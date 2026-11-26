Lakshmi é associada à prosperidade, à beleza e à harmonia em diferentes aspectos da vida (Imagem: Victory Infotech | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando pensamos na deusa Lakshmi, uma das divindades mais reverenciadas do hinduísmo, é comum associarmos sua imagem à riqueza, à fortuna e à prosperidade material. Entretanto, sua simbologia vai muito além das conquistas financeiras. Ela também representa a beleza, a harmonia, a generosidade e a abundância em diferentes aspectos da existência, incluindo a maneira como reconhecemos nosso próprio valor.

Na espiritualidade hindu, a deusa é considerada uma manifestação da energia divina feminina, conhecida como Shakti, e está associada à capacidade de nutrir, preservar e favorecer o florescimento da vida. Sua presença também é relacionada à boa sorte, ao bem-estar e à harmonia nos relacionamentos.

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Por isso, os rituais dedicados a Lakshmi podem ser interpretados, dentro de uma perspectiva contemporânea de autoconhecimento, como oportunidades para refletir sobre autoestima, merecimento e amor-próprio.

Lakshmi e a importância de reconhecer a própria beleza

Uma das representações mais conhecidas de Lakshmi apresenta a deusa sentada ou em pé sobre uma flor de lótus, cercada por elementos que simbolizam pureza, fertilidade e prosperidade. O lótus possui um significado especialmente importante nessa representação. Mesmo crescendo em águas lamacentas, a flor consegue desabrochar com beleza, tornando-se uma representação de pureza espiritual e superação das adversidades.

Quando relacionamos essa simbologia à autoestima, encontramos uma mensagem importante: nossa beleza e nosso valor não precisam ser determinados pelas experiências difíceis que atravessamos. Assim como o lótus, podemos desenvolver nossas qualidades mesmo depois de períodos de insegurança, rejeição ou dificuldades emocionais. A conexão com Lakshmi convida ao reconhecimento da beleza que existe na individualidade, sem a necessidade de corresponder às expectativas externas.

Rituais de Lakshmi e a energia do merecimento

Entre os aspectos associados à deusa, está a abundância, que pode ser compreendida não apenas como riqueza material, mas também como a presença de recursos, oportunidades e condições favoráveis para uma vida equilibrada.

Nas práticas devocionais hindus, Lakshmi é reverenciada por meio de orações, oferendas, cânticos e cerimônias conhecidas como pujas. Essas práticas possuem significados religiosos próprios e expressam devoção, gratidão e respeito à divindade.

Quando observamos esses rituais pela perspectiva do desenvolvimento pessoal, podemos encontrar uma reflexão sobre o merecimento. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para aceitar elogios, reconhecer suas conquistas ou acreditar que podem construir relacionamentos saudáveis e uma vida satisfatória.

A simbologia de Lakshmi nos convida a questionar essas limitações e compreender que valorizar a si não significa agir com arrogância, mas reconhecer as próprias necessidades, capacidades e qualidades.

Os mantras fazem parte de práticas de oração, meditação e devoção presentes em diferentes tradições hindus (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

O poder dos mantras dedicados à deusa

Os mantras também fazem parte das práticas espirituais relacionadas a Lakshmi. Na tradição hindu, são sons ou fórmulas sagradas utilizados em contextos de oração, meditação e devoção. Um dos mais conhecidos é o “Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha”, dedicado à deusa e tradicionalmente associado à prosperidade e às bênçãos de Lakshmi.

O som “Shreem” é considerado, em determinadas tradições, um bija mantra, ou mantra-semente, relacionado à energia da abundância e à própria divindade. Embora seu significado original esteja ligado à espiritualidade hindu, a repetição meditativa de mantras também pode ser vivenciada como um momento de concentração e introspecção.

Na perspectiva do amor-próprio, esse recolhimento pode favorecer uma pausa nas cobranças diárias e abrir espaço para uma relação mais gentil com os próprios pensamentos e sentimentos.

A beleza como expressão do sagrado feminino

Lakshmi também é associada à beleza, à graça e à harmonia. Suas representações costumam apresentar joias, vestimentas ornamentadas, flores e cores vibrantes, especialmente o vermelho, o rosa e o dourado. Esses elementos possuem significados culturais e religiosos específicos, mas também inspiram reflexões sobre a maneira como nos relacionamos com nossa aparência e nossa identidade.

Dentro de uma leitura simbólica voltada à autoestima, cuidar de si pode deixar de ser uma obrigação estética e se transformar em uma expressão de respeito pelo próprio corpo. Isso significa compreender que a beleza não precisa estar vinculada à aprovação de outras pessoas. Ela também pode ser reconhecida na autenticidade, na maturidade, na confiança e na liberdade de expressar quem realmente somos.

A energia de Lakshmi nos lembra que a feminilidade pode ser vivenciada de diferentes maneiras e que o amor-próprio não depende de padrões externos.

Gratidão e autoestima: uma conexão com a abundância

Outro aspecto importante nas tradições devocionais relacionadas a Lakshmi é a gratidão pelas bênçãos recebidas. Em festividades como o Diwali, a deusa é especialmente reverenciada em muitos lares hindus, com celebrações que envolvem luzes, orações e desejos de prosperidade.

Essa relação entre gratidão e abundância também pode inspirar uma reflexão sobre autoestima. Frequentemente, direcionamos nossa atenção para aquilo que ainda não conquistamos, para as características que gostaríamos de modificar ou para as experiências que não aconteceram como esperávamos.

Entretanto, reconhecer o próprio caminho, as dificuldades superadas e as conquistas alcançadas pode contribuir para uma percepção mais equilibrada de quem somos. Nesse sentido, a gratidão não significa ignorar problemas ou aceitar situações insatisfatórias, mas aprender a reconhecer o valor da própria trajetória.

Lakshmi e os relacionamentos: o amor começa pelo reconhecimento pessoal

A deusa Lakshmi também está associada à harmonia conjugal e à preservação da vida familiar. Na tradição hindu, é frequentemente apresentada como consorte de Vishnu, divindade relacionada à preservação e à ordem do universo. Essa união possui significados religiosos profundos, mas também pode inspirar uma interpretação sobre o equilíbrio e a reciprocidade nos relacionamentos.

Quando falamos em autoestima, uma das questões mais importantes é compreender que amar alguém não deve significar abandonar as próprias necessidades ou diminuir o próprio valor. A simbologia de Lakshmi pode servir como inspiração para cultivar relações nas quais haja respeito, generosidade, admiração e troca.

Afinal, reconhecer o próprio merecimento também envolve estabelecer limites, identificar comportamentos que provocam sofrimento e compreender que o afeto saudável não precisa ser conquistado por meio de sacrifícios constantes.