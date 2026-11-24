Gordura, água e mofo estão entre os problemas que podem comprometer o material e exigem atenção na hora da higienização (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Bonitas, estilosas e atemporais, as peças de couro são ótimas opções para compor diferentes looks e acrescentar personalidade às produções. No entanto, para preservar a aparência, a textura e a durabilidade desse material, é importante ter alguns cuidados na hora da limpeza.

Diferentemente de outros tecidos, o couro exige atenção e métodos específicos para evitar manchas, ressecamento e danos. Por isso, saber como higienizar e cuidar dessas roupas corretamente é essencial para mantê-las bonitas por muito mais tempo.

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Abaixo, confira algumas dicas de como limpar e conservar as peças de couro!

1. Manchas brancas

Se a roupa de couro apresentar manchas brancas, uma alternativa é preparar uma mistura de água e vinagre em proporções iguais. Antes de aplicá-la, limpe bem a peça com um pano seco para retirar qualquer vestígio de pó. Em seguida, passe um pano branco levemente embebido na mistura, sem deixar escorrer. Após a limpeza, deixe a roupa secar à sombra.

Atenção: antes de aplicar a mistura, certifique-se de diluir bem o vinagre na água, pois o ingrediente é ácido e pode ressecar, manchar ou desbotar o couro se utilizado puro ou com frequência.

2. Manchas de gordura

Se a roupa de couro entrar em contato com gordura, como manteiga ou óleo, o ideal é agir rapidamente para evitar que o material absorva a substância. Para isso, utilize um pano de microfibra para absorver o excesso, pressionando delicadamente sobre a região, sem esfregar, pois o atrito pode danificar a superfície. Em seguida, cubra a mancha com uma quantidade generosa de talco e deixe agir durante a noite. O produto ajudará a absorver a gordura sem comprometer o couro. No dia seguinte, retire o talco cuidadosamente com um pano macio e seco, respeitando o sentido da textura do material.

3. Manchas de lama

Se a roupa de couro manchar com lama, espere que a sujeira seque completamente antes de tentar removê-la. Depois, retire os resíduos com uma escova de cerdas macias, fazendo movimentos delicados para não riscar o material. Se necessário, finalize com um pano seco.

A limpeza uniforme ajuda a evitar novas marcas e preservar a aparência das peças de couro (Imagem: Gecko Studio | Shutterstock)

4. Manchas de água

As manchas de água podem deixar marcas irregulares na superfície do couro. Para amenizar o problema, umedeça levemente um pano macio com água e passe delicadamente ao redor da marca, espalhando a umidade de maneira uniforme e tomando cuidado para não deixar uma área secar antes das outras, pois isso pode acabar deixando mais manchas no material. Em seguida, deixe secar naturalmente, à sombra.

5. Manchas de mofo

O mofo pode aparecer nas peças de couro quando elas ficam guardadas em ambientes úmidos ou pouco ventilados. Para remover os resíduos superficiais, passe um pano macio e seco delicadamente sobre a região afetada, sem esfregar. Em seguida, deixe a roupa em um local arejado e à sombra até que esteja completamente seca. Evite utilizar álcool ou detergente, pois esses produtos podem danificar o material.

Como armazenar e conservar as peças de couro?

Para preservar a aparência e a durabilidade das roupas de couro, alguns cuidados devem fazer parte da rotina. Após o uso, retire a poeira com um pano macio e seco e evite guardar as peças ainda úmidas ou em locais abafados. Prefira cabides largos para jaquetas e casacos, evitando dobrar ou amontoar as roupas, o que pode provocar marcas e deformações.

Também mantenha o couro longe da exposição direta ao sol e de fontes de calor, que podem favorecer o ressecamento e o surgimento de rachaduras. Para preservar a flexibilidade do material, utilize produtos hidratantes específicos para couro, sempre respeitando as orientações do fabricante.