A coloração do sangue varia entre as espécies e está ligada a diferentes adaptações biológicas (Imagem: Marine Lens Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos seres humanos, nos cachorros, nos gatos e em muitos outros animais, o sangue apresenta uma coloração vermelha. Isso acontece devido à presença da hemoglobina, uma proteína encontrada nas células sanguíneas que contém ferro e é responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo. Entretanto, nem todos os seres vivos possuem sangue dessa cor. Na natureza, existem espécies que apresentam líquidos circulatórios com tonalidades bastante diferentes, como azul, verde e violeta.

Essas diferenças estão relacionadas principalmente às substâncias responsáveis pelo transporte de oxigênio e às características do sistema circulatório de cada animal. Enquanto a hemoglobina dá ao sangue a coloração avermelhada, outras proteínas e pigmentos podem produzir tonalidades distintas. Veja abaixo!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Polvo sangue azul

O polvo tem sangue azul por causa da hemocianina, uma proteína que contém cobre e transporta oxigênio pelo organismo (Imagem: Victor1153 | Shutterstock)

O polvo é um molusco marinho conhecido pela inteligência, capacidade de camuflagem e oito braços com ventosas. Uma de suas características mais curiosas é a presença de sangue azul, resultado de uma proteína chamada hemocianina. Diferentemente da hemoglobina, que contém ferro, a hemocianina possui cobre em sua composição e adquire uma tonalidade azulada quando se liga ao oxigênio. Essa proteína permite que o animal transporte oxigênio pelo organismo, inclusive em ambientes marinhos frios.

2. Caranguejo-ferradura sangue azul

O caranguejo-ferradura tem sangue azul, e sua hemolinfa é capaz de reagir à presença de determinadas substâncias bacterianas (Imagem: Patrick Moyer | Shutterstock)

Apesar do nome, o caranguejo-ferradura não é um caranguejo verdadeiro, mas um artrópode marinho mais próximo evolutivamente dos aracnídeos. Seu sangue, também chamado de hemolinfa, apresenta coloração azul devido à hemocianina, proteína rica em cobre que transporta oxigênio.

Além da coloração incomum, a hemolinfa possui células capazes de reagir à presença de determinadas substâncias bacterianas. Por isso, componentes extraídos desse líquido são utilizados em testes de segurança de medicamentos e materiais médicos.

3. Lagarto-de-sangue-verde sangue verde

Encontrados principalmente na Nova Guiné, os lagartos conhecidos como Prasinohaema apresentam uma característica bastante incomum: o sangue possui uma coloração esverdeada. Isso acontece devido ao acúmulo de biliverdina, um pigmento produzido durante a degradação da hemoglobina. Em grande quantidade, essa substância deixa o plasma sanguíneo verde e pode alterar a coloração de músculos, ossos e outros tecidos.

4. Peixe-gelo-antártico sangue quase transparente

O peixe-gelo-antártico pertence a um grupo de peixes que vivem nas águas extremamente frias do Oceano Antártico. Diferentemente da maioria dos vertebrados, esses animais não possuem hemoglobina, proteína responsável pela coloração vermelha do sangue. Por isso, seu sangue apresenta aparência quase transparente ou esbranquiçada.

5. Lula sangue azul

A lula apresenta sangue azul porque a hemocianina, ao entrar em contato com o oxigênio, adquire essa tonalidade (Imagem: Tyran Brian | Shutterstock)

Assim como os polvos, as lulas pertencem ao grupo dos cefalópodes e possuem sangue azul. Essa coloração ocorre devido à presença da hemocianina, proteína que contém cobre e é responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo. Quando se liga ao oxigênio, essa substância adquire uma tonalidade azulada, diferente do vermelho produzido pela hemoglobina.

6. Verme-amendoim sangue roxo

O verme-amendoim apresenta líquido circulatório com tonalidade violeta devido à hemeritrina, proteína que contém ferro (Imagem: Alexey Masliy | Shutterstock)

O verme-amendoim, pertencente ao grupo dos sipúnculos (Sipuncula), é um invertebrado marinho encontrado principalmente em ambientes arenosos, lodosos e entre rochas no fundo do oceano. Uma de suas características mais curiosas é a presença de um líquido circulatório que pode apresentar coloração roxa ou violeta. Isso acontece devido à hemeritrina, uma proteína que contém ferro e participa do transporte de oxigênio pelo organismo. Diferentemente da hemoglobina, presente no sangue humano, essa proteína adquire uma tonalidade violeta ou rosada quando se liga ao oxigênio.