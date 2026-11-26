Celebrado em 26 de novembro, o Dia Nacional do Bolo é uma oportunidade para experimentar novos sabores, testar receitas e transformar ingredientes simples em sobremesas que despertam memórias afetivas. Nas redes sociais, versões de doces que marcaram o cinema também ganham espaço. É o caso do bolo Matilda, que voltou a despertar a curiosidade do público graças a uma das cenas mais lembradas do filme.

Em “Matilda” (1996), a diretora Agatha Trunchbull obriga o aluno Bruce Bogtrotter a comer um bolo de chocolate gigantesco diante de toda a escola. O castigo vem depois que o garoto rouba uma fatia do bolo dela. Em meio à tensão da cena, o doce chama a atenção com suas camadas generosas de massa e a cobertura brilhante de chocolate.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para celebrar o Dia Nacional do Bolo, o confeiteiro Lucas Azevedo, da SulMinas, ensina a preparar uma versão do bolo Matilda que leva cream cheese Roseli. Confira a receita!

Bolo Matilda

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

100 g de manteiga sem sal

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de achocolatado em pó

em pó 1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga sem sal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de cream cheese Roseli

395 g de leite condensado

450 g de chocolate ao leite

ao leite Raspas de chocolate ao leite para decorar

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar. Bata até obter um creme claro, fofo e homogêneo. Acrescente os ovos, um a um, batendo bem após cada adição. Adicione o leite e misture em velocidade baixa até incorporar. Acrescente o achocolatado em pó e misture até dissolver completamente.

Adicione a farinha de trigo e o sal aos poucos, misturando em velocidade baixa até obter uma massa lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente, apenas até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, coloque o leite condensado e o cream cheese. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas, em intervalos de 30 segundos, mexendo entre cada intervalo. Acrescente o chocolate derretido à mistura de cream cheese e leite condensado. Mexa bem até obter um creme uniforme e com todos os ingredientes incorporados. Transfira o recheio para uma travessa, cubra com plástico-filme em contato com o creme e leve à geladeira até adquirir consistência para a montagem.

Montagem e finalização

Após a massa esfriar completamente, corte o bolo horizontalmente ao meio, formando duas camadas. Distribua uma camada generosa do recheio sobre a primeira metade do bolo. Coloque a segunda metade da massa por cima, pressionando levemente para nivelar. Utilize o restante do recheio para cobrir toda a superfície do bolo, deixando escorrer levemente pelas laterais, se desejar. Decore com as raspas de chocolate ao leite. Sirva em seguida.

Por Cris Landi