O buf bourguignon é um prato tradicional da região da Borgonha, na França, que leva carne bovina cozida lentamente no vinho tinto. A preparação também combina ingredientes como bacon, cenoura, cebola e cogumelo, que contribuem para o sabor e a textura do molho encorpado. Embora exija algumas horas de cozimento, a receita é simples de fazer e resulta em uma refeição aromática e saborosa, ideal para um jantar especial ou para compartilhar com a família.
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A seguir, veja como preparar esse clássico da culinária francesa!
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Buf bourguignon
Ingredientes
- 1 kg de paleta bovina cortada em cubos grandes
- 500 ml de vinho tinto seco
- 300 ml de caldo de carne
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 180 g de cebola-pérola
- 250 g de cenoura cortada em rodelas grossas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 folhas de louro
- 3 ramos de tomilho
- 2 ramos de salsinha
- 1 cravo-da-índia
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Ramo de alecrim para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente grande, coloque a carne, a cebola, a cenoura, o alho, as folhas de louro, os ramos de tomilho, a salsinha e o cravo-da-índia. Acrescente o vinho tinto, misture, tampe e leve à geladeira por pelo menos 3 horas. Para intensificar o sabor, deixe marinar durante a noite. Depois desse período, retire a carne da marinada e reserve o líquido e os vegetais separadamente. Seque os pedaços de carne com papel-toalha para facilitar a douração.
Em uma panela de fundo grosso, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon até ficar dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, doure a carne aos poucos, sem amontoar os pedaços, para que fiquem bem selados por todos os lados. Retire e reserve.
Na mesma panela, aproveitando os resíduos da carne, refogue os vegetais da marinada por aproximadamente 5 minutos. Retorne a carne e o bacon, polvilhe a farinha de trigo e misture por 1 minuto. Despeje o vinho reservado e o caldo de carne, misture e deixe ferver por alguns minutos. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe lentamente por aproximadamente 2 horas a 2 horas e 30 minutos, até que a carne fique bem macia. Mexa ocasionalmente e verifique se há líquido suficiente durante o cozimento.
Enquanto isso, aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo médio. Acrescente a cebola-pérola e doure por alguns minutos. Adicione o cogumelo e refogue até que esteja levemente dourado. Quando a carne estiver quase macia, acrescente a cebola-pérola e o cogumelo à panela. Misture delicadamente e cozinhe por mais 20 a 30 minutos, até que os ingredientes estejam incorporados ao molho. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, finalize com o ramo de alecrim e sirva em seguida.