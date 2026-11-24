A inteligência artificial (IA) vem se consolidando como uma aliada estratégica dos pequenos negócios, ajudando a simplificar processos, melhorar o atendimento e ampliar a produtividade. Uma pesquisa da Cora, instituição financeira feita para pequenas e médias empresas (PMEs), realizada com 958 empreendedores em novembro de 2026, mostra que 49,2% já utilizam IA e pretendem ampliar seu uso nos próximos meses. Entre os principais benefícios percebidos, a economia de tempo lidera, citada por 35,5% dos participantes.

Para Igor Senra, CEO e cofundador da Cora, a tecnologia representa uma oportunidade decisiva para negócios que precisam conciliar múltiplas frentes com equipes enxutas e orçamento limitado.

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“A inteligência artificial é um divisor de águas para os pequenos negócios porque ela amplia a capacidade de produzir, vender, atender clientes e administrar a operação sem exigir que as equipes cresçam na mesma proporção. Aqui na Cora, vivenciamos esse ganho de eficiência na prática e desenvolvemos soluções com IA justamente para tirar o peso burocrático da rotina financeira dos nossos clientes. Não é preciso transformar toda a empresa de uma vez, mas quem começar agora terá mais condições de competir e crescer”, afirma.

Para ajudar quem ainda não sabe por onde começar, Igor Senra lista seis orientações práticas para incorporar a tecnologia ao dia a dia das PMEs:

1. Comece apresentando seu negócio à IA

Para Igor Senra, o primeiro passo para extrair boas respostas é ensinar à plataforma quem você é e como sua empresa funciona. Uma maneira simples de começar é pedir que a própria IA entreviste o empreendedor, fazendo perguntas sobre os produtos, o perfil dos clientes e os objetivos comerciais. Outra possibilidade é gravar um áudio com esse panorama e compartilhá-lo com a ferramenta.

2. Não se preocupe em escrever o comando perfeito

Uma das principais recomendações do CEO da Cora é não perder tempo tentando encontrar a fórmula ideal para conversar com a inteligência artificial. Segundo ele, mais importante do que dominar comandos elaborados é explicar o problema com clareza e detalhar o resultado esperado.

Por exemplo, em vez de pedir apenas “crie uma legenda para Instagram”, vale contextualizar: “tenho uma loja de roupas femininas e quero divulgar a coleção de verão. Crie três opções de legendas curtas, com linguagem descontraída e uma chamada para o WhatsApp“. Se houver dúvida sobre como formular o pedido, basta solicitar que a própria IA faça perguntas antes de gerar a resposta.

3. Use exemplos reais como referência

Outra orientação do executivo é mostrar à IA o que você precisa. Em vez de depender apenas de descrições em texto, mostre à plataforma o que precisa. Fotos, imagens, planilhas e exemplos de conteúdos já utilizados ajudam o sistema a compreender o estilo e o contexto da marca, produzindo entregas mais alinhadas à realidade do negócio.

Identificar atividades repetitivas ajuda a escolher por onde começar a usar a IA no negócio (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

4. Priorize as tarefas que mais consomem tempo

Igor Senra também recomenda que o empreendedor comece identificando atividades repetitivas ou gargalos que ocupam boa parte do expediente, como responder dúvidas frequentes de clientes ou organizar listas de fornecedores. A ideia é testar a tecnologia em demandas simples, validar os resultados e expandir o uso gradualmente.

5. Conecte a tecnologia à gestão financeira

Na visão do executivo, o controle de caixa é uma das frentes com maior potencial de eficiência. A recomendação é adotar recursos que automatizam a categorização de despesas e traduzem os números em análises claras para orientar as decisões do negócio.

6. Explore as ferramentas e avalie quando vale investir

Por fim, Igor Senra incentiva os empreendedores a enxergarem a IA como um investimento em produtividade. Embora as versões gratuitas sejam suficientes para os primeiros testes, ele recomenda conhecer as funcionalidades avançadas e calcular se o retorno operacional justifica a assinatura.

“O maior risco hoje é enxergar a inteligência artificial como algo distante ou exclusivo das grandes corporações, quando ela já pode trazer ganhos reais para operações de todos os portes. Quem começar a aprender agora estará muito mais preparado para aproveitar as oportunidades dessa transformação”, conclui o CEO da Cora.

Por Gabriela Cardoso