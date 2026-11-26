O sucesso de uma promoção não depende apenas do volume de vendas, mas também do controle dos custos e da execução das ofertas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Datas promocionais costumam concentrar grandes expectativas de venda, mas nem sempre o aumento do volume de compras significa um resultado melhor para as empresas. Descontos elevados, investimentos em campanhas e dificuldades na execução das ofertas podem comprometer a margem e reduzir o retorno esperado. Por isso, o planejamento precisa ir além da definição dos preços e considerar também como a estratégia será colocada em prática.

Um dos pontos que merece atenção é a relação entre as marcas e os profissionais que estão diretamente envolvidos na comercialização dos produtos. Distribuidores, representantes, promotores e vendedores têm participação importante na decisão de compra, mas nem sempre recebem as informações e orientações necessárias para executar as campanhas.

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“Entre a marca e o consumidor tem um canal inteiro: distribuidor, representante, promotor, o vendedor que está no balcão. É ele que transforma a oferta em venda. E é ele que entra na conversa por último”, afirma André Gomes, sócio e diretor da Agência Canal, especializada em trade marketing.

Na avaliação do executivo, a preparação comercial passa por escolhas que precisam ser feitas antes mesmo de a campanha chegar ao consumidor. Algumas medidas ajudam a organizar esse processo:

1. Escolha quais produtos devem receber mais atenção

Oferecer descontos em todo o portfólio pode parecer uma forma de ampliar as oportunidades de venda, mas nem sempre é a decisão mais interessante para o negócio. Antes de definir as ofertas, a empresa precisa avaliar quais produtos são prioritários, quais têm maior potencial de giro e onde existe espaço para trabalhar condições comerciais mais competitivas.

A escolha também deve considerar os objetivos da operação. Quando as prioridades estão claras, fica mais fácil direcionar os esforços das equipes e evitar que diferentes produtos disputem a mesma atenção. “Antes de decidir quanto descontar, a empresa precisa decidir o que é prioridade de verdade. Quando tudo é prioridade, o canal escolhe sozinho. E ele escolhe o que é mais fácil de vender, não o que é mais rentável”, explica André Gomes.

2. Prepare as equipes que terão contato com o consumidor

Não basta divulgar uma oferta se quem está na loja ou atende o cliente não conhece suas condições. Distribuidores, representantes, promotores e vendedores precisam saber quais produtos estão em campanha, quais são os diferenciais da oferta e o que a empresa espera daquela ação.

Esse alinhamento evita informações desencontradas e ajuda a garantir que o planejamento comercial seja executado como foi pensado. Materiais de apoio, orientações objetivas e canais de comunicação entre as equipes podem facilitar esse trabalho.

O reconhecimento no tempo certo fortalece o vínculo entre esforço e recompensa, além de manter as equipes comerciais engajadas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Não deixe o incentivo perder o momento

Campanhas de incentivo são utilizadas para estimular equipes comerciais e ampliar o envolvimento dos profissionais com as metas. Mas o intervalo entre o esforço e o reconhecimento também influencia o resultado. Quando a empresa concentra uma campanha em poucos dias, mas leva semanas para apurar os números e entregar a premiação, a relação entre desempenho e recompensa fica menos evidente. Sempre que possível, vale estabelecer critérios claros e prazos de retorno compatíveis com a dinâmica da ação.

“Quando a empresa pede um esforço concentrado numa janela curta e paga esse esforço lá na frente, quando a apuração fecha, o prêmio já perdeu a conexão com o que foi feito. Vira bônus, não vira incentivo”, observa o executivo.

4. Confira se a oferta anunciada está disponível na prática

A diferença entre o que foi divulgado e o que o consumidor encontra no ponto de venda pode comprometer toda a campanha. Preços, condições de pagamento e disponibilidade dos produtos precisam estar de acordo com a comunicação.

Por isso, acompanhar a execução das ofertas é tão importante quanto investir na divulgação. A empresa precisa verificar se as condições anunciadas estão sendo cumpridas e se os profissionais responsáveis pelo atendimento têm as informações corretas.

A coerência entre a promessa e a experiência de compra também influencia a confiança do consumidor. “Se o preço na gôndola não confirma o que a marca prometeu, ela perde duas vezes: perde a venda e perde a confiança”, afirma André Gomes.

5. Acompanhe os números enquanto a campanha acontece

Esperar o encerramento de uma ação para avaliar seus resultados pode fazer com que a empresa perca oportunidades de corrigir problemas durante a execução. O acompanhamento de indicadores como volume de vendas, giro dos produtos, desempenho por canal e adesão das equipes permite identificar quais iniciativas estão trazendo retorno.

Com essas informações, é possível rever prioridades, redistribuir esforços e ajustar a estratégia conforme a resposta do mercado. O resultado de uma campanha não depende apenas de quanto a empresa investiu ou vendeu, mas também da capacidade de entender o desempenho das ações e aprender com elas.

Para André Gomes, a integração entre planejamento e execução é um dos pontos centrais para melhorar os resultados comerciais. Uma oferta competitiva pode atrair o consumidor, mas é o trabalho coordenado entre marca e canais de venda que permite transformar essa oportunidade em negócio.

Por Letícia Santos