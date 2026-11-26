Antecipar possíveis falhas no site e organizar o atendimento ajuda a garantir uma experiência de compra mais segura durante as ofertas de Natal (Imagem: MMD Creative | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O comércio eletrônico brasileiro registrou 1,2 bilhão de pedidos entre janeiro e setembro de 2026, alta de 34,9% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da Confi Neotrust. O faturamento chegou a R$ 322,6 bilhões, avanço de 16,9%. Às vésperas do Natal, um disparo de ofertas pelo WhatsApp pode concentrar em poucos minutos as visitas que uma loja costuma receber ao longo de horas.

Henrique Reis, fundador da Sourei, startup de infraestrutura digital, data centers e telecomunicações, orienta os lojistas a simular a compra inteira antes de divulgar os descontos. A página do produto pode abrir normalmente, enquanto o carrinho demora a aplicar o cupom ou o pedido fica pendente. “A primeira pergunta é em que etapa o cliente começou a esperar. Se a demora está na resposta do meio de pagamento, contratar um servidor maior mantém a loja esperando pelo mesmo retorno”, explica.

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A seguir, confira três dicas de como preparar sua loja virtual para as promoções de Natal!

1. Simule a compra do início ao fim

Use o histórico de campanhas anteriores para estimar quantas pessoas podem acessar o site ao mesmo tempo. Em um ambiente de testes, aumente aos poucos o número de acessos e repita as etapas de uma compra, da escolha do produto ao cálculo do frete, à aplicação do cupom e ao pagamento por Pix ou cartão. Observe onde a espera aumenta, quais erros aparecem e quantos pedidos são confirmados.

Simule também situações que exigem atenção da equipe. Se duas pessoas tentarem comprar a última unidade, verifique se o sistema confirma apenas uma venda. Se o Pix for pago e a confirmação demorar, confira se o pedido pode ser localizado. Quem usa uma plataforma pronta pode informar ao suporte a etapa em que houve falha, o horário e o volume de acessos durante o teste.

Reforçar a hospedagem antes das campanhas pode ajudar a loja virtual a suportar o aumento de acessos sem comprometer as compras (Imagem: PBXStudio | Shutterstock)

2. Confira se a hospedagem precisa de reforço

Ampliar a hospedagem pode ajudar quando o servidor atinge o limite de processamento ou de memória e o site fica mais lento. Se a demora aparece apenas na hora de pagar ou consultar o estoque, vale investigar primeiro o serviço responsável por essa etapa.

Antes de divulgar a oferta, confirme com o provedor os horários de atendimento e o prazo para aumentar a capacidade. “Se o teste mostra que a loja chegou ao limite antes do pico previsto, o lojista precisa saber quanto tempo leva para ampliar a estrutura e ter margem para testar de novo antes de anunciar a oferta”, afirma Henrique Reis.

3. Combine como agir se houver falhas

Defina quem vai acompanhar os pedidos, acionar o suporte e orientar os clientes. Se as visitas continuarem chegando, mas o número de compras confirmadas cair, confira se houve aumento de erros no carrinho, de pagamentos pendentes ou de falhas na reserva de produtos. Se o problema persistir, pausar os anúncios pode evitar que mais consumidores encontrem a mesma dificuldade.

Antes de pedir que o cliente tente pagar novamente, consulte a transação. Compare os valores recebidos com os pedidos registrados e as reservas de estoque para identificar compras pagas que ficaram sem confirmação e evitar cobranças em duplicidade.

Por Carolina Lara