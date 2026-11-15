Um guia das máscaras faciais para as necessidades da pele

Nos rituais modernos de autocuidado, que se tornaram quase obrigatórios na rotina, as máscaras e argilas faciais ganharam um espaço de destaque. A união entre ingredientes naturais e inovações da cosmetologia promove muito mais do que um simples momento de relaxamento: oferece tratamentos intensivos e direcionados para cada tipo de pele e necessidade.

Esse boom do autocuidado ganhou ainda mais força nas redes sociais, onde o visual marcante das máscaras e o efeito instantâneo das argilas conquistaram os feeds do Instagram e do TikTok. Criadores de conteúdo compartilham transformações visuais em vídeos curtos, tornando o momento de aplicação um verdadeiro espetáculo estético.

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Apesar de frequentemente compartilharem o mesmo espaço na prateleira e no feed, as máscaras de tecido (sheet masks), as argilas e as fórmulas em gel cumprem papéis profundamente distintos na rotina de skin care. "Máscara facial é uma forma de apresentar um cosmético: as hidratantes, esfoliantes e absorventes, com mecanismos diferentes", explica a dermatologista Luanna Portela.

"Nas argilas, predomina a adsorção, isto é, a retenção de substâncias na superfície das partículas minerais. Isso ajuda a remover parte do sebo e de resíduos superficiais, reduzindo o brilho e deixando uma sensação de limpeza. O efeito depende da área superficial das partículas, da mineralogia e da concentração utilizada", detalha Luanna. Ela reforça que, como a ação da argila em si é predominantemente superficial, não há evidências clínicas robustas que comprovem desintoxicação profunda, estimulação de colágeno de forma relevante ou tratamento da flacidez.

Já as máscaras de tecido, embebidas em séruns concentrados, agem por oclusão: o tecido cria uma barreira física que impede a evaporação rápida dos ativos, garantindo hidratação e luminosidade instantânea ideal para dias de pele cansada. Por fim, as máscaras em gel trazem uma textura leve, refrescante e de rápida absorção, perfeitas para acalmar a pele sensibilizada pelo Sol ou por ácidos, repor a água sem pesar e devolver o viço natural sem adicionar oleosidade.

"Isso não significa que toda máscara tenha apenas efeito momentâneo: ativos associados podem trazer benefícios com o uso repetido. Entretanto, as máscaras são complementares e não substituem o tratamento de acne ou outras doenças da pele", observa a dermatologista.

Samara Kouzak, também médica dermatologista, alerta, porém, que o uso excessivo de máscaras, principalmente as absorventes ou esfoliantes, pode provocar ressecamento, irritação e comprometimento da barreira cutânea. "Para as máscaras de argila, recomendo, em geral, uma frequência de uma vez por semana, pois isso costuma ser suficiente e há boa tolerância. Em algumas peles mais oleosas, pode-se considerar até duas aplicações semanais, desde que não haja sinais de irritação", ensina. As máscaras hidratantes podem ser utilizadas com maior frequência, dependendo da formulação e da necessidade individual, embora a aplicação diária, geralmente, não seja necessária.

Uma função para cada argila

Nesse sentido, cada composto carrega benefícios diferentes. Por exemplo, as argilas são constituídas por minerais específicos. A branca destaca-se por ser, frequentemente, rica em caulinita e com baixa presença de pigmentos de ferro. Fórmulas à base de caulim podem oferecer uma limpeza mais suave. Em contrapartida, a argila verde é uma das favoritas para a pele oleosa e acneica por conter ilita, esmectitas e cloritas — composições que têm capacidade de adsorção e podem ser úteis para a oleosidade —, mas que também podem causar ressecamento.

Para rostos delicados, reativos ou maduros, a argila rosa — fruto da mistura entre a branca e a vermelha - devolve o viço e proporciona um leve efeito tensor sem causar irritações. Por fim, a argila preta, também conhecida como lama vulcânica, entrega um poderoso tratamento detox e anti-inflamatório, renovando as células e revitalizando peles estressadas ou com linhas de expressão.

No entanto, Luanna reforça que argilas de uma mesma cor podem apresentar minerais, granulometria e capacidade de adsorção diferentes. "Por isso, associar automaticamente cada cor a um tipo de pele é uma simplificação", pondera.

Principais orientações

Para peles com necessidades especiais, Samara recobra a atenção. Para pacientes com rosácea ou dermatites, especialmente durante períodos de crise, são desaconselhadas as máscaras de argila, principalmente aquelas com maior capacidade de absorção da oleosidade. "Essas peles exigem atenção especial, porque já apresentam maior tendência à irritação e à alterações na função de barreira cutânea."

Outra dica é a forma de aplicação e retirada das argilas. "Deixar o produto na pele até rachar não é um sinal de maior eficácia. As fissuras aparecem na camada de argila à medida que ela perde água e se contrai. O problema é prolongar uma aplicação que já provoca ressecamento ou desconforto. Dependendo da fórmula e da sensibilidade individual, isso pode favorecer irritação e comprometer a barreira cutânea", diz Luanna.

Assim, o procedimento pré-aplicação, segundo Samara, é higienizar o rosto com um produto de limpeza suave, adequado ao tipo de pele, sem realizar esfoliação prévia. "Além disso, oriento evitar associar na rotina daquele dia outros produtos potencialmente irritantes, como esfoliantes e ácidos, especialmente em peles mais sensíveis".

Luanna reforça que é importante respeitar o tempo indicado pelo fabricante e retirar imediatamente diante de ardor, coceira ou queimação: "Antes de estar completamente seco, retire a máscara. Para remover, umedeça a camada e enxágue suavemente, sem esfregar para esfoliar. Aplique hidratante em seguida."

Incorporar máscaras e argilas à rotina deve ser feito após um processo de atenção às necessidades reais da pele, e não apenas a reprodução automática de tendências virais. Afinal, quando utilizadas com critério e acompanhamento adequado, essas formulações deixam de ser só um conteúdo estético para as redes e se consolidam como aliadas eficientes do bem-estar.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte





