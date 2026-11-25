As energias de dezembro favorecem mudanças, revelam oportunidades e exigem atenção a diferentes aspectos da vida (Imagem: m.rusdy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na astrologia chinesa, 2026 é regido pelo Cavalo, mas cada mês também recebe a influência de um animal do zodíaco. Em dezembro, o destaque é o Rato, associado à extroversão e à sociabilidade, mas também à imprevisibilidade.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, último mês do ano, poderá trazer mais leveza para os nativos do Rato. Também será um período em que as buscas espirituais serão favorecidas, assim como os estudos e as viagens que ampliem a visão de mundo, acrescenta.

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A seguir, a especialista conta quais são as tendências para os 12 signos do Horoscopo Chinês em dezembro. Confira!

Rato

Os nativos do Rato poderão ter colheitas materiais e emocionais em dezembro (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver ideias relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em dezembro, os nascidos no ano do Rato passarão por transformações significativas, o que exigirá desapego. Embora desafiador, o mês promete boas colheitas materiais e emocionais.

Búfalo

Os nativos de Búfalo encerrarão o ano com resultados positivos, mas precisarão redobrar os cuidados com a saúde (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O Búfalo é considerado um dos animais mais estáveis do Horoscopo Chinês, característica que pode torná-lo resistente às mudanças necessárias. Além disso, os nativos deste signo tendem a ser disciplinados e dedicados, envolvendo-se em atividades que exigem esforço e buscando alcançar seus objetivos com perseverança.

Os nativos do Búfalo encerrarão o ano de 2026 com saldo positivo. Contudo, em 2027, eles precisarão se esforçar mais para manter o ritmo. Além disso, os cuidados com a saúde deverão ser redobrados neste final de ano.

Tigre

Os nativos de Tigre poderão lidar com questões emocionais antigas, especialmente relacionadas à infância e à família (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais marcantes do Tigre. Os altos e baixos tendem a fazer parte da vida desses nativos, especialmente no campo financeiro. Isso porque eles podem ter dificuldade para administrar as economias e, em momentos de frustração, gastar com itens desnecessários. Esse comportamento, por sua vez, também costuma afetar as pessoas ao redor.

Em dezembro, os nascidos no ano do Tigre poderão reviver feridas emocionais relacionadas à infância e à família. Caso enfrentem esta fase de forma consciente, será possível encontrar a cura.

Coelho

Os nativos de Coelho deverão ter cautela com o dinheiro e evitar despesas desnecessárias para preservar o orçamento (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Os nativos do Coelho deverão ter cuidado com as finanças neste mês de dezembro, evitando gastos desnecessários. A organização do orçamento poderá trazer muitos benefícios para o futuro.

Dragão

Os nativos de Dragão começarão a perceber os frutos dos esforços realizados ao longo de um ano marcado por cobranças (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Neste mês, os nativos do Dragão começarão a colher os resultados dos seus esforços. O ano de 2026 tem sido de cobranças pesadas, mas 2027 promete amenizar os desafios.

Serpente

Os nativos de Serpente encontrarão oportunidades de crescimento nas áreas profissional e financeira (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horoscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Os nascidos no ano da Serpente viverão, em dezembro, um período de expansão profissional e financeira. Os nativos poderão ser ainda mais beneficiados se depositarem bastante energia nesses setores. Essa maré de sorte se estenderá até janeiro de 2027.

Cavalo

Os nativos de Cavalo reconhecerão os resultados positivos de 2026, mas precisarão cuidar da saúde mental e evitar desgastes (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Os nascidos no ano do Cavalo conseguirão enxergar que 2026 trouxe bons resultados, embora tenha havido desafios no percurso. Ao longo deste mês, será importante que os nativos se resguardem para preservar a saúde mental.

Cabra

Os nativos de Cabra poderão encontrar oportunidades em dezembro, mas precisarão rever comportamentos arrogantes (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Para os nativos da Cabra que tiveram boas atitudes ao longo do ano, dezembro se mostrará um mês de oportunidades. Contudo, aqueles que foram arrogantes precisarão revisar suas ações, mesmo que isso ocorra de forma dolorosa.

Macaco

Os nativos de Macaco terão momentos favoráveis em família e encontrarão um período propício para se recuperar dos desgastes do ano (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Ao longo deste mês, os nascidos no ano do Macaco viverão bons momentos no ambiente familiar. Será um período importante para eles se reestruturarem apos os desgastes de 2026.

Galo

Os nativos de Galo deverão dedicar mais atenção à saúde, priorizando o descanso e uma alimentação adequada (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão para lidar tanto com as proprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em dezembro, os nascidos no ano do Galo precisarão dedicar mais atenção à saúde. Descanso e boa alimentação se mostrarão importantes aliados neste período turbulento.

Cão

Os nativos de Cão poderão desfrutar de momentos felizes ao lado de pessoas queridas e contar com o apoio de familiares e amigos (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horoscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Em dezembro, os nativos do Cão poderão viver momentos felizes ao lado das pessoas que amam. Inclusive, o apoio que receberão dos familiares e amigos tenderá a aumentar a satisfação do período.

Javali

Os nativos de Javali poderão enfrentar conflitos, mas também encontrarão possibilidades de clareza e direcionamento (Imagem: F.rywhere | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos negativos e positivos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados.

Os nativos do Javali tenderão a enfrentar diversos conflitos neste mês, o que poderá deixá-los extremamente irritados. Por outro lado, será possível que encontrem clareza e direcionamento em meio aos desafios.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.