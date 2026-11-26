A programação de cinema desta quinta-feira, 26 de novembro, reúne histórias para diferentes gostos. Uma adolescente descobre um universo mágico, uma família enfrenta novos conflitos amorosos e uma mulher questiona as próprias convicções. Entre animações, comédias, romances e documentários, essas produções convidam o público a conhecer personagens que precisam lidar com mudanças inesperadas e decisões capazes de alterar suas vidas.

A seguir, confira 5 filmes que estreiam no cinema nesta quinta-feira!

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1. Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe

Em Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe, Billie descobre poderes mágicos e embarca em uma aventura ao lado da mãe em um reino de bruxas (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Billie Doe é uma adolescente impulsiva e desajeitada que nunca conseguiu se encaixar completamente. Sua rotina muda quando ela descobre que possui habilidades mágicas extraordinárias, um segredo que sua mãe, Alice, manteve escondido durante anos. Sem compreender a origem dos poderes ou saber como controlá-los, a jovem acaba sendo transportada para Hexe, um reino misterioso habitado por bruxos e criaturas encantadas.

Em meio a um universo repleto de magia, a protagonista precisa enfrentar situações inesperadas e aprender a lidar com suas capacidades. Ao lado da mãe, que tenta protegê-la, e de um gato mágico cheio de sarcasmo, Billie embarca em uma aventura que pode transformar sua relação com o mundo e consigo mesma.

2. Entrando Numa Grande Fria

Em Entrando Numa Grande Fria, Greg precisa lidar com o relacionamento do filho Henry, que o coloca no papel de pai desconfiado (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES e Universal Pictures)

O quarto filme da franquia Entrando Numa Fria” dá continuidade à história da família Focker. Desta vez, o foco está em Henry (Skyler Gisondo), filho de Greg (Ben Stiller) e Pam (Teri Polo), que se apaixona por Olivia Jones (Ariana Grande), uma mulher de personalidade forte que parece não combinar com o rapaz. O relacionamento desperta a preocupação de Greg, que passa a observar a nova integrante da família com desconfiança.

Depois de anos tentando conquistar a aprovação do sogro, o protagonista agora se vê no papel de quem precisa avaliar a escolha amorosa do próprio filho. A situação cria uma inversão divertida em relação ao primeiro longa, quando Greg enfrentava as exigências e suspeitas de Jack Byrnes (Robert De Niro). Com o retorno de personagens conhecidos e a chegada de Ariana Grande ao elenco, a comédia retoma os conflitos familiares que marcaram a saga, agora sob a perspectiva de uma nova geração.

3. Pecadora

Em Pecadora, Isabel se vê dividida entre o casamento e a paixão por Enrico, seu novo colega de trabalho (Imagem: Reprodução digital | Galeria Distribuidora)

Isabel (Rayssa Bratillieri) cresceu sob uma educação rígida, marcada pelos valores religiosos e pelas expectativas de sua família. Casada com Isaque (Hipólyto), ela acredita seguir o caminho que sempre lhe foi apresentado, até conhecer Enrico (José Loreto), um homem sedutor que chega ao seu ambiente de trabalho e desperta sentimentos inesperados.

A atração pelo colega faz com que a jovem entre em conflito com suas próprias convicções. Dividida entre o desejo de viver uma paixão e a obrigação de corresponder ao que esperam dela, Isabel precisa enfrentar os limites impostos à sua liberdade e descobrir o que realmente deseja para a própria vida.

4. Tudo Pode Ser Visto

Em Tudo Pode Ser Visto, Elizabeth Holmes abre sua rotina para uma equipe de filmagem pouco antes de começar a cumprir pena por fraude (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES e A24)

Pouco mais de um mês antes de começar a cumprir sua pena por fraude, Elizabeth Holmes, fundadora da empresa de tecnologia médica Theranos, permite que uma equipe de cineastas acompanhe sua rotina. Condenada por enganar investidores, ela abre as portas de sua vida particular para o diretor Nathan Fielder e seus colaboradores, que inicialmente observam a situação com desconfiança.

O que começa como um registro íntimo se transforma em um documentário que acompanha a trajetória de Holmes ao longo de três anos. Entre momentos pessoais, situações inesperadas e questionamentos sobre a própria natureza do documentário, a produção desafia a percepção do público sobre verdade, representação e os limites entre realidade e encenação.

5. Loucos Amores Líquidos

Em Loucos Amores Líquidos, três gerações de mulheres viajam à Itália em busca das raízes familiares e de novas possibilidades para o amor (Imagem: Reprodução digital | EUROPA FILMES)

Três gerações de mulheres de uma mesma família deixam o Brasil e seguem para a região da Basilicata, no sul da Itália. A viagem representa uma oportunidade de conhecer melhor suas origens e reencontrar vínculos com a história familiar, em uma paisagem marcada pela cultura e pelas tradições italianas.

Durante a estadia, cada uma delas atravessa uma fase diferente da vida e enfrenta desafios afetivos e vulnerabilidades pessoais. A convivência na Basilicata aproxima as três gerações e as leva a refletir sobre identidade, pertencimento e felicidade.