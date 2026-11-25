O consumo de energia nas áreas comuns está entre as despesas que mais pesam no orçamento do condomínio (Imagem: fotofrancis | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia das áreas comuns é uma das despesas que mais pesam no orçamento de um condomínio, e ela tem subido. Um levantamento da Lemon Energia, climatech de energia solar compartilhada, analisou as faturas de 1.527 unidades consumidoras. A conta típica chega a R$ 1.551 por mês e ficou 9,4% mais cara de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

No fim, quem paga é o morador. Como a energia entra no rateio da taxa condominial, cada aumento na fatura acaba chegando ao boleto de todos. E quando a conta sobe sem estar prevista, o caixa aperta. Segundo Guto Germano, sócio-diretor da Pontual Garantidora, um erro comum é recorrer ao fundo de reserva para cobrir despesas do dia a dia, como água e luz.

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O fundo de reserva é só para questões emergenciais. Quando falta dinheiro e o síndico pega esse valor para pagar a conta ordinária, ele já incorre numa má administração do condomínio, afirma.

A seguir, confira dicas para síndicos e moradores reduzirem o peso da energia no orçamento:

1. Coloque a energia na previsão orçamentária

A conta de luz é uma despesa fixa do condomínio e precisa ser planejada com folga, considerando os reajustes de tarifa e os meses de maior consumo. Assim, o aumento não vira rateio extra no meio do ano. A conta de luz não pode ser tratada como surpresa. Se ela sobe e o orçamento não previa, a diferença vai para o boleto de quem paga em dia ou sai de onde não deveria sair, diz Guto Germano.

2. Acompanhe a conta mês a mês

O síndico ou a administradora devem comparar o consumo em kWh ao longo do ano e apresentar a evolução nas reuniões. Um salto fora do padrão pode indicar vazamento, bomba com defeito ou equipamento ligado sem necessidade.

3. Revise o uso dos elevadores

Em prédios com mais de um elevador, deixar apenas um em funcionamento nos horários de menor movimento reduz o consumo. A manutenção preventiva também evita que o motor trabalhe forçado. Na hora de modernizar, vale considerar equipamentos mais eficientes.

4. Cuide das bombas d’água

As bombas que levam água às caixas estão entre os maiores consumidores do condomínio. Verifique se estão bem dimensionadas, faça manutenção regular e procure vazamentos, que fazem o equipamento ligar mais vezes do que deveria.

Lâmpadas de LED e sensores de presença ajudam a reduzir o consumo de energia nas áreas comuns do condomínio (Imagem: R.Moore | Shutterstock)

5. Troque as lâmpadas e instale sensores

Garagens, escadas e corredores costumam ficar iluminados o tempo todo. Lâmpadas de LED consomem menos e duram mais. Sensores de presença garantem que a luz acenda só quando alguém passa.

6. Programe horários para piscina, sauna e áreas de lazer

Bombas de filtragem, aquecedores e iluminação externa podem funcionar com timer, apenas nos períodos necessários. Saunas e piscinas aquecidas devem ser ligadas com antecedência planejada, não durante o dia inteiro.

7. Envolva os moradores

Campanhas simples, como não segurar a porta do elevador e avisar sobre lâmpadas queimadas ou vazamentos, ajudam a reduzir o desperdício. Divulgar os resultados de economia mostra que o esforço vale a pena.

8. Avalie outras formas de contratar energia

Além de consumir menos, o condomínio pode pagar menos pela energia que usa. Na geração distribuída compartilhada, prevista na Lei 14.300/2022, o condomínio recebe créditos de energia produzida em usinas solares, que são abatidos da conta de luz. Não há obra no prédio nem investimento inicial, o que facilita a aprovação em assembleia.

Muitos condomínios não têm telhado disponível para placas solares ou não querem aprovar uma obra. Receber a energia de uma usina fora do prédio resolve isso, e a economia aparece direto na conta das áreas comuns, afirma Rafael Vignoli, CEO da Lemon.

Por João Rafael Balmant