduos orgânicos acumulados e falta de manutenção também contribuem diretamente para o odor.

Para quem mora em imóvel pronto, há no mercado soluções práticas e acessíveis que reduzem o retorno do cheiro sem mexer na estrutura hidráulica. Em prédios, o sistema costuma ser compartilhado, e mudanças maiores ficam complicadas. A troca de prumadas hidráulicas, por exemplo, exige intervenções mais profundas no edifício, normalmente passa por aprovação do condomínio e implica custos e obras significativos.

“Por isso, em reformas residenciais, a estratégia costuma estar muito mais ligada a soluções pontuais e inteligentes”, diz Lucca Vari. Entre elas, estão os ralos antiodor, as válvulas de vedação, os sifões mais eficientes e os modelos com membrana de silicone, que ajudam a impedir o retorno dos gases sem alterar a tubulação principal.

O planejamento do sistema hidráulico é importante para prevenir o mau cheiro nos ralos no futuro (Imagem: Mariya Surmacheva | Shutterstock)

Soluções para casas e construções novas

Em casas e construções novas, o cenário é outro. Quando o projeto parte do zero, é possível planejar o sistema hidráulico desde a concepção, com ventilação adequada da rede, melhor distribuição das tubulações e soluções técnicas mais duradouras.

“Um sistema hidráulico bem planejado faz toda a diferença no conforto e no desempenho da casa ao longo do tempo”, afirma Maíra Lima. Depois da entrega, a rotina também pesa: manter os ralos limpos, evitar o acúmulo de cabelo e gordura e colocar água periodicamente nos ralos pouco utilizados preserva o fecho hídrico.

Pequenas manutenções podem ser eficientes

Do ponto de vista financeiro, pequenas manutenções costumam resolver boa parte dos casos: limpeza adequada da tubulação, troca de sifões ressecados e instalação de vedadores específicos. Se o cheiro for recorrente, o recomendado é fazer uma avaliação técnica para identificar possíveis falhas estruturais na instalação. “Muitas vezes, um ajuste pontual evita reformas maiores no futuro e melhora significativamente a qualidade e o conforto dos ambientes”, conclui Maíra Lima.

Por Monica Alonso