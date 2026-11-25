Quem resiste a uma mandioca douradinha, com casquinha crocante por fora e macia por dentro? Preparada na air fryer, essa a mandioca é uma ótima opção para acompanhar as refeições ou servir como petisco. E o melhor: dispensa a fritura por imersão para ganhar essa textura. O segredo está no preparo: cozinhar a mandioca e escorrer bem a água antes de levá-la à fritadeira elétrica.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A seguir, confira a receita e aprenda a acertar no ponto!
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mandioca na air fryer
Ingredientes
- 500 g de mandioca descascada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte a mandioca em pedaços médios e coloque em uma panela com água e sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até a mandioca ficar macia ao espetar com um garfo, mas sem desmanchar. Desligue o fogo, escorra a água e deixe a mandioca descansar por alguns minutos para perder o excesso de umidade. Se necessário, retire o fio central e corte os pedaços em tamanhos semelhantes.
Em um recipiente, tempere a mandioca com o azeite de oliva e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os pedaços. Disponha a mandioca na cesta da air fryer, sem amontoar, e asse a 200 °C por 20 minutos. Na metade do tempo, vire os pedaços para dourarem por igual. Retire quando estiverem dourados e crocantes por fora. Sirva ainda quente, aproveitando a casquinha sequinha e o interior macio.