Se você está em busca de uma receita saborosa para sair da rotina no jantar, o chili vegetariano pode ser uma ótima escolha! Inspirado na culinária mexicana, o prato combina ingredientes como feijão-vermelho, tomate e proteína vegetal, que ganham ainda mais sabor com temperos marcantes. O resultado é uma preparação encorpada e com textura cremosa, que conquista a cada colherada. Abaixo, confira a receita!
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Chili vegetariano
Ingredientes
- 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
- 2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo vegano ralado, creme de castanha-de-caju sem açúcar e cebolinha picada para servir
- Água quente para hidratar
Modo de preparo
Em um recipiente, hidrate a proteína de soja na água quente por 15 minutos. Em seguida, escorra e esprema bem para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o pimentão e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a proteína de soja e refogue por 5 minutos.
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Adicione os tomates picados, o molho de tomate, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Junte o feijão-vermelho e mexa para incorporar os ingredientes. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Sirva o chili com queijo vegano ralado, creme de castanha-de-caju sem açúcar e cebolinha.