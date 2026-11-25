Não bateu a meta de leituras de 2026? Calma, ainda dá tempo! Nesta lista, você encontra as escolhas certas para fechar o ano com o objetivo alcançado, desde livros curtos, para ler em uma tarde, até obras mais longas, para te acompanhar nas próximas semanas ou até mesmo nas férias.

Entre poesia, contos, ficção científica, narrativas de super-heróis, economia, saga familiar, fantasia e histórias de autoconhecimento, os títulos contemplam diferentes tipos de leitores. Seja para aprender algo novo, se emocionar ou se divertir, esta seleção certamente tem algo especial para você. Confira as indicações!

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1. Nau de suspiros

Em “Nau de suspiros”, Raul de Taunay evidencia a arte como caminho para compreender os humanos (Imagem: Divulgação | Editora 7Letras)

Um livro para se apaixonar pela poesia antes do fim do ano. Entre elegias, baladas, trocas e sonetos, o poeta Raul de Taunay evidencia a arte como caminho para compreender os humanos. Os versos perpassam por cenários de países como Angola, Brasil e França para abordar sentimentos como amor, nostalgia e saudade.

2. Biomas

“Biomas” traz temas como propósito, dor, amadurecimento e reconciliação com quem realmente somos (Imagem: Divulgação | Editora Flyve)

Prestes a iniciar a residência médica, Miguel percebe que a vida que construiu não o representa mais. Em uma jornada pelo Brasil, atravessa diferentes biomas e confronta-se com paisagens que refletem os próprios sentimentos. A Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga deixam de ser cenários e se tornam reflexos de ruptura, resistência e transformação. Esta obra de Jean Campos traz temas como propósito, dor, amadurecimento e reconciliação com quem realmente somos.

3. Setor de contos

Em “Setor de contos”, Fernanda Cunha aborda temas como amor, solidão, envelhecimento, desigualdade social e conflitos de identidade (Imagem: Divulgação | Editora Urutau)

Para quem gosta de histórias que exploram as relações humanas e as contradições da vida nas grandes cidades, este livro reúne 18 contos ambientados em Brasília. Com humor, ironia e sensibilidade, a jornalista e escritora Fernanda Cunha aborda temas como amor, solidão, envelhecimento, desigualdade social e conflitos de identidade. As narrativas acompanham personagens de diferentes origens e trajetórias, revelando uma capital que vai além da política e de seus cartões-postais.

4. Os guardiões Vol I

Em “Os guardiões”, oito jovens de Belo Horizonte descobrem habilidades sobre-humanas e formam uma equipe para combater o crime (Imagem: Divulgação | Editora Cetro)

Para os fãs de super-heróis, que tal conhecer uma história cheia de brasilidade? Neste primeiro volume da saga escrita por Gustavo Campos, oito jovens de Belo Horizonte descobrem habilidades sobre-humanas e formam uma equipe para combater o crime. Mas conspirações e interesses de organizações governamentais logo colocam a missão à prova.

5. A descoberta do lucro e a invenção do capital

“A descoberta do lucro e a invenção do capital” ajuda a entender como lucro, concorrência e estratégias empresariais influenciam o funcionamento da economia (Imagem: Divulgação | Editora Edite)

Uma leitura para quem quer entender como lucro, concorrência e estratégias empresariais influenciam o funcionamento da economia. O economista Sérgio Gonzaga de Oliveira questiona fundamentos tradicionais da teoria econômica e analisa como tecnologia, inovação, métodos de gestão e recursos naturais interferem na capacidade produtiva das empresas e no desenvolvimento econômico.

6. Guerra no reino do silêncio

Em “Guerra no reino do silêncio”, um casal de Belo Horizonte vê sua rotina mudar ao receber um misterioso estrangeiro com uma missão ligada ao Ártico (Imagem: Divulgação | Editora Labrador)

Naturais de Belo Horizonte, os protagonistas deste romance de Herman Lott construíram uma vida como tantas outras, entre cicatrizes e pequenas vitórias, mas tudo muda quando um estrangeiro aparentemente gentil bate à porta deles. Por trás do sotaque e da identidade misteriosa daquele homem, existe uma missão que começou muito longe dali, no gelo do Ártico. Quando Fanny e Carlos percebem o tamanho do jogo em que foram inseridos, já não há mais como recuar.

