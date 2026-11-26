A agilidade na comunicação com o consumidor nem sempre é acompanhada pela capacidade das empresas de solucionar problemas de forma efetiva (Imagem: Andrew Angelov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma empresa pode responder ao consumidor em segundos e ainda levar dias para resolver um cancelamento. No painel de atendimento, a operação parece ágil. Nos bastidores, o problema pode continuar parado entre logística, financeiro e suporte. Essa diferença entre velocidade e capacidade de solução ganha peso na Black Friday de 2026. Entre 26 e 29 de novembro, o comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 13,3 bilhões, segundo projeção da Confi/Neotrust em parceria com o E-Commerce Brasil, alta estimada de 20,7% sobre o mesmo período de 2025.

A pressão sobre o pós-venda também chegou ao Governo Federal. Em 16 de novembro, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou grandes plataformas e representantes do varejo para pedir informações sobre a preparação para a data, inclusive sobre o acesso a atendentes capazes de resolver situações não solucionadas por sistemas automatizados. A medida foi preventiva e não representa constatação de irregularidades nas empresas notificadas.

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O tema encontra respaldo na percepção dos compradores. Pesquisa do Opinion Box em parceria com a Dito, feita com 1.003 brasileiros, mostrou que 40% preferem atendimento exclusivamente humano, enquanto 32% aceitam inteligência artificial em dúvidas simples, desde que possam recorrer a uma pessoa. Para as empresas, o dado indica que a eficiência do suporte não pode ser avaliada apenas pelo número de interações automatizadas.

Uma empresa pode ter um robô que responde muito bem. Mas, se vendas, estoque, logística e financeiro não compartilham as informações necessárias, ele apenas responde rápido a um problema que continua aberto. A pergunta da gestão precisa ser: o cliente teve o caso resolvido?, afirma Marcos Custódio, CEO e cofundador da Webpeak, empresa especializada em implementação e integração de tecnologias corporativas.

O custo do desencontro aparece depois da venda

Imagine uma entrega que não foi concluída. O consumidor aciona o chat, mas o sistema de atendimento não recebe a atualização da transportadora. O pedido é transferido para um funcionário que também não consegue consultar o histórico do pagamento. O cliente repete a solicitação, a equipe abre outro chamado e duas áreas trabalham sobre a mesma ocorrência sem saber disso.

O exemplo é hipotético, mas ilustra um risco operacional que vai além da insatisfação do consumidor: automatizar a conversa não equivale a integrar a solução. Cada contato repetido pode representar mais tempo de trabalho, maior custo operacional e perda de eficiência.

Nessas condições, indicadores positivos de tempo de primeira resposta podem conviver com recontatos, retrabalho e maior pressão sobre as equipes. A falha não está necessariamente na inteligência artificial. Pode estar na arquitetura dos sistemas, na qualidade dos dados ou na ausência de regras que definam quem assume a demanda quando a automação não consegue avançar.

Para Marcos Custódio, o desafio das empresas não é simplesmente ampliar o uso de inteligência artificial, mas garantir que a tecnologia esteja conectada aos processos que sustentam a operação. Sem essa estrutura, o aumento do volume de vendas pode ampliar problemas que já existiam, mas que permaneciam menos visíveis em períodos de menor demanda.

Não basta atender o consumidor, é importante resolver o problema dele (Imagem: Overearth | Shutterstock)

A métrica que deveria chegar à diretoria

Marcos Custódio defende que a avaliação do atendimento combine velocidade com desfecho: tempo total até a resolução, percentual de solicitações resolvidas no primeiro contato, recorrência do mesmo problema e quantidade de transferências realizadas sem histórico. São informações que permitem distinguir produtividade aparente de eficiência operacional e identificar onde o cliente e a equipe perdem tempo.

Quando o atendimento, o CRM e os sistemas operacionais trabalham isolados, a empresa enxerga pedaços da jornada. Integrar esses dados é o que permite descobrir onde o problema começou, quem precisa agir e quando ele foi efetivamente encerrado. Sem isso, a automação pode até acelerar o contato, mas não necessariamente a solução, explica o executivo.

Às vésperas da Black Friday, não é realista redesenhar toda a arquitetura tecnológica. Ainda assim, é possível testar a transferência de atendimentos, revisar os casos de maior risco e garantir responsáveis por reclamações de entrega, cancelamento e reembolso. Depois do pico, os dados da operação devem servir para corrigir os gargalos estruturais.

A discussão, portanto, não se encerra na capacidade de atender milhares de consumidores simultaneamente. Ela passa pela habilidade de transformar informações dispersas em decisões e soluções concretas. Afinal, vender mais é resultado comercial; conseguir sustentar o relacionamento quando algo dá errado é capacidade de gestão.

Por Clarissa Perillo