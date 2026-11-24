Para quem busca refeições leves e equilibradas, a batata-doce pode ser uma ótima alternativa. Versátil, ela combina com diferentes ingredientes e permite preparar pratos variados, desde acompanhamentos simples até receitas mais elaboradas. Fonte de fibras, vitaminas e minerais importantes para o organismo, também pode ser combinada com alimentos ricos em proteínas, favorecendo a saciedade e fornecendo energia para as atividades do dia a dia.
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A seguir, confira 5 receitas com batata-doce ricas em proteínas para um almoço leve e saudável!
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1. Escondidinho de carne moída com purê de batata-doce laranja
Ingredientes
Recheio
- 500 g de carne moída
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Purê
- 700 g de batata-doce laranja descascada e cortada em pedaços
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Água para o cozimento
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos ou até ficar macia. Escorra a água e amasse os pedaços ainda quentes com um garfo ou espremedor. Acrescente a manteiga, o leite, o sal e a noz-moscada e misture até obter um purê cremoso e homogêneo. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até perder a coloração avermelhada e ficar bem dourada. Adicione o pimentão, a cenoura e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Cozinhe por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até os vegetais ficarem macios e o líquido do preparo reduzir. Finalize com cheiro-verde.
Montagem e finalização
Em uma travessa, distribua o recheio e depois espalhe o purê de batata-doce por cima, cobrindo toda a superfície. Com um garfo, faça marcas sobre o purê para decorar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno e sirva em seguida.
2. Batata-doce recheada com grão-de-bico, ricota e espinafre
Ingredientes
- 2 batatas-doces
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 100 g de ricota amassada
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Faça pequenos furos na casca das batatas-doces com um garfo. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até ficarem macias. Enquanto isso, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Adicione o grão-de-bico e a água e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o cheiro-verde e misture até incorporar os ingredientes.
Retire as batatas-doces do forno e espere amornar. Faça um corte no sentido do comprimento de cada uma, sem separar completamente as metades. Com uma colher, retire parte da polpa, amasse e misture ao recheio preparado. Distribua o recheio nas batatas-doces e retorne ao forno por aproximadamente 5 minutos para aquecer. Sirva em seguida.
3. Almôndegas de frango com purê de batata-doce
Ingredientes
Almôndegas
- 300 g de peito de frango moído
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Molho
- 2 tomates maduros picados
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de chá de azeite
- 100 ml de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Purê
- 400 g de batata-doce descascadas e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de chá de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozimento
Modo de preparo
Almôndegas
Em um recipiente, coloque o frango moído, a cebola, o alho, a aveia e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas, virando para ficarem douradas por igual. Retire da panela e reserve.
Molho
Na mesma panela das almôndegas, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Adicione a água, tempere com sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até formar um molho encorpado.
Retorne as almôndegas à panela, envolva-as no molho, tampe e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos, até que estejam completamente cozidas por dentro.
Purê
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos ou até ficar macia. Escorra a água e amasse os pedaços ainda quentes com um garfo ou espremedor. Acrescente o leite, o azeite e o sal e misture até obter um purê cremoso. Sirva as almôndegas de frango com o molho de tomate, acompanhadas do purê de batata-doce.
4. Cozido de batata-doce com feijão-preto
Ingredientes
- 500 g de batata-doce laranja descascada e cortada em cubos
- 1 1/2 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 talo de salsão picado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- 200 ml de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica doce
Modo de preparo
Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates e o salsão e refogue por aproximadamente 3 minutos, até os tomates começarem a desmanchar.
Adicione a batata-doce, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce e misture para incorporar os temperos. Acrescente o molho de tomate e a água, misture e tampe a panela. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até a batata-doce ficar macia, mas sem desmanchar.
Adicione o feijão-preto e misture delicadamente. Cozinhe por mais 8 minutos, com a panela destampada, para incorporar os sabores e encorpar o molho. Se necessário, acrescente um pouco mais de água para ajustar a consistência. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
5. Refogado de batata-doce com lentilha
Ingredientes
- 300 g de batata-doce cortada em cubos
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate maduro picado
- 1/2 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de azeite
- 150 ml de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica doce
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate e a cenoura e refogue por aproximadamente 3 minutos. Adicione a batata-doce, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e misture para incorporar os temperos.
Despeje a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até a batata-doce ficar macia. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o cozimento. Adicione a lentilha cozida e misture delicadamente. Cozinhe por mais 5 minutos, com a panela destampada, para incorporar os sabores e reduzir o líquido. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.