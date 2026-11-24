Na decoração, o dourado costuma ser associado à sofisticação, à riqueza e à exclusividade. Essa relação, porém, não é recente: no Barroco e no Rococó, o emprego do ouro reforçava riqueza, poder político e a devoção religiosa. A folha de ouro aplicada artesanalmente sobre a madeira e o gesso aparecia em altares, molduras, tetos, palácios e outros artefatos arquitetônicos, resultando em interiores marcados pela exuberância.
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Na decoração contemporânea, entretanto, o acabamento ganha novas possibilidades e passa a aparecer em detalhes que valorizam os ambientes sem comprometer a leveza da composição. Essa mudança não representa uma perda de relevância da cor, mas uma nova interpretação de seu uso. “Toques de dourado sempre são interessantes para imprimir o senso de refinamento”, afirma a arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior.
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A seguir, confira como a profissional utiliza o dourado em seus projetos!
1. Como ponto de marcação no banheiro
Nos banheiros projetados pela arquiteta, o dourado se sobressai em bases mais claras, ocupando pontos específicos do ambiente. Torneiras, registros, chuveiros, puxadores, perfis e outros metais (até no toalheiro elétrico) exibem o acabamento sem a necessidade de ocupar grandes superfícies. A estratégia funciona tanto em uma configuração mais compacta quanto em uma sala de banho com bancada e ducha dupla, além da banheira freestanding.
2. Na iluminação
Na iluminação, o dourado encontra diferentes maneiras de figurar nos projetos. O acabamento aparece em luminárias de piso, pendentes, lustres e arandelas, assumindo funções distintas conforme o espaço. A luz também interfere na percepção do metal: quando incide sobre superfícies douradas, evidencia o acabamento e entrega pontos de atenção que podem se distribuir pelo ambiente. A escolha da luminária, portanto, permite trabalhar o acabamento de maneira localizada: ele pode aparecer em uma estrutura fina, em uma composição mais escultórica no teto ou em um único ponto junto ao mobiliário.
3. Para dar protagonismo às mesas de apoio
Nas mesas de apoio, o dourado muda a percepção de um móvel que normalmente exerce uma função secundária na composição. Em vez de aparecer apenas como suporte ao lado do sofá ou da poltrona, o acabamento metálico passa a participar da linguagem visual do ambiente.
4. Nos detalhes que valorizam o desenho dos móveis
No mobiliário, o dourado pode aparecer de maneira pontual, concentrado na estrutura, nos contornos ou outros traços que ajudam a definir o desenho da peça. Em poltronas, por exemplo, o acabamento metálico pode acompanhar a silhueta do móvel e entregar um contraste interessante com tecidos de tons suaves e a madeira.
5. Em espelhos e objetos decorativos de destaque
Há situações em que o dourado não aparece apenas como acabamento, mas acompanha uma peça que já foi pensada para chamar atenção. É o caso de espelhos, esculturas e outros objetos de arte, nos quais o metal reforça a presença visual do desenho. “Quando escolho uma peça com acabamento dourado, não penso apenas na cor, mas também no desenho, proporção e a relação com o restante do ambiente. O dourado valoriza, mas é a composição que determina o resultado”, explica Ana Rozenblit.
6. Em itens menores que fazem diferença na decoração
O dourado pode aparecer em itens menores como puxadores, bandejas, vasos, castiçais, molduras e outros acessórios que não roubam a atenção no projeto. Essa estratégia funciona especialmente bem em ambientes de base neutra. Mesmo quando está restrito a um detalhe, o dourado chama atenção não pela concentração da cor, mas pelo realce que entrega mesmo em presenças mais discretas.
Por Henrique Araújo