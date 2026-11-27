Versátil e nutritivo, o frango é um dos alimentos mais presentes na rotina alimentar dos brasileiros. Para quem busca variar o cardápio e quer fugir da versão tradicional grelhada, o ingrediente oferece diferentes possibilidades de preparo, com combinações de sabores e texturas que deixam o almoço ainda mais interessante. Fonte de proteínas, ele auxilia na manutenção dos músculos e pode fazer parte de refeições leves e equilibradas sem abrir mão do sabor.

Abaixo, confira 5 receitas com frango leves e ricas em proteínas para o almoço!

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1. Almôndegas de frango com legumes e salada

Ingredientes

Almôndegas

500 g de peito de frango moído

1/2 xícara de chá de milho-verde escorrido

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de brócolis picado

1 ovo

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Salada

2 xícaras de chá de repolho fatiado finamente

fatiado finamente 5 rabanetes fatiados

1 colher de chá de azeite

1 colher de chá de suco de limão

Sal a gosto

Molho

2 colheres de sopa de mostarda amarela

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, coloque o frango moído, o milho-verde, a cenoura, o brócolis, o ovo, a farinha de aveia, o sal, o alho e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea e que permita modelar. Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha de aveia. Modele os bolinhos em formato redondo, disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 190 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem e ficarem completamente cozidos por dentro.

Molho

Em um recipiente, misture a mostarda, o iogurte natural, o mel e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até obter um molho cremoso e homogêneo. Reserve.

Salada

Em um recipiente, coloque o repolho e os rabanetes. Tempere com azeite, suco de limão e sal e misture delicadamente. Disponha os bolinhos em um prato, acomode a salada ao lado e sirva com o molho de mostarda.

2. Panqueca integral recheada com frango e grão-de-bico

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Molho

1 xícara de chá de molho de tomate

1/4 de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo integral, o leite, o ovo, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea. Em seguida, unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo baixo. Despeje uma pequena porção da massa, espalhando para formar um disco fino. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango desfiado, o grão-de-bico e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e cozinhe por alguns minutos. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e orégano e cozinhe por aproximadamente 5 minutos.

Montagem e finalização

Recheie os discos de massa com o frango e enrole as panquecas com cuidado. Em seguida, disponha cada uma em um refratário. Despeje o molho sobre as panquecas recheadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

3. Frango cozido com legumes

Ingredientes

400 g de peito de frango cortado em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de brócolis cortado em floretes

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

400 ml de água quente

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os cubos ficarem levemente dourados. Adicione a cenoura e o brócolis e misture. Acrescente a água quente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 8 minutos. Em seguida, junte a abobrinha e o pimentão e cozinhe por mais 5 minutos, até o frango ficar completamente cozido e os legumes macios, mas ainda firmes. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de frango com frutas e nozes (Imagem: Tatiana Kosheleva | Shutterstock)

4. Salada de frango com frutas e nozes

Ingredientes

Salada

300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 maçã-verde cortada em cubos

1 maçã gala cortada em cubos

150 g de uva

30 g de nozes

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 dentes de alho amassados

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

170 g de iogurte natural integral

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, tempere o frango com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o frango até ficar levemente dourado. Reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque o iogurte natural e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até obter um creme homogêneo.

Montagem e finalização

Em uma travessa, coloque o frango, as maçãs e as uvas. Acrescente a salsinha e misture delicadamente. Distribua as nozes por cima e sirva acompanhada do molho.

5. Berinjela recheada com frango e ricota

Ingredientes

2 berinjelas

300 g de peito de frango cozido e desfiado

150 g de ricota amassada

amassada 1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa, formando cavidades. Pique a polpa e reserve. Disponha as metades em uma assadeira, com a parte cortada voltada para cima, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos.

Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e a polpa da berinjela e cozinhe até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o cheiro-verde e mexa até incorporar.

Retire as berinjelas do forno e distribua o recheio nas cavidades. Retorne ao forno por aproximadamente 15 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.