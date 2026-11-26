Mais do que o porte da empresa, uma proposta alinhada às necessidades da grande marca pode abrir caminho para uma parceria (Imagem: insta_photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Fechar uma parceria com uma grande marca costuma ser um divisor de águas para pequenas e médias empresas. Além da receita, o contrato traz visibilidade, credibilidade e, muitas vezes, abre portas para outros negócios. O caminho até a assinatura, porém, é cheio de propostas ignoradas, reuniões que não avançam e e-mails sem resposta.

Na maioria das vezes, o problema não está no tamanho da empresa, e sim na forma como ela se apresenta. Grandes marcas recebem dezenas de propostas toda semana. A que avança não é a da empresa maior, é a que mostrou que entendeu o que aquela marca precisa naquele momento, afirma Scheila Santos, que lidera a área comercial e de novos negócios do POWER, plataforma de conteúdo e negócios, e conduziu parcerias com empresas como TOTVS, Magalu e C6 Bank.

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A seguir, confira seis erros comuns de quem tenta fechar com uma grande empresa e o que fazer no lugar.

1. Falar de si antes de entender o outro lado

O erro mais frequente é abrir a conversa com a história da própria empresa, os números e os prêmios. Para quem está do outro lado, isso diz pouco. O que interessa é saber como aquela parceria ajuda a resolver um desafio da marca.

Antes de qualquer contato, vale pesquisar o momento da empresa: se está lançando um produto, entrando em uma nova região, tentando falar com um público diferente ou reforçando a imagem em algum tema. Quando você chega mostrando que conhece o desafio deles, a conversa muda de nível. Deixa de ser um pedido e vira uma proposta de solução, diz Scheila Santos.

2. Mandar a mesma proposta para todo mundo

Apresentações genéricas, com o mesmo texto e os mesmos pacotes para qualquer empresa, são fáceis de identificar e fáceis de descartar. Uma montadora, um banco e uma varejista têm objetivos, públicos e linguagens diferentes.

Personalizar não significa refazer tudo do zero, mas adaptar o centro da proposta: qual problema ela resolve, que formato faz sentido para aquela marca e qual resultado se espera. Uma proposta curta e específica tem mais chance de ser lida do que um material extenso e genérico.

3. Vender tamanho em vez de público e coerência

Muitas empresas tentam convencer pelo volume: número de clientes, seguidores, visualizações. Para grandes marcas, a pergunta costuma ser outra: quem é esse público e se ele combina com a imagem que a marca quer construir.

Marca grande protege a própria imagem acima de tudo. Antes de olhar o alcance, ela quer saber se você tem coerência de posicionamento, de estética e de valores com ela. Um parceiro desalinhado pode custar mais caro do que nenhum parceiro, afirma Bebel Rendeiro, sócia de Scheila Santos e especialista em mercado de luxo e moda internacional.

Na prática, vale mostrar o perfil do público com clareza (faixa etária, região, perfil profissional, poder de compra) e explicar por que ele interessa àquela marca específica.

Identificar quem toma as decisões é essencial para uma proposta promissora avançar (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Bater na porta errada ou na hora errada

Uma boa proposta pode morrer simplesmente por chegar à pessoa errada. Em grandes empresas, parcerias podem passar por marketing, comercial, comunicação ou áreas específicas de relacionamento com o mercado, e cada uma tem seus próprios objetivos e orçamentos.

Mapear quem decide é parte do trabalho. Também vale entender o calendário da empresa: muitas definem verbas e prioridades com meses de antecedência, durante o planejamento anual. Muita gente desiste achando que a marca não se interessou, quando, na verdade, o orçamento daquele ano já estava fechado. Às vezes o ‘não’ é só um ‘agora não’, diz Scheila Santos.

5. Prometer o que não consegue entregar

Na ânsia de fechar o primeiro contrato, é comum aceitar prazos apertados, prometer resultados difíceis de medir ou oferecer entregas que a estrutura da empresa não comporta. O risco é transformar uma oportunidade em problema e perder a chance de renovação.

O ideal é deixar claro desde o início o que será entregue, em que prazo e como o resultado será medido. Combinar indicadores antes do início, como alcance, participação em eventos, geração de contatos comerciais ou vendas, protege as duas partes e facilita a avaliação no final.

6. Esquecer a parceria depois que o contrato termina

Para muitas empresas, o trabalho acaba na última entrega. Mas é justamente o pós-parceria que define se haverá uma segunda vez. Um relatório claro com os resultados, os aprendizados e sugestões para um próximo ciclo mostra profissionalismo e mantém a relação ativa.

O primeiro contrato é a porta de entrada. A renovação vem de como você cuidou da marca durante e depois do projeto. Quem entrega bem vira referência e passa a ser indicado internamente para outras áreas, afirma Scheila Santos.

Tamanho não é o principal

Ser uma empresa menor não é, por si só, um obstáculo para fechar com uma grande marca. Agilidade, proximidade com um público específico e capacidade de criar projetos sob medida são vantagens que grandes empresas valorizam. O que faz diferença é chegar preparado: conhecendo o parceiro, falando a língua dele e mostrando, com clareza, o que cada um ganha com a parceria.



Por Gabriel Soufia