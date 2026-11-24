Na decoração, o dourado costuma ser associado à sofisticação, à riqueza e à exclusividade. Essa relação, porém, não é recente: no Barroco e no Rococó, o emprego do ouro reforçava riqueza, poder político e a devoção religiosa. A folha de ouro aplicada artesanalmente sobre a madeira e o gesso aparecia em altares, molduras, tetos, palácios e outros artefatos arquitetônicos, resultando em interiores marcados pela exuberância.

Na decoração contemporânea, entretanto, o acabamento ganha novas possibilidades e passa a aparecer em detalhes que valorizam os ambientes sem comprometer a leveza da composição. Essa mudança não representa uma perda de relevância da cor, mas uma nova interpretação de seu uso. “Toques de dourado sempre são interessantes para imprimir o senso de refinamento”, afirma a arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior.

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A seguir, confira como a profissional utiliza o dourado em seus projetos!

1. Como ponto de marcação no banheiro

Em banheiros de diferentes tamanhos, o dourado pode aparecer em metais e acessórios pontuais, criando contrastes elegantes sobre bases claras (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Kadu Lopes)

Nos banheiros projetados pela arquiteta, o dourado se sobressai em bases mais claras, ocupando pontos específicos do ambiente. Torneiras, registros, chuveiros, puxadores, perfis e outros metais (até no toalheiro elétrico) exibem o acabamento sem a necessidade de ocupar grandes superfícies. A estratégia funciona tanto em uma configuração mais compacta quanto em uma sala de banho com bancada e ducha dupla, além da banheira freestanding.

2. Na iluminação

Luminárias douradas em diferentes formatos ajudam a criar pontos de destaque e explorar o acabamento metálico na iluminação dos ambientes (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Kadu Lopes)

Na iluminação, o dourado encontra diferentes maneiras de figurar nos projetos. O acabamento aparece em luminárias de piso, pendentes, lustres e arandelas, assumindo funções distintas conforme o espaço. A luz também interfere na percepção do metal: quando incide sobre superfícies douradas, evidencia o acabamento e entrega pontos de atenção que podem se distribuir pelo ambiente. A escolha da luminária, portanto, permite trabalhar o acabamento de maneira localizada: ele pode aparecer em uma estrutura fina, em uma composição mais escultórica no teto ou em um único ponto junto ao mobiliário.

3. Para dar protagonismo às mesas de apoio

O acabamento dourado transforma as mesas de apoio em elementos de destaque, trazendo estilo à decoração (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Rafael Renzo e Julia Herman)

Nas mesas de apoio, o dourado muda a percepção de um móvel que normalmente exerce uma função secundária na composição. Em vez de aparecer apenas como suporte ao lado do sofá ou da poltrona, o acabamento metálico passa a participar da linguagem visual do ambiente.

4. Nos detalhes que valorizam o desenho dos móveis

O dourado nos móveis cria contrastes elegantes e destaca o desenho das peças sem sobrecarregar a decoração (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Kadu Lopes)

No mobiliário, o dourado pode aparecer de maneira pontual, concentrado na estrutura, nos contornos ou outros traços que ajudam a definir o desenho da peça. Em poltronas, por exemplo, o acabamento metálico pode acompanhar a silhueta do móvel e entregar um contraste interessante com tecidos de tons suaves e a madeira.

5. Em espelhos e objetos decorativos de destaque

Espelhos, esculturas e objetos de arte com acabamento dourado ganham destaque e reforçam a identidade visual dos ambientes (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Rafael Renzo)

Há situações em que o dourado não aparece apenas como acabamento, mas acompanha uma peça que já foi pensada para chamar atenção. É o caso de espelhos, esculturas e outros objetos de arte, nos quais o metal reforça a presença visual do desenho. “Quando escolho uma peça com acabamento dourado, não penso apenas na cor, mas também no desenho, proporção e a relação com o restante do ambiente. O dourado valoriza, mas é a composição que determina o resultado”, explica Ana Rozenblit.

6. Em itens menores que fazem diferença na decoração

Pequenos acessórios dourados acrescentam pontos de brilho e sofisticação à decoração, especialmente em ambientes de base neutra (Projeto: Spaço Interior | Imagens: Rafael Renzo)

O dourado pode aparecer em itens menores como puxadores, bandejas, vasos, castiçais, molduras e outros acessórios que não roubam a atenção no projeto. Essa estratégia funciona especialmente bem em ambientes de base neutra. Mesmo quando está restrito a um detalhe, o dourado chama atenção não pela concentração da cor, mas pelo realce que entrega mesmo em presenças mais discretas.

Por Henrique Araújo