Poucos pratos traduzem tão bem a cozinha brasileira quanto a moqueca. Cremosa, perfumada e cheia de cor, ela combina leite de coco, dendê, pimentões e aquele toque marcante de coentro e aceita muitas variações.

Pensando nisso, reunimos cinco receitas de moqueca para você variar o almoço ao longo da semana, das versões vegetarianas, com grão-de-bico, palmito e ovo, às opções de frango e de peixe e camarão. Todas combinam com arroz branco e rendem uma refeição completa. Confira o passo a passo a seguir!

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1. Moqueca de peixe e camarão

Ingredientes

400 g de filé de peixe branco em pedaços

em pedaços 300 g de camarão limpo

1 cebola em rodelas

1 tomate em pedaços

1 pimentão vermelho em pedaços

1 pimentão amarelo em pedaços

2 dentes de alho amassados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Cebolinha, coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe e o camarão com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e deixe pegar gosto por 15 minutos. Em uma panela funda, aqueça metade do azeite e doure o camarão rapidamente, só até ficar rosado. Reserve.

No mesma panela, acrescente o azeite restante e refogue a cebola, os pimentões e o tomate até começarem a amaciar. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê e deixe ferver. Adicione o peixe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos, sem mexer muito, para não desmanchar. Volte o camarão à panela apenas para aquecer, finalize com o coentro e a cebolinha.

2. Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola em rodelas

2 tomates em pedaços

1 pimentão verde em tiras

1 abobrinha em pedaços

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de cúrcuma

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de amendoim torrado

Coentro, sal e pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola, o alho, o pimentão, a abobrinha e o tomate até formarem um refogado bem perfumado. Polvilhe a cúrcuma, o cominho e misture rapidamente para liberar a cor e o aroma.

Separe meia xícara de grão-de-bico e amasse com um garfo; depois, junte à panela com o restante dos grãos inteiros. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho ficar cremoso. Finalize com o suco de limão e o coentro.

Moqueca de palmito (Imagem: Renata Pedrozo | Shutterstock)

3. Moqueca de palmito

Ingredientes

2 xícaras de chá de palmito em rodelas

em rodelas 1 cebola em rodelas

1 tomate em pedaços

1 pimentão verde em pedaços

2 dentes de alho amassados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, espalhe o azeite e o alho amassado e monte camadas com a cebola, o tomate, o pimentão e as rodelas de palmito, temperando cada camada com um pouco de sal e pimenta-do-reino.

Regue com o leite de coco e o azeite de dendê, sem misturar, para que as camadas fiquem inteiras. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, apenas chacoalhando a panela de vez em quando, até o caldo ficar cremoso. Finalize com o suco de limão e a salsinha e sirva bem quente.

4. Moqueca de ovo

Ingredientes

6 ovos

1 cebola picada

2 tomates maduros picados

1 pimentão amarelo em tiras

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de curry

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite

Cebolinha, coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Polvilhe o curry e junte o tomate e o pimentão, cozinhando até amaciarem. Acrescente o leite de coco e o azeite de dendê, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e deixe ferver.

Com o molho fervendo, abra pequenos espaços na panela e quebre os ovos inteiros, um a um, diretamente sobre o caldo. Cozinhe em fogo baixo, sem mexer, por cerca de 8 minutos, até as claras firmarem e as gemas ficarem no ponto desejado. Finalize com a cebolinha e o coentro.

5. Moqueca de frango

Ingredientes

500 g de filé de frango em cubos

1 cebola em rodelas

em rodelas 1 tomate em pedaços

1 pimentão vermelho em tiras

1 pimentão verde em tiras

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Coentro, cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com o suco de limão, metade do alho, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino e deixe pegar gosto por cerca de 15 minutos. Aqueça metade do azeite em uma panela e doure os cubos de frango até selarem por fora. Reserve.

Na mesma panela, acrescente o azeite restante e refogue a cebola, o alho restante, os pimentões e o tomate até amaciarem. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê, tempere com o sal e a pimenta-do-reino moída e deixe ferver. Volte o frango à panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até ficar macio e o molho encorpar. Finalize com o coentro e a cebolinha e sirva.