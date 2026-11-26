Versátil na cozinha, o repolho é o ingrediente principal da salada coleslaw. Cortado em tiras finas, ele dá crocância à receita e combina com o sabor levemente adocicado da cenoura ralada. O molho de maionese deixa a salada cremosa, enquanto o vinagre de maçã acrescenta um toque de acidez. Servida gelada, é uma opção refrescante para acompanhar carnes grelhadas no jantar. Confira a receita!

Salada coleslaw

Ingredientes

4 xícaras de chá de repolho branco cortado em tiras finas

branco cortado em tiras finas 1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de endro para decorar

Modo de preparo

Coloque o repolho em uma tigela grande e acrescente a cenoura ralada. Em uma tigela pequena, misture a maionese, o vinagre, a mostarda e o açúcar até obter um molho homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre os vegetais e misture até cobrir todas as tiras. Tampe a tigela e leve à geladeira por 30 minutos. Misture novamente antes de servir, ajuste o sal se necessário e finalize com os ramos de endro.