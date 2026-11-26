O comércio eletrônico brasileiro registrou 1,2 bilhão de pedidos entre janeiro e setembro de 2026, alta de 34,9% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da Confi Neotrust. O faturamento chegou a R$ 322,6 bilhões, avanço de 16,9%. Às vésperas do Natal, um disparo de ofertas pelo WhatsApp pode concentrar em poucos minutos as visitas que uma loja costuma receber ao longo de horas.
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Henrique Reis, fundador da Sourei, startup de infraestrutura digital, data centers e telecomunicações, orienta os lojistas a simular a compra inteira antes de divulgar os descontos. A página do produto pode abrir normalmente, enquanto o carrinho demora a aplicar o cupom ou o pedido fica pendente. “A primeira pergunta é em que etapa o cliente começou a esperar. Se a demora está na resposta do meio de pagamento, contratar um servidor maior mantém a loja esperando pelo mesmo retorno”, explica.
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A seguir, confira três dicas de como preparar sua loja virtual para as promoções de Natal!
1. Simule a compra do início ao fim
Use o histórico de campanhas anteriores para estimar quantas pessoas podem acessar o site ao mesmo tempo. Em um ambiente de testes, aumente aos poucos o número de acessos e repita as etapas de uma compra, da escolha do produto ao cálculo do frete, à aplicação do cupom e ao pagamento por Pix ou cartão. Observe onde a espera aumenta, quais erros aparecem e quantos pedidos são confirmados.
Simule também situações que exigem atenção da equipe. Se duas pessoas tentarem comprar a última unidade, verifique se o sistema confirma apenas uma venda. Se o Pix for pago e a confirmação demorar, confira se o pedido pode ser localizado. Quem usa uma plataforma pronta pode informar ao suporte a etapa em que houve falha, o horário e o volume de acessos durante o teste.
2. Confira se a hospedagem precisa de reforço
Ampliar a hospedagem pode ajudar quando o servidor atinge o limite de processamento ou de memória e o site fica mais lento. Se a demora aparece apenas na hora de pagar ou consultar o estoque, vale investigar primeiro o serviço responsável por essa etapa.
Antes de divulgar a oferta, confirme com o provedor os horários de atendimento e o prazo para aumentar a capacidade. “Se o teste mostra que a loja chegou ao limite antes do pico previsto, o lojista precisa saber quanto tempo leva para ampliar a estrutura e ter margem para testar de novo antes de anunciar a oferta”, afirma Henrique Reis.
3. Combine como agir se houver falhas
Defina quem vai acompanhar os pedidos, acionar o suporte e orientar os clientes. Se as visitas continuarem chegando, mas o número de compras confirmadas cair, confira se houve aumento de erros no carrinho, de pagamentos pendentes ou de falhas na reserva de produtos. Se o problema persistir, pausar os anúncios pode evitar que mais consumidores encontrem a mesma dificuldade.
Antes de pedir que o cliente tente pagar novamente, consulte a transação. Compare os valores recebidos com os pedidos registrados e as reservas de estoque para identificar compras pagas que ficaram sem confirmação e evitar cobranças em duplicidade.
Por Carolina Lara