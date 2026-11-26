A montagem da decoração de Natal transforma a casa e costuma envolver toda a família, especialmente as crianças, que se encantam com as árvores iluminadas, as guirlandas e os enfeites coloridos. No entanto, em residências com bebês e crianças pequenas, a disposição dos objetos e a organização dos espaços exigem atenção para evitar quedas, tropeços e outros acidentes domésticos.

Segundo Bruna Alves dos Santos, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera, o planejamento da decoração deve considerar a circulação dos moradores e as características de cada ambiente.

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É importante pensar em como eles serão distribuídos pela casa. A decoração não deve comprometer as áreas de passagem, dificultar o acesso aos cômodos ou criar obstáculos que aumentem o risco de tropeços. O ideal é aproveitar os espaços sem prejudicar a funcionalidade do ambiente, orienta.

Árvore de Natal e enfeites exigem atenção ao posicionamento

Um dos principais pontos de atenção é a montagem da árvore de Natal. Modelos grandes, com bases pouco estáveis ou posicionados próximos a móveis que podem ser escalados, representam riscos para crianças que estão começando a andar ou têm o hábito de explorar os objetos ao redor. Por isso, a recomendação é escolher um local com pouca circulação, preferencialmente próximo a uma parede ou em um canto da sala, garantindo que a estrutura esteja bem apoiada e não possa tombar facilmente.

A arquiteta também recomenda evitar a instalação da árvore próxima a sofás, cadeiras e mesas que possam servir de apoio para os pequenos alcançarem os enfeites. É importante observar o ambiente na perspectiva da criança. Um objeto que parece estar fora do alcance de um adulto pode ser facilmente alcançado quando existe um móvel próximo. Por isso, a escolha do local precisa considerar não apenas o espaço disponível, mas também as possibilidades de interação com os elementos ao redor, explica.

Outro cuidado envolve a escolha dos próprios enfeites. Bolas de vidro, peças pontiagudas, objetos com partes pequenas e materiais que podem se soltar devem ficar em locais mais altos ou ser substituídos por alternativas resistentes e leves. Enfeites de tecido, madeira e plástico, desde que adequados e sem partes pequenas destacáveis, podem ser opções para compor a decoração em ambientes frequentados por crianças.

A decoração precisa respeitar as dimensões do ambiente e permitir que as pessoas se movimentem com conforto e segurança (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)

Circulação livre e organização ajudam a prevenir acidentes

Além da árvore, outros elementos típicos da decoração natalina podem modificar a dinâmica dos ambientes. Cordões decorativos, festões, caixas de presentes, tapetes temáticos e extensões elétricas, por exemplo, precisam ser posicionados de maneira que não atravessem áreas de circulação ou fiquem espalhados pelo chão.

Uma boa distribuição dos elementos decorativos ajuda a preservar a circulação e evita que a casa fique com excesso de objetos em áreas de passagem. Em projetos de arquitetura, a funcionalidade é tão importante quanto a estética. Isso significa que a decoração precisa respeitar as dimensões do ambiente e permitir que as pessoas se movimentem com conforto e segurança, destaca a especialista.

Nas escadas, varandas e janelas, a atenção deve ser redobrada. Os enfeites não devem ser utilizados de maneira que estimulem as crianças a subir em móveis ou a se aproximar de locais elevados. Também é importante não posicionar cadeiras, mesas ou outros objetos próximos a janelas e sacadas, pois podem funcionar como apoio para escaladas. Redes e grades de proteção devem estar instaladas e em boas condições quando necessárias.

Iluminação natalina exige atenção

A iluminação natalina também merece cuidados. Os fios devem permanecer organizados e fora do alcance das crianças, sem atravessar passagens ou ficar soltos pelo chão. É importante verificar as condições dos equipamentos, evitar improvisações nas instalações e desligar as luzes antes de dormir ou sair de casa.

Para Bruna Alves dos Santos, a principal orientação é pensar na decoração como parte da organização da residência. É possível criar um ambiente bonito, acolhedor e com elementos que representem o espírito natalino sem comprometer a segurança. O segredo está em avaliar o espaço disponível, escolher materiais adequados e distribuir os objetos de maneira planejada, considerando as necessidades de todos os moradores, conclui.

Por Luana Figueiredo