7. Família Pacheco

“Família Pacheco” acompanha a trajetória de uma família desde a imigração do patriarca João até momentos marcantes da história do Brasil (Imagem: Divulgação | Livros Ilimitados)

Esta é uma leitura afetiva para quem gosta de embarcar nas histórias familiares, daquelas que são sempre contadas em encontros e se tornam uma memória coletiva de diferentes gerações. No livro, o biógrafo Paulo Otávio Barreiros Gravina narra a jornada da família Pacheco, que começa com a imigração do patriarca João para o Brasil e atravessa alguns dos momentos mais importantes da história do país.

8. A conta anônima 182 – Episódio I

Em “A conta anônima 182”, a herdeira Alana vira alvo de um perfil anônimo que expõe segredos dos alunos de um colégio de elite e decide descobrir quem está por trás dele (Imagem: Divulgação | Paulo Gramacho)

Para quem busca uma leitura curta e instigante, a dica é a obra de Paulo Gramacho. No estilo dos antigos folhetins, o livro abre uma série ambientada em Salvador, cidade natal do autor. Na história, um perfil anônimo no Instagram expõe todos os dias os segredos dos alunos de um colégio da elite baiana. Ao virar alvo da página, a herdeira Alana decide descobrir quem está por trás das postagens.

9. O jogo interior do tênis

“O jogo interior do tênis” apresenta estratégias para desenvolver o foco e melhorar o desempenho em diferentes áreas da vida (Imagem: Divulgação | Editora Edipro)

Aos que desejam terminar o ano com uma leitura rápida e reflexiva, essa edição comemorativa mostra como lidar com obstáculos internos, como ansiedade, insegurança e falta de concentração. A partir de situações do tênis, o autor apresenta estratégias para desenvolver o foco e melhorar o desempenho em diferentes áreas da vida.

10. Sophya e a Centelha de Nizhaitir

Em “Sophya e a Centelha de Nizhaitir”, uma jovem encontra um cristal que a leva a um planeta mágico, onde precisa enfrentar criaturas sombrias e os próprios medos (Imagem: Divulgação | Artêra Editorial)

Este livro apresenta uma história sobre coragem, saudade e amadurecimento. Na trama, uma menina de 12 anos encontra um cristal misterioso que a transporta para um planeta ameaçado por forças sombrias. Em meio a criaturas mágicas e desafios, Sophya descobre que enfrentar os próprios medos também faz parte de sua jornada de crescimento.

11. A arte de se relacionar bem

Em “A arte de se relacionar bem”, Diego Souza escreve sobre como amar sem se tornar vulnerável à manipulação e a reconhecer os diferentes círculos de convivência (Imagem: Divulgação | Editora Vida)

Fim de ano é aquele momento de mesas cheias, rever amigos de longa data, além daquele parente com quem a conversa nunca é fácil, e por isso é um bom momento para esta leitura. Diego Souza escreve sobre como amar sem ficar vulnerável à manipulação, como diferenciar influência de intimidade e como reconhecer os diferentes círculos de convivência.

12. Uma estranha no ninho

“Uma estranha no ninho” narra a jornada de uma mulher hiperfocada entre o perfeccionismo, o esgotamento e a descoberta do autismo (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Uma leitura para encerrar 2026 com ótimas reflexões: essa obra narra a jornada de uma mulher hiperfocada entre o perfeccionismo, o esgotamento e a descoberta do autismo. Aline Ramos passou décadas tentando encontrar um lugar ao qual pertencesse, trabalhou mais que todos ao seu redor, estudou sem parar e construiu uma carreira de sucesso. Por fim, descobriu que o verdadeiro lar sempre esteve dentro dela mesma. Uma narrativa inspiradora sobre superação, autenticidade e a liberdade de finalmente ser quem se é.

Por Dielin da Silva