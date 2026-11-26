Dezembro chega com uma programação pensada para aproveitar os últimos dias de 2026. A HBO Max reúne no período histórias de amor, investigações cheias de suspense, comédias inusitadas e transformações que inspiram mudanças no dia a dia, além de um dos lançamentos mais esperados do ano.

Entre continuações de séries queridas pelo público e estreias para diferentes idades, confira filmes e séries que entram no catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês!

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1. Podres de Ricos (02/12)

Em Podres de Ricos, Rachel Chu descobre que o namorado pertence a uma das famílias mais ricas de Singapura (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Rachel Chu (Constance Wu), professora de economia em Nova York, aceita acompanhar o namorado, Nick Young (Henry Golding), no casamento do melhor amigo dele em Singapura. A viagem também marca o primeiro encontro dela com a família do rapaz. O que Rachel não imaginava é que Nick é herdeiro de uma das famílias mais ricas e influentes do país, o que o transforma em um dos solteiros mais disputados da alta sociedade asiática.

Ao chegar, ela passa a enfrentar a desconfiança de quem a vê como intrusa, especialmente de Eleanor (Michelle Yeoh), mãe de Nick, que não aprova o relacionamento. Dirigido por Jon M. Chu e baseado no livro de Kevin Kwan, o longa combina romance, humor e cenários luxuosos para abordar diferenças culturais, expectativas familiares e o valor das próprias escolhas.

2. Malasartes e o Duelo com a Morte (02/12)

Em Malasartes e o Duelo com a Morte, um trapaceiro esperto ganha um poder inesperado e se torna alvo de uma armadilha (Imagem: Reprodução digital | DOWNTOWN FILMES, PARIS FILMES, O2 Filmes e Globo Filmes)

Inspirada em Pedro Malasartes, personagem tradicional do folclore ibero-americano conhecido pela esperteza, a comédia brasileira de 2017 tem roteiro e direção de Paulo Morelli. Jesuíta Barbosa vive o protagonista, um trapaceiro charmoso que vive de golpes e artimanhas. Sua vida muda quando ele ganha o poder de saber quem vai viver e quem vai morrer, sem desconfiar que tudo faz parte de um plano da Morte (Júlio Andrade), cansada do próprio ofício eterno, para escolhê-lo como substituto.

Para escapar da armadilha, Malasartes precisa usar toda a sua astúcia, já que personagens deste mundo e do outro se unem contra ele. O elenco conta ainda com Isis Valverde, no papel de Áurea, Leandro Hassum, como Esculápio, além de Vera Holtz e Milhem Cortaz. Com efeitos visuais e um universo de fantasia, o filme mistura humor, aventura e elementos da cultura popular brasileira.

3. C.B. Strike 5ª temporada (07/12)

Em C.B. Strike, Cormoran Strike e Robin Ellacott investigam uma organização religiosa cercada de mistérios (Imagem: Reprodução digital | Brontë Film and Television e BBC)

Baseada nos romances policiais que J.K. Rowling publica sob o pseudônimo de Robert Galbraith, a série acompanha o detetive particular Cormoran Strike (Tom Burke), veterano da guerra do Afeganistão, e sua sócia, Robin Ellacott (Holliday Grainger). Juntos, eles comandam uma agência de investigação em Londres e enfrentam casos complexos, enquanto lidam com os desafios de uma parceria marcada pela confiança e pela tensão entre os dois.

A nova temporada adapta o livro The Running Grave (O Túmulo Premonitório). Na trama, a dupla é contratada por um pai desesperado para resgatar o filho, que se tornou membro de uma igreja com práticas suspeitas. Para descobrir o que acontece por trás dos portões da comunidade, Robin se infiltra no grupo e passa a correr riscos cada vez maiores, em uma investigação que revela manipulação, segredos e mortes mal explicadas.

4. Menos é Demais 7ª temporada (16/12)

Em Menos é Demais, Carol Ribeiro e Bárbara Vieira ajudam pessoas a se livrar dos excessos e a transformar a casa (Imagem: Reprodução digital | Discovery Home & Health)

O reality show brasileiro volta com a modelo e apresentadora Carol Ribeiro e a arquiteta e artista plástica Bárbara Vieira no comando. Ao longo de dez episódios, lançados semanalmente, a dupla ajuda pessoas a identificar e superar hábitos de consumo excessivo. Ambientes desorganizados dão lugar a espaços funcionais e agradáveis, com projetos que priorizam a renovação inteligente e o consumo consciente.

A nova temporada traz o bloco Papo Demais, em que participantes e convidados compartilham experiências e reflexões sobre as mudanças vividas, e o Dicas Demais, com soluções práticas para o dia a dia. A modelo e apresentadora Ellen Milgrau participa como convidada especial, com dicas de faxina e organização, e a edição conta ainda com Carole Crema, Dudu Bertholini e Marcia Sensitiva. Os episódios estreiam às 22h, no Discovery Home & Health e na HBO Max.

5. Harry Potter e a Pedra Filosofal 1ª temporada (25/12)

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o jovem bruxo descobre a magia e inicia uma nova vida em Hogwarts (Imagem: Reprodução digital | HBO, Warner Bros. Television, Brontë Film and TV e Heyday Films)

A nova série de Harry Potter pretende adaptar um livro por temporada, com espaço para explorar passagens e personagens que ficaram de fora dos filmes. A primeira temporada, com oito episódios, é baseada em Harry Potter e a Pedra Filosofal e acompanha o órfão que, aos 11 anos, descobre ser um bruxo e é convidado a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde faz amizade com Rony e Hermione e se depara com os mistérios que cercam o castelo.

Dominic McLaughlin interpreta Harry, enquanto Arabella Stanton e Alastair Stout vivem Hermione e Rony. O elenco reúne ainda nomes como John Lithgow, no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer, como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu, como Severo Snape, e Nick Frost, como Rúbeo Hagrid.