Plantas aromáticas podem ser cultivadas em vasos, jardineiras e pequenos espaços, facilitando o acesso a temperos frescos no dia a dia (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cultivar ervas aromáticas em casa é uma alternativa prática para quem deseja ter temperos e ingredientes frescos sempre à disposição. Hortelã, capim-limão, manjericão, alecrim e salsinha estão entre as espécies que podem ser cultivadas em vasos, jardineiras ou pequenos espaços, desde que recebam os cuidados adequados. Além de facilitar o acesso às plantas no dia a dia, a prática permite aproveitar áreas como varandas, quintais e até janelas que recebem iluminação natural.

De acordo com Daniel Paixão Beretta, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, o primeiro passo para ter uma horta em casa saudável é conhecer as necessidades de cada espécie. Embora sejam plantas relativamente simples de cultivar, elas apresentam diferenças em relação à quantidade de água, à exposição solar e às características do solo.

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“Não existe uma regra única de cultivo para todas as ervas. Observar o desenvolvimento da planta e entender suas necessidades é fundamental para evitar problemas como excesso de umidade, deficiência nutricional e crescimento comprometido”, orienta.

Necessidade de luz solar

A iluminação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento das ervas aromáticas. A maioria das espécies precisa de algumas horas de luz solar direta ou indireta intensa ao longo do dia, mas a quantidade ideal varia conforme a planta. Manjericão, alecrim e capim-limão, por exemplo, costumam apresentar melhor desenvolvimento em locais ensolarados. A hortelã, por outro lado, tolera condições de meia-sombra, especialmente em regiões de temperaturas elevadas.

Escolha do vaso e atenção com o solo

Na hora de escolher os recipientes, é importante priorizar vasos com furos na parte inferior, que permitam o escoamento da água. O acúmulo de umidade nas raízes pode favorecer o apodrecimento e comprometer a saúde das plantas. Daniel Paixão Beretta explica que a utilização de um substrato adequado também faz diferença. A mistura deve oferecer nutrientes e, ao mesmo tempo, permitir boa circulação de ar e drenagem.

“Um solo muito compactado dificulta o desenvolvimento das raízes e pode prejudicar a absorção de água e nutrientes. Por isso, é importante utilizar um substrato leve, com matéria orgânica e boa capacidade de drenagem, além de escolher recipientes compatíveis com o tamanho e o crescimento de cada espécie”, destaca.

A hortelã gosta de solo levemente úmido e pode se desenvolver bem em locais com iluminação parcial (Imagem: Kira_Yan Photography | Shutterstock)

Cuidados com as principais ervas

Cada erva possui características próprias que precisam ser consideradas durante o cultivo:

Hortelã: gosta de solo levemente úmido e pode se desenvolver bem em locais com iluminação parcial. Como apresenta crescimento vigoroso e tende a ocupar o espaço disponível, o ideal é cultivá-la em um vaso separado, evitando que suas raízes disputem espaço com outras espécies.

gosta de solo levemente úmido e pode se desenvolver bem em locais com iluminação parcial. Como apresenta crescimento vigoroso e tende a ocupar o espaço disponível, o ideal é cultivá-la em um vaso separado, evitando que suas raízes disputem espaço com outras espécies. Capim-limão: precisa de bastante luminosidade e prefere ambientes com incidência direta de sol. Por ser uma planta que forma touceiras e pode atingir dimensões maiores, necessita de recipientes espaçosos ou canteiros onde consiga desenvolver suas folhas e raízes. O solo deve ser bem drenado, e as regas precisam acompanhar as condições climáticas e a umidade da terra.

precisa de bastante luminosidade e prefere ambientes com incidência direta de sol. Por ser uma planta que forma touceiras e pode atingir dimensões maiores, necessita de recipientes espaçosos ou canteiros onde consiga desenvolver suas folhas e raízes. O solo deve ser bem drenado, e as regas precisam acompanhar as condições climáticas e a umidade da terra. Manjericão: também se adapta ao cultivo doméstico, mas precisa de boa iluminação e regas regulares, sem encharcamento.

também se adapta ao cultivo doméstico, mas precisa de boa iluminação e regas regulares, sem encharcamento. Alecrim: é mais tolerante à falta de água e prefere solos bem drenados, sendo importante evitar regas excessivas.

Salsinha: pode ser cultivada em locais com sol direto por algumas horas ou meia-sombra bem iluminada, desde que receba água suficiente para manter o solo levemente úmido.

Poda, colheita e manutenção: práticas para manter a horta saudável

Outro cuidado importante é a poda e a colheita. Retirar folhas secas ou danificadas ajuda a manter a planta saudável, enquanto a colheita regular, feita sem retirar uma quantidade excessiva de folhas ou ramos, pode estimular novas brotações em determinadas espécies. No caso do manjericão, por exemplo, a retirada das pontas dos ramos ajuda a estimular o crescimento lateral.

Segundo o coordenador do curso de Agronomia, acompanhar as condições das folhas e do solo é uma maneira simples de identificar possíveis problemas. Folhas amareladas, manchas, crescimento lento e presença de insetos podem indicar desequilíbrios no cultivo.

“A observação frequente permite identificar alterações antes que elas comprometam toda a planta. Também é importante evitar o uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos, respeitando as necessidades de cada espécie e priorizando práticas de manejo adequadas”, recomenda.

Com a escolha correta das espécies e alguns cuidados na rotina, é possível manter uma pequena horta de ervas aromáticas mesmo em espaços reduzidos. A combinação de iluminação adequada, irrigação equilibrada, solo de qualidade e manutenção periódica contribui para o desenvolvimento das plantas e permite aproveitar folhas frescas durante boa parte do ano.

Por Luana Figueiredo