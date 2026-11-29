O esfoliante deve ser aplicado com uma massagem leve sobre a região - (crédito: Magnific)

Quando se trata de brilho e maciez da pele, a esfoliação entra em cena como um dos principais e melhores métodos de adquirir resultados que se mantêm por algum tempo. No entanto, a variação de tipos e a frequência de uso dos produtos esfoliantes devem ser avaliadas com cuidado, pois o incorreto manuseio dessa etapa pode causar danos à barreira cutânea.

O principal cuidado é com a forma como se aplica o produto. O ideal é realizar uma massagem leve para não agredir a pele. "A esfoliação ideal deixa a pele macia, viçosa e com sensação de conforto, enquanto a agressão provoca ardência, vermelhidão, repuxamento ou brilho excessivo", explica Gustavo Limongi, médico dermatologista da Clínica Di Sessa.

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Uma esfoliação não deve ser feita mais de uma vez na semana, em regra geral, mas a frequência exata deve ser recomendada por um especialista, após fazer um estudo da pele do paciente. "A regra pode mudar dependendo do tipo de pele, da região tratada e também da potência do produto", comenta o dermatologista.

As variações são diversas, inclusive tipos diferentes de produtos, que servem a propósitos e até regiões do corpo diferentes. Os esfoliantes com grânulos, também conhecidos como esfoliantes físicos, removem camadas e agem na superfície. Já os ácidos atuam pela química presente no produto, que penetra no rosto. Em geral, entregam resultados mais uniformes, por dependerem menos da ação humana de massagear. "A esfoliação com grânulos age apenas na superfície da pele, enquanto a com ácido dissolve as ligações entre as células mortas de forma uniforme e controlada. A preferência da esfoliação com ácidos seria para a pele do rosto, e a esfoliação com grânulos para as áreas corporais", ensina Gustavo.

Cuidados e contraindicações

Alguns formatos de esfoliantes, conhecidos como peelings, devem ser manuseados exclusivamente por pessoas com experiência ou profissionais capacitados. "O peeling físico pode ser realizado com cristais de metais pesados ou lixas d'água, utilizando máquinas apropriadas para esse procedimento", explica o dermatologista Oleg Sabatovich.

Ao fazer um cuidado profundo da pele com esfoliação, é preciso garantir que, após finalizar o processo, ela tenha um momento de "descanso". A beleza da pele está ligada ao cuidado, pois um tratamento bem feito leva a uma melhor aparência. Mas atenção, quando se trata de um procedimento como a esfoliação, aplicar maquiagem logo após o skincare não é recomendado. "A pele fica temporariamente desprotegida e vulnerável a irritações e manchas", afirma Gustavo Limongi.

Segundo Oleg, depois da esfoliação, o protetor solar ainda deve ser aplicado. "A fotoproteção durante o dia é muito recomendada como método preventivo de doenças da pele exposta ao sol", recomenda.

Mesmo com o uso de protetor solar, porém, a exposição da pele ao sol após uma esfoliação pode ser arriscada. "Nunca se deve realizar esfoliação, por nenhum dos métodos mencionados, antes da exposição solar ou nos dias em que o paciente pretende ir à praia, à piscina ou escalar montanhas", alerta Oleg. Com a sensibilização da pele após o processo, podem ocorrer queimaduras de sol e manchas em decorrência da fragilidade da barreira de proteção.

É necessário, também, tomar cuidado com mitos da internet. A diferença entre os grânulos dos esfoliantes e os granulados de alimentos não poderia ser maior. Utilizar açúcares, café ou bicarbonato de sódio para tentar reproduzir os efeitos de um esfoliante, que passa por processos laboratoriais e estudos que comprovam a eficiência do produto, pode causar danos sérios na pele. "As receitas caseiras podem apresentar complicações, na maioria das vezes estéticas, como manchas, coceiras e cicatrizes. Além disso, podem estimular o processo de fotossensibilização e aumentar o campo de cancerização da pele exposta ao sol", adverte Oleg.

Guia de compra

Caso queira começar uma esfoliação em casa, alguns cuidados devem ser tomados para adquirir um produto. A primeira atenção deve ser ao rótulo e às contraindicações. "Observar no rótulo as contraindicações de uso evita dermatite de contato, irritação, coceira e traumas nas camadas superficiais da pele, que podem abrir portas para entrada de bactérias, fungos e ácaros", diz o dermatologista Oleg.

Além disso, é essencial comprar o produto para o propósito certo: a composição de cosméticos para o rosto é diferente dos para o restante do corpo — o que faz bem para um pode causar resultados adversos em outro. "Atente-se ao agente esfoliante, à concentração dos ácidos e à presença de substâncias irritantes. Se for físico, procure termos como microesferas de jojoba, sílica hidratada ou celulose; se for químico, prefira opções mais seguras como ácido salicílico (até 2%), ácido mandélico, ácido lático ou gluconolactona", indica Gustavo.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte



