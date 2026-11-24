A digitalização da indústria brasileira esbarra num gargalo que não está nas máquinas, e sim nas pessoas capazes de integrá-las a dados, software e inteligência artificial. Segundo o estudo Mercado de Trabalho Tech, da Ford com o Datafolha, 98% das empresas do país têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados em tecnologia. Especialistas em inteligência artificial (35%) e engenheiros de software (31%) lideram a lista das vagas mais difíceis de preencher, seguidos por competências em segurança da informação (30%) e IA e machine learning (29%).

Hoje, um projeto industrial já não é só mecânico ou só digital. A peça, a linha de produção e o software que controla tudo fazem parte da mesma entrega, e encontrar quem domine esse conjunto se tornou o ponto mais sensível dos cronogramas, afirma Tiago Monteiro, fundador e CEO da LUZA Group, multinacional de engenharia e tecnologia com operação no Brasil, em Portugal e no México.

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O tempo de contratação pesa tanto quanto a escassez. O mesmo levantamento mostra que metade das empresas leva de um a dois meses para preencher uma vaga em tecnologia, enquanto 36% levam mais de dois meses. Em projetos industriais, esse intervalo costuma ter efeito em cadeia: atrasa a entrada em operação de uma linha, adia a integração de sistemas e empurra o retorno do investimento. O custo mais relevante de um projeto raramente aparece no orçamento inicial. Ele aparece no cronograma que atrasa, na equipe montada às pressas ou na estrutura interna criada para uma necessidade que dura poucos meses, diz Tiago Monteiro.

Terceirização ganha espaço diante da escassez de profissionais especializados

A pressão é maior justamente nas áreas que sustentam a chamada Indústria 4.0, como automação industrial, engenharia de processos, análise de dados, cibersegurança e conectividade de equipamentos (IoT). São competências que muitas empresas usam de forma intensa em determinados ciclos, como na implantação de uma nova planta, na modernização de uma linha ou na adoção de um sistema de dados, mas que não justificam necessariamente uma área interna permanente.

Montar uma equipe fixa de especialistas para um projeto de 18 meses é uma decisão cara e difícil de desfazer. Cada vez mais, empresas preferem manter internamente o conhecimento estratégico do negócio e buscar fora a capacidade técnica que varia de acordo com o momento, avalia o executivo.

Essa lógica explica uma mudança no modelo de terceirização de serviços técnicos. Por muito tempo, contratar engenharia ou tecnologia de fora era sinônimo de cortar custos. A Global Outsourcing Survey 2024, da Deloitte, ouviu mais de 500 líderes de negócios e tecnologia e mostra outro cenário.

A redução de custos como principal motivação caiu de 70% das empresas, em 2020, para 34%. O fator mais citado agora é o acesso a talentos especializados, apontado por 42% dos executivos. A terceirização de pesquisa e desenvolvimento cresceu 8% desde 2022.

A pergunta das empresas mudou. Antes, era quanto se ia economizar. Hoje, é em quanto tempo o produto ou a operação chega ao mercado. A economia passou a ser consequência de executar no prazo, não o ponto de partida, afirma Tiago Monteiro.

A terceirização permite dimensionar equipes técnicas de acordo com a duração e as necessidades de cada projeto (Imagem: Jelena Zelen | Shutterstock)

Parceiros técnicos como uma extensão da área de pesquisa e desenvolvimento

Na prática, o modelo mais comum é a formação de equipes técnicas dedicadas a um projeto do cliente, geridas pela empresa contratada, ou a entrega de projetos completos, com escopo e prazo definidos. Para a empresa contratante, a principal mudança está na estrutura de custos: parte do que seria custo fixo, com contratação, retenção e manutenção de especialistas, passa a ser capacidade dimensionada conforme a fase do projeto, com mais previsibilidade orçamentária. Quando a contratação é feita por resultado, e não por hora, o risco de prazo passa a ser compartilhado. Isso muda a forma como a indústria planeja investimentos em tecnologia, explica o CEO.

O movimento tem escala global. Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o mercado mundial de engineering services outsourcing deve somar US$ 164,7 bilhões em 2026 e chegar a US$ 312,6 bilhões em 2031, com crescimento médio de 13,7% ao ano. Mobilidade e transporte respondem por quase 19% desse mercado e devem crescer perto de 20% ao ano, puxados pela eletrificação e pela digitalização dos veículos. As empresas passaram a tratar parceiros técnicos como uma extensão da área de pesquisa e desenvolvimento, não mais como fornecedores pontuais. É uma mudança de mentalidade que a indústria brasileira ainda está fazendo, observa Tiago Monteiro.

Brasil amplia participação no mercado internacional de engenharia

O Brasil aparece como peça relevante nessa engrenagem. O país reúne uma base técnica ampla e profissionais que já participam de projetos internacionais sem sair do território nacional. Certificações como o TISAX, exigido pela indústria automotiva europeia para a segurança da informação, viraram passaporte para essas operações. Um engenheiro de software em Minas Gerais pode trabalhar num projeto europeu com o mesmo padrão de segurança exigido lá fora. O talento brasileiro existe. O que define a participação do país nesse mercado é a estrutura para conectá-lo aos projetos, afirma o executivo.

A formação de profissionais segue como o desafio de longo prazo. A pesquisa da Ford com o Datafolha indica que 72% das empresas apontam a falta de conhecimento técnico dos candidatos e 54% citam a falta de experiência. Para quase metade delas (46%), a inteligência artificial será o principal vetor de mudança no mercado de trabalho nos próximos dois anos.

A inteligência artificial não reduziu a demanda por profissionais técnicos. Elevou o nível exigido. Empresas, universidades e o próprio setor de serviços técnicos vão precisar investir em formação contínua, porque o mercado não vai entregar sozinho os especialistas de que a indústria precisa, conclui Tiago Monteiro.

Por Fernando Filho