Se você está em busca de uma receita saborosa para sair da rotina no jantar, o chili vegetariano pode ser uma ótima escolha! Inspirado na culinária mexicana, o prato combina ingredientes como feijão-vermelho, tomate e proteína vegetal, que ganham ainda mais sabor com temperos marcantes. O resultado é uma preparação encorpada e com textura cremosa, que conquista a cada colherada. Abaixo, confira a receita!

Chili vegetariano

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido

2 tomates sem sementes e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo vegano ralado, creme de castanha-de-caju sem açúcar e cebolinha picada para servir

Água quente para hidratar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a proteína de soja na água quente por 15 minutos. Em seguida, escorra e esprema bem para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o pimentão e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a proteína de soja e refogue por 5 minutos.

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Adicione os tomates picados, o molho de tomate, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Junte o feijão-vermelho e mexa para incorporar os ingredientes. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Sirva o chili com queijo vegano ralado, creme de castanha-de-caju sem açúcar e cebolinha.