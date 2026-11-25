Personagens divertidos e situações inusitadas dão vida às histórias de fim de ano (Imagem: Reprodução digital | Eddie Murphy Productions e Amazon MGM Studios) - (crédito: EdiCase)

O Natal é uma época que inspira histórias repletas de magia, aventura, humor e emoção. Seja com personagens que enfrentam situações inusitadas, famílias que buscam superar desafios ou encontros capazes de transformar vidas, os filmes natalinos oferecem diferentes formas de celebrar o espírito dessa data. Para aproveitar o período com boas opções de entretenimento, confira 5 produções que prometem divertir e emocionar espectadores de todas as idades!

1. A Batalha de Natal (2023)

Em “A Batalha de Natal”, Chris conta com a ajuda da família para desfazer um feitiço que transforma o Natal em uma grande confusão (Imagem: Reprodução digital | Eddie Murphy Productions e Amazon MGM Studios)

Chris Carver (Eddie Murphy) está determinado a vencer o tradicional concurso de decoração natalina de seu bairro. Para aumentar suas chances, ele faz um acordo com Pepper (Jillian Bell), uma elfa travessa que utiliza magia para transformar os 12 dias de Natal em realidade. O que parecia ser uma oportunidade de conquistar o primeiro lugar acaba provocando uma série de acontecimentos inesperados.

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Com personagens natalinos ganhando vida e a cidade mergulhada em confusão, Chris precisa contar com a ajuda da esposa, Carol (Tracee Ellis Ross), e dos filhos para desfazer o feitiço antes que a celebração seja arruinada. A família embarca em uma missão contra o tempo, enfrentando criaturas mágicas e situações inusitadas para restabelecer a tranquilidade e garantir que o Natal aconteça como planejado.

Onde assistir: Prime Video.

2. Aquele Natal (2024)

Em “Aquele Natal”, uma forte nevasca muda os planos dos moradores de uma pequena cidade e provoca encontros e situações inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na pequena cidade litorânea de Wellington, os moradores se preparam para celebrar o Natal quando uma forte nevasca atinge a região e modifica os planos de todos. Em meio ao mau tempo, crianças e adultos enfrentam imprevistos que afetam encontros familiares, tradições e expectativas para a data. Até mesmo o Papai Noel acaba envolvido nas consequências da tempestade.

A animação acompanha diferentes histórias que se cruzam nesse cenário, mostrando os desafios de personagens como Danny, Sam e Charlie. Entre desencontros, descobertas e momentos de solidariedade, eles aprendem que nem sempre é possível controlar os acontecimentos e que estar ao lado de quem se ama pode ser o melhor presente.

Onde assistir: Netflix.

3. Diário de um Banana no Natal: Casa dos Horrores (2023)

Em “Diário de um Banana no Natal: Casa dos Horrores”, Greg precisa enfrentar uma nevasca e evitar confusões para garantir o presente que tanto deseja (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

As férias de inverno de Greg Heffley estão longe de ser tranquilas. Depois de provocar acidentalmente um acidente que danifica um limpa-neve enquanto brinca na neve com seu melhor amigo, Rowley Jefferson, o garoto teme perder a chance de ganhar o novo videogame que tanto deseja no Natal. Para piorar a situação, uma forte tempestade de neve atinge a cidade e deixa toda a família presa dentro de casa por vários dias.

Enquanto tenta esconder sua responsabilidade pelo ocorrido, Greg também precisa lidar com as provocações do irmão mais velho, Rodrick, e as situações inesperadas que surgem durante o confinamento. Com a chegada da data comemorativa, ele ainda enfrenta um desafio: manter o bom comportamento para não entrar na lista de crianças travessas do Papai Noel e, assim, garantir o presente tão esperado.

Onde assistir: Disney+.

4. Operação Natal (2024)

Em “Operação Natal”, Callum e Jack unem forças para resgatar o Papai Noel após seu misterioso desaparecimento (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS. e Amazon MGM Studios)

Quando o Papai Noel, conhecido pelo codinome Red One (J.K. Simmons), é sequestrado pouco antes do Natal, o Polo Norte entra em alerta. Para encontrá-lo, Callum Drift (Dwayne Johnson), chefe da segurança da operação natalina, precisa recorrer à ajuda de Jack O’Malley (Chris Evans), um caçador de recompensas conhecido por sua habilidade em localizar pessoas.

Apesar das diferenças de personalidade e dos métodos pouco convencionais de Jack, os dois precisam trabalhar juntos para seguir as pistas e descobrir quem está por trás do desaparecimento. A investigação os leva a uma aventura repleta de ação, criaturas mitológicas e desafios sobrenaturais, na qual o destino da celebração depende do sucesso da missão.

Onde assistir: Prime Video.

5. O Natal Perfeito de um Cachorro (2026)

Em “O Natal Perfeito de um Cachorro”, Winstead tenta reunir uma família que enfrenta dificuldades após uma emergência médica (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A família Goss tem sua rotina transformada depois que uma emergência médica envolvendo a matriarca faz com que seus integrantes se afastem. Diante da situação, Winstead, um cãozinho determinado e observador, assume uma missão especial: reunir seus humanos antes da véspera de Natal.

Enquanto os parentes enfrentam as dificuldades provocadas pelo acontecimento, Winstead tenta ajudá-los a superar as diferenças e reconstruir os laços familiares. Com a chegada de um novo integrante de quatro patas, o cachorro encontra uma oportunidade de mobilizar a família e mostrar que o carinho e a companhia dos animais também podem fazer a diferença nos momentos difíceis.

Onde assistir: Netflix